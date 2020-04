Comment faire votre propre masque de protection

(.) – Il y a une chose que vous devez savoir avant d’engager la conversation sur les masques: le public ne devrait pas acheter de masques N95. Les agents de santé en ont besoin lorsqu’ils traitent des patients atteints de coronavirus.

Vous devriez également considérer:

Couvrir votre visage est recommandé mais pas obligatoire

Les masques faits maison ne remplacent pas l’éloignement social et le confinement à domicile

Cependant, si vous souhaitez créer un masque, voici des instructions étape par étape, basées sur le guide du Vanderbilt University Medical Center et du Froedtert & Medical College of Wisconsin.

Vous ne savez pas comment utiliser ou nettoyer les masques? Nous répondons à ces questions ci-dessous ces instructions pour faire des skins.

Matériaux dont vous aurez besoin

2 morceaux de tissu de coton à mailles serrées de 9 x 6 pouces (par masque)

4 bandes de tissu, 2 x 16 pouces (par masque)

Une règle

Machine à coudre ou aiguille et fil

Crayon ou marqueur

Des ciseaux

Une poignée d’épingles

Le fer

Faites votre masque

Coupez votre tissu en deux rectangles de 9 x 6 pouces. Placez-les les uns sur les autres.

2. En haut du côté de 9 pouces, épinglez ou marquez une ouverture de 2 pouces au centre du bord supérieur du côté de 9 pouces, entre les points de 3,5 et 5,5 pouces, le long du bord supérieur. Ensuite, cousez les bords de chaque côté de l’endroit où vous avez épinglé ou marqué l’ouverture. Vous aurez besoin de cette ouverture de 2 pouces pour faire pivoter le masque.

3. Cousez également les trois autres côtés du masque.

4. Retournez le masque sur le côté droit à travers l’ouverture de 2 pouces que vous avez laissée en haut. Appuyez ensuite sur le masque avec un fer à repasser pour éliminer les rides.

5. Alignez votre règle verticalement le long du côté de 6 pouces du masque. À partir de la ligne de 1,5 pouce, définissez où vous allez coudre les plis sur le côté. Ces plis aident le masque à s’étirer.

Marquez à nouveau sur les lignes 2, 3, 3,5, 4,5 et 5 pouces.

Apportez la broche à la ligne de 1,5 pouces à la ligne de 2 pouces et le tour est joué, vous avez fait un pli! Répétez avec la ligne de 3 pouces à 3,5 pouces et la ligne de 4,5 pouces à 5 pouces. Fixez vos nouveaux plis et répétez de l’autre côté.

Cousez les côtés de votre masque pour que les plis soient à plat.

Faire les joints de masque

Coupez quatre bandes de tissu, 2 pouces de large par 16 pouces de long.

Pliez en deux dans le sens de la longueur.

Faites-les pivoter en dessous de 1/4 de pouce sur le long côté.

Repassez-les en place, puis cousez le côté long fermé.

Marquez chaque joint dans un coin du masque.

Cousez le périmètre du masque une fois de plus pour nouer les liens, et vous avez terminé avec votre masque.

Foire aux questions sur les masques

Comment l’utilisez-vous?

Les skins ne fonctionnent que si vous les utilisez correctement. L’Organisation mondiale de la santé a les instructions suivantes:

Lavez-vous les mains pendant 20 secondes avec du savon et de l’eau avant de toucher ou de mettre le masque.

Assurez-vous de couvrir tout votre nez et votre bouche lorsque vous les mettez.

Évitez de toucher le masque pendant votre absence, cela pourrait le contaminer.

Ne retirez pas votre masque lorsque vous êtes en public.

Pour retirer le masque à votre retour, détachez-le par derrière et ne touchez pas le support avant.

Vous devez immédiatement laver le masque après votre retour afin de ne pas contaminer vos effets personnels.

Lavez-vous les mains immédiatement après l’avoir retiré et de nouveau après avoir lavé le masque.

Les masques sont-ils efficaces?

Des études sur les masques faits maison ont montré qu’ils sont nettement moins efficaces que les masques chirurgicaux et qu’ils ne remplacent certainement pas les masques N95 essentiels que les professionnels de la santé devraient utiliser pour traiter les patients.

“Les masques faits maison sont partiellement efficaces”, a déclaré le Dr Koushik Kasanagottu, un résident en médecine interne au Johns Hopkins Bayview Medical Center dans le Maryland.

Ils offrent une barrière physique contre les particules virales, a-t-il dit, mais ils ne contiennent pas les filtres des masques N95.

Mais ils valent mieux que rien, en particulier pour les personnes qui ne sortent que pour une visite rapide à l’épicerie ou à la pharmacie, ont déclaré Anna Davies et Raina MacIntyre, chercheurs en santé publique et auteurs de deux études différentes sur l’efficacité du masque en tissu. .

Cependant, il est important de noter que les masques ne peuvent pas remplacer les mesures de distanciation sociale. Rester à au moins 2 mètres des autres et rester autant que possible à la maison reste le meilleur moyen de prévenir la propagation du virus.

Comment les nettoyez-vous?

Vous devez laver les masques avant et après chaque utilisation pour nettoyer les germes qui peuvent s’être accumulés dans les lieux publics. Lavez les masques à la main ou mettez-les dans un sac de lavage en filet dans la machine à laver afin qu’ils ne se désintègrent pas et utilisez un réglage de chaleur élevée.

Que faire si mon magasin est fermé ou en rupture de stock?

Certains artisans sur Etsy n’ont pas encore épuisé tous leurs masques. Il est difficile de discerner l’efficacité de ces masques puisque vous ne les avez pas créés vous-même, mais vous pouvez les comparer avec notre tutoriel de masque avant de l’acheter: couvre-t-il le nez et la bouche? Y a-t-il des plis? Va-t-il se fermer hermétiquement autour de votre visage?

Vous n’avez probablement pas besoin d’acheter plus de quelques masques; Les médecins recommandent qu’un seul membre de chaque ménage fasse des courses en public.

L’expédition des masques peut prendre plus de temps que d’habitude, veuillez donc garder cela à l’esprit lorsque vous les achetez.

Et assurez-vous de laver les masques avant de les utiliser.

Si vous ne pouvez pas accéder aux masques, continuez à vous laver les mains, à garder vos distances avec les autres et à suivre d’autres mesures de distanciation sociale. Rester à la maison est la meilleure défense contre le coronavirus, après tout.

Harmeet Kaur et Tami Luhby de . ont contribué à ce rapport. Illustrations: Leah Abucayan de .

.