Comment être plus ordonné en quatre touches? | Le style

Organiser l’espace de vie, c’est aussi organiser l’esprit et apprendre des émotions liées aux objets.

Apprendre à commander des espaces est, en plus d’un bon objectif, une habitude à acquérir qui rapporte de multiples avantages. Cela explique Coquine vanesa, l’un des disciples sélectionnés de Marie Kondo, gourou de l’ordre.

Les premiers mois de l’année sont toujours un bon moment pour établir des habitudes positives. Parmi les sujets les plus récurrents, la pratique de l’ordre et de l’organisation apparaît généralement, une habitude qui apporte des bénéfices mentaux, en plus des évidents d’avoir un espace plus sédentaire et harmonieux.

Ce sont quelques-uns des conseils les plus utiles pour établir ce principe dans votre maison et dans votre vie. Mot d’organisateur professionnel.

Par où commencer?

Vanesa Travieso, organisatrice professionnelle formée par Marie Kondo dans sa méthode, explique à Efe dans une interview que la première étape vers l’ordre est de “prendre conscience”, et de commencer petit à petit: “commencer par placer un tiroir, un petit espace”, Galicien suggère.

En ce qui concerne les zones à démarrer, lancez la directive suivante, “Quelle zone de votre maison vous dérange ou vous accable davantage?”

Coquine, suggère au cas où vous n’auriez pas tout clair “commencer par la cuisine”, un endroit où il est plus facile “de ne pas avoir d’attachements émotionnels, sauf si vous vous y adonnez de manière professionnelle”, dit-elle.

“Quand vous contenez, vous gardez: la commande est des boîtes”

S’il est vrai que le succès de la commande commence par la prise de conscience, certains éléments matériels facilitent l’exécution de cette tâche, qui entrent en jeu une fois le processus de catégorisation passé.

“Une fois que vous voyez ce que vous avez, vous catégorisez les produits et vous pouvez donner plus facilement une place grâce à des boîtes et des séparateurs”, explique-t-il.

Les boîtes et les séparateurs permettent «d’optimiser beaucoup plus l’espace», tout en étant conscient des objets restants. En plus de la façon classique de plier les vêtements en «churritos» et de les placer verticalement en occupant moins d’espace, l’une des directives qui a viralisé Marie Kondo– Il existe d’autres astuces, telles que «utiliser le même type de bateaux et de boîtes» qui permettent d’avoir une dimension plus correcte que la vôtre.

“Les cintres sont l’épine dorsale du placard”, explique l’organisateur, expliquant qu’il est préférable d’investir dans un ensemble de cintres “du même modèle, qui permet de voir les vêtements à la même hauteur et à la même distance”, placés dans le même sens dans le placard.

Pratiquer le détachement et la générosité

Une fois les affaires examinées et placées avec l’aide des organisateurs, que faire de tout ce qui reste? Naughty est clair, “c’est une bonne occasion de pratiquer la générosité”, et si vous vous sentez désolé de vous débarrasser d’un vêtement, le donner à un être cher pour lui donner une seconde vie est une bonne option.

«L’attachement aux objets matériels est un schéma de répétition que nous acquérons puisque nous sommes petits; un animal en peluche préféré, une couverture de couchage… »

Lorsque vous mettez de l’ordre “vous entrez dans une formation dans laquelle ils rompent avec ces habitudes”, dans laquelle la générosité joue un rôle important tout en vous permettant de vous débarrasser des objets avec le bonheur que quelqu’un appréciera.

«Pourquoi le simple fait que quelque chose soit nouveau ou cher nous empêche-t-il de le donner à quelqu’un qui va en profiter? Si vous le donnez, vous et l’autre serez beaucoup plus heureux, lorsque vous êtes généreux, vous vivez mieux », explique-t-il.

Une solution aux objets qui ne sont plus utilisés, qui montre la nature émotionnelle liée au matériau, un aspect dans lequel l’ordre, en plus de faciliter la coexistence dans l’espace, agit également comme une thérapie. EFE