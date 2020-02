Comment la crise climatique rend la propagation de maladies infectieuses comme le coronavirus plus courante

Sonia Shah est journaliste scientifique d’investigation et auteur de «Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond». Son nouveau livre s’intitule «La prochaine grande migration: la beauté et la terreur de la vie en mouvement» et sera publié en juin. Elle dit que la crise climatique rend les épidémies de maladies infectieuses plus courantes, avec la destruction des habitats naturels des animaux et les changements de migration rapprochant les humains et les animaux et rendant plus probable de nouveaux agents pathogènes. Son dernier article, publié dans The Nation, s’intitule «Pensez que les animaux exotiques sont à blâmer pour le coronavirus? Détrompez-vous. “

AMY GOODMAN: C’est la démocratie maintenant! Je suis Amy Goodman, alors que nous continuons de regarder la propagation du coronavirus, avec des cas maintenant diagnostiqués dans au moins 47 pays et sur tous les continents, sauf l’Antarctique. Jusqu’à présent, près de 3 000 personnes sont mortes. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie était une urgence sanitaire internationale.

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints depuis Cleveland, Ohio, par Sonia Shah, journaliste d’investigation scientifique et auteure de Pandemic: Tracking Contagions, du choléra à Ebola et au-delà. Son nouveau livre est intitulé La prochaine grande migration: la beauté et la terreur de la vie en mouvement. Son dernier article, publié dans The Nation, «Think Exotic Animals Are blame for the Coronavirus? Détrompez-vous. “

Expliquez, Sonia Shah. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints.

SONIA SHAH: Merci de m’avoir. Donc, ce que j’essayais de comprendre dans cet article, c’est le fait qu’au cours des 50 dernières années, nous avons eu plus de 300 nouveaux agents pathogènes, soit une sorte de nouvelle apparition, qui n’ont jamais été vus auparavant, ou qui arrivent dans de nouveaux endroits, où ils ‘ai jamais été auparavant. Ce nouveau coronavirus n’est que l’un des nombreux autres agents pathogènes que nous avons vus – Ebola en Afrique de l’Ouest, où il n’avait jamais été vu auparavant, Zika dans les Amériques, où il n’avait encore jamais été vu auparavant, de nouveaux types de tiques transmises par les tiques maladies, nouveaux types de maladies transmises par les moustiques, nouveaux types de pathogènes bactériens hautement résistants aux médicaments. Et nous savons qu’environ 60% de ces nouveaux agents pathogènes proviennent du corps des animaux. Environ 70% d’entre eux se trouvent chez des animaux sauvages. Mais ce n’est pas parce que les animaux sauvages sont particulièrement infestés. C’est à cause de la façon dont les humains et la faune entrent en contact intime, et c’est à cause des activités humaines.

AMY GOODMAN: Alors, parlons de ce lien entre la crise climatique et le coronavirus. Nous n’en entendons pas beaucoup parler.

SONIA SHAH: Eh bien, nous savons, d’une manière générale, que la crise climatique entraîne le déplacement de dizaines de milliers d’espèces sauvages vers de nouveaux endroits. Cela brouille nos schémas de migration. Et donc cela va contribuer à ce phénomène plus large de personnes et d’animaux sauvages entrant dans de nouveaux types de contacts. Nous pouvons voir avec, par exemple, la déforestation, que lorsque vous abattez les arbres où les chauves-souris se reposent, par exemple, elles ne s’en vont pas tout simplement. Ils viennent plutôt se percher dans vos jardins et vos fermes et vos cours. Et cela permet aux gens et aux chauves-souris d’entrer en contact avec de nouveaux types. Et les microbes qui vivent dans leur corps, qui ne leur causent aucune maladie, peuvent se répandre dans le corps humain. Et c’est ainsi que nous transformons les microbes animaux en ces pathogènes provoquant des épidémies et des pandémies.

AMY GOODMAN: Alors, comment cela devrait-il être traité? Comment les gens devraient-ils comprendre le coronavirus? Les maladies existent toujours, mais comment prévenir les épidémies et les pandémies?

SONIA SHAH: Je veux dire, les maladies infectieuses vont toujours exister. Nous vivons sur une planète microbienne, donc cela fait partie de la condition humaine. Nous n’allons pas nous débarrasser de tous les microbes, et nous ne le voudrions jamais. Mais les pandémies sont quelque chose que nous pouvons faire beaucoup pour éviter. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour protéger l’habitat de la faune, par exemple, afin que les microbes dans le corps des animaux restent dans leur corps et ne traversent pas notre corps. Nous pouvons faire beaucoup pour effectuer une surveillance active, pour réellement rechercher les microbes qui pourraient se transformer en agents pathogènes humains, et essayer de les contenir avant qu’ils ne commencent à provoquer des épidémies. Et c’est un travail scientifique qui a vraiment réussi au cours des 10 dernières années. Donc, si nous avons la volonté politique de continuer à financer ce genre de recherche, il y a beaucoup à faire pour réduire le risque de pandémie.

