Comment faire face à l’isolement social lors de l’épidémie de coronavirus?

La propagation de l’épidémie de coronavirus entraîne des mesures sans précédent dans l’histoire moderne. Le président Donald Trump a déjà demandé à la population d’éviter les réunions avec plus de 10 personnes, comme recommandé par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Dans de nombreuses villes du pays, des réglementations temporaires sont déjà en cours d’établissement qui obligent certaines entreprises à fermer prématurément ou à appliquer un couvre-feu pour éviter les flux importants de personnes, en particulier dans les zones touristiques.

Les professionnels de la santé demandent à la population de respecter une quarantaine de 14 jours à domicile et d’éviter les contacts sociaux physiques avec d’autres personnes. La raison?. Racine coupée la propagation de COVID-19.

Depuis quelques jours, certains Américains sont dans un «isolement social» complet, une situation qui pourrait avoir des conséquences à l’avenir.

Symptômes: dépression, tristesse et anxiété

La psychologue clinicienne Vivian González, qui exerce sa profession dans la ville de Miami (Floride), est convaincue qu’il y aura une augmentation des changements d’humeur de ceux qui sont touchés par l’isolement social, ce qui peut déclencher , comme il le dit, dans “la dépression, la tristesse, les problèmes de sommeil ou l’anxiété face à l’inattendu ou ne sachant pas quand (la quarantaine) peut prendre fin”.

“L’isolement social peut provoquer un sentiment de manque de ressources: si l’individu reste à la maison et n’est même pas capable de sortir pour prendre le soleil, le système immunitaire peut évidemment être également affecté”, prévient-il.

Cependant, dit-il, il n’y a pas de règle universelle que la population puisse suivre dans une situation de cette nature. “Tout dépend du type de personnalité de l’individu”, dit-il.

Outils pour manipuler l’isolation

D’autres «facteurs importants» sont, dit-il, les «outils pour gérer l’isolement, l’équipe de soutien que vous pouvez avoir autour de vous et si les membres de votre famille en sont conscients par téléphone ou grâce à la technologie moderne».

Le président Donald Trump a déclaré que cette situation pourrait durer environ deux semaines, mais de nombreux experts de la santé affirment que la quarantaine pourrait forcer de nombreuses personnes à rester enfermées chez elles pendant quatre semaines ou plus.

«Tout cela peut entraîner même un stress post-traumatique. En d’autres termes, les symptômes peuvent être plus graves “, dit-il, rappelant” qu’il existe des études qui disent que plus le degré d’isolement est élevé, plus le niveau d’agressivité et l’hypersensibilité aux stimuli menaçants sont élevés “.

“Ne désespérez pas”

Au total, il souligne qu’il faut “ne pas désespérer” et se concentrer sur les “aspects positifs” de cet “enfermement sanitaire”.

Il encourage les gens à «se concentrer davantage sur le bien-être, d’abord de notre famille, mais aussi de notre voisin, pour être plus attentifs à leurs besoins».

“Ce que nous devons apporter, c’est un soutien émotionnel pour que l’individu, même s’il y a isolement physique, ne se sente pas séparé et marginalisé”, souligne-t-il.

Une autre recommandation du Dr Vivian González, qui se consacre à la psychologie clinique depuis plus de 20 ans, est d’établir une routine. “Vous devez établir un horaire, consacrer certaines heures à la lecture, d’autres à la cuisine, d’autres à se concentrer sur le domaine spirituel, etc.”, a-t-il expliqué.

Les conséquences

Dans ce sens, elle est convaincue que cette situation d’isolement social “peut laisser des séquelles sous forme de dépression, d’anxiété et de tonus de sommeil”.

Elle, qui se déclare passionnée de psychologie clinique, ne veut pas arrêter de travailler dans ces moments difficiles pour beaucoup. Pour cette raison, il a mis en place un système de «téléthérapie» qui permet aux patients d’établir des consultations par ordinateur ou téléphone portable.

«C’est une thérapie totalement privée. C’est une plateforme qui suit les normes établies par les États-Unis pour garantir la confidentialité des clients », détaille-t-il.

Une situation sans précédent

Il avoue n’avoir jamais rien vu de tel dans sa vie et que cette crise sanitaire “est sans précédent”. «En tant qu’être humain, vous devez être résistant et avoir la capacité de vous adapter à de nouvelles circonstances. Nous sommes équipés pour pouvoir le faire, l’important est que nous sachions que nous avons cette force », conclut-il.