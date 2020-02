Comment faire un plan de remboursement de carte de crédit à partir de la dette 101

La plupart d’entre nous comptent sur les cartes de crédit plus que nous ne le devrions parfois, ce qui peut nous amener à ne pouvoir payer que des paiements minimums, ce qui entraîne une augmentation de la dette et de lourdes amendes d’intérêts. Finalement, vous commencez à vous demander comment vous allez tout payer. Dans cette sélection spéciale de DEBT 101, l’auteure et comptable publique diplômée Michelle Cagan partage des conseils sur la façon de créer un plan de paiement par carte de crédit.

Lorsque vous êtes prêt à commencer à rembourser votre dette, établissez un plan auquel vous pouvez vous conformer. Les meilleurs plans consistent à se concentrer sur une dette à la fois (votre dette «focalisée»). Lorsque vous vous concentrez sur une seule dette, il est plus facile de progresser et de voir les progrès. De plus, c’est beaucoup moins stressant de faire face à une taupinière qu’à une montagne.

Les deux plans de remboursement les plus populaires sont la méthode boule de neige

et la méthode des avalanches. Soit vous aidera à creuser votre chemin

dette, alors choisissez celui qui vous convient le mieux. avalanche

fonctionne normalement un peu plus vite et vous évite un peu plus d’intérêt.

Mais il est généralement plus facile pour les gens de s’en tenir à la méthode de la boule de neige

car il y a plus de victoires au début.

Les deux méthodes fonctionnent bien et vous n’avez pas à vous enfermer; vous pouvez basculer entre eux quand vous le souhaitez. L’astuce pour réussir ici est de choisir celui qui, selon vous, sera plus facile à démarrer, puis à démarrer.

Peu importe le plan que vous choisissez



Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous de faire ces quatre choses:

Choisissez une dette ciblée vers laquelle vous mettrez de l’argent supplémentaire Jetez chaque dollar que vous pouvez à cette dette ciblée Effectuez plusieurs paiements tout au long du mois (plutôt qu’un à la date d’échéance) pour minimiser les frais d’intérêt du mois suivant Effectuez des paiements minimaux à temps tous les mois sur chaque dette

Ce dernier point est important. Tout paiement ignoré ou en retard sera frappé de pénalités coûteuses qui amèneront votre dette dans la mauvaise direction et rendront le remboursement encore plus difficile. Évitez même la possibilité de retards de paiement en configurant des paiements automatiques pour couvrir le minimum pour chaque carte de crédit, y compris la dette ciblée.

Il y a une cinquième chose à faire, mais celle-ci peut être très difficile: arrêter

utiliser vos cartes de crédit, sauf en cas d’urgence réelle. C’est pratiquement

impossible de rembourser la dette de carte de crédit si vous ajoutez de nouveaux frais

chaque mois.

La méthode des avalanches



Avec la méthode avalanche, vous classerez vos dettes de carte de crédit par

taux d’intérêt, du plus élevé au plus bas, et se concentrer sur le plus cher

la dette d’abord. Quelle que soit la taille de cette dette, vous économiserez de l’argent

intérêts, ce qui laisse plus d’argent pour rembourser le solde.

Vous pouvez trouver les taux d’intérêt actuels de votre carte de crédit (parfois

répertorié comme APR) à droite sur les déclarations. Choisissez la carte avec le plus haut

taux, et commencer à payer celui-ci aussi vite que vous le pouvez. Une fois payé

off, vous passerez au taux le plus élevé suivant et continuerez jusqu’à ce que tous

les cartes sont payées.

La méthode boule de neige



Si vous aimez les encouragements et la motivation supplémentaires, la boule de neige

La méthode peut bien fonctionner pour vous. En utilisant ce plan, vous rembourserez votre

concentrer d’abord la dette plus rapidement et obtenir un sentiment d’accomplissement

vous le rayez de la liste. Vous pourrez voir clairement vos progrès,

et cette petite ruée (c’est vrai; c’est de la science) aidera à garder le paiement

pratique aller.

Avec cette méthode, vous répertoriez votre dette par ordre de solde, du plus bas au plus élevé. Votre plus petite dette sera votre dette prioritaire. Une fois celui-ci réglé, vous utiliserez l’argent que vous y avez investi pour payer la prochaine dette de votre liste (vos paiements «feront boule de neige»). Vous continuerez de rembourser vos dettes et de descendre la liste jusqu’à ce que toutes les dettes soient remboursées.

Flocons de neige



Quel que soit le plan de remboursement que vous utilisez, vous pouvez l’arroser de flocons de neige à tout moment. Les flocons de neige sont de l’argent que vous pouvez utiliser pour effectuer des paiements supplémentaires sur votre dette cible. Ils comprennent des choses comme les chèques d’anniversaire de grand-mère, les remboursements d’impôt et le produit de la vente de garage, et peuvent vous aider à rembourser votre dette encore plus rapidement.

Pour une compréhension plus approfondie de la dette, comment en sortir et comment l’utiliser à votre avantage, procurez-vous une copie de DEBT 101 de Michele Cagan, CPA.