AMY GOODMAN: C’est le membre du Congrès Jan Schakowsky qui interroge le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar mercredi sur la question de savoir si le coronavirus sera abordable pour tous.

REPRÉSENTANT. JAN SCHAKOWSKY: Vous dites que ce sera certainement abordable pour tous ceux qui en ont besoin?

SECRÉTAIRE HHS ALEX AZAR: Je dis que nous le ferions – nous voudrions nous assurer de travailler pour le rendre abordable, mais nous ne pouvons pas contrôler ce prix, car nous avons besoin du secteur privé pour investir. La priorité est d’obtenir des vaccins et des thérapies. Le contrôle des prix ne nous y mènera pas.

AMY GOODMAN: Schakowsky a tweeté, après l’audience, elle a donné à Azar trois chances de nous assurer que tous les vaccins ou traitements contre les coronavirus développés avec l’argent des contribuables américains seront abordables et accessibles à tous, et il a catégoriquement refusé de le faire. Sonia Shah?

SONIA SHAH: Je veux dire, c’est juste répréhensible. Je pense qu’il y a un principe bien compris dans la communauté mondiale de la santé selon lequel ce sont des produits que nous devons rendre publics. Donc, vous savez, c’est comme un véritable échec de leadership, et c’est en fait – c’est une parodie.

AMY GOODMAN: Enfin, que pensez-vous que les médias d’entreprise, les médias grand public, manquent ici, que vous jugez essentiels pour que les gens comprennent?

SONIA SHAH: Je pense qu’il y a un sens dans lequel nous décrivons le récit des épidémies comme quelque chose d’étranger, comme un empiètement de l’extérieur qui nous envahit, et nous pose en quelque sorte comme ces victimes passives. Mais, en fait – et je pense que cela obscurcit vraiment l’histoire plus large, à savoir qu’il y a beaucoup d’agence humaine impliquée dans la façon dont nous transformons les microbes en pathogènes pathogènes et provoquant une pandémie. Donc, je pense que nous devons refondre toute la façon dont nous parlons de la maladie comme n’étant pas un problème d’invasion étrangère, vous savez, ceci – vous savez, nous parlons beaucoup d’endroits quand nous parlons de l’origine des maladies. Nous parlons de la «grippe de Wuhan» ou de la «grippe espagnole», même si cette grippe n’est pas originaire d’Espagne. Donc, il y a un sens dans lequel nous voulons essayer de faire croire que ce sont des choses étrangères qui viennent nous attraper et empiéter sur nous. Et c’est une habitude d’esprit que nous avons aussi autour de beaucoup d’autres sujets. Mais je pense que cela masque ce qu’est notre propre rôle. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et que nous faisons. Nous transformons plutôt beaucoup de ces microbes en ces microbes pathogènes.

AMY GOODMAN: Et enfin, avec l’administration Trump éviscérant les programmes mêmes du gouvernement qui étaient chargés de faire face à quelque chose comme ça, le CDC a réduit de 80% ses efforts pour prévenir les épidémies mondiales de maladie parce que c’était, je cite, “à court d’argent”. Le département est passé de 49 pays à seulement 10, avec le président Trump avec ses tendances isolationnistes – vous savez, pourquoi donner de l’argent à d’autres pays? Explique pourquoi, Sonia Shah.

SONIA SHAH: Eh bien, je pense que le – et l’autre programme qui a été supprimé, qui nous protégeait probablement contre des agents pathogènes inconnus, que nous ne savons pas à quel point nous avons été protégés, est le programme Predict, qui a financé – était par le biais de l’USAID et financé les scientifiques recherchent réellement des microbes qui pourraient se transformer en agents pathogènes. Et sur 10 ans, ils ont trouvé environ 900 microbes différents qui pourraient faire cela, et ont pu les contenir à leur source. Et c’est le genre de programme que l’administration Trump a également supprimé. Et je pense que la raison qu’ils ont donnée était qu’ils étaient mal à l’aise de financer la science de pointe.

AMY GOODMAN: Eh bien, Sonia Shah, je tiens à vous remercier d’être avec nous, journaliste d’investigation scientifique, auteur de Pandemic: Tracking Contagions, du choléra à Ebola et au-delà. Voici Democracy Now !, democracynow.org, The War and Peace Report. Nous lierons à son article dans le magazine The Nation qu’elle vient d’écrire, intitulé «Pensez que les animaux exotiques sont à blâmer pour le coronavirus? Détrompez-vous. “