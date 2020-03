Comment le comportement peut aider à contrôler la propagation de COVID-19

Peter Hall, Université de Waterloo pour The Conversation

Au milieu du carnage de la Première Guerre mondiale, une épidémie de grippe s’est installée dans les tranchées de première ligne et s’est ensuite propagée dans le monde entier, infectant un quart de la population mondiale et tuant finalement plus de personnes que la guerre elle-même.

Avant la fin, quelque 50 à 100 millions de personnes sont mortes de ce que l’on a appelé «la grippe espagnole». Le taux de mortalité actuellement accepté pour la grippe espagnole se situe entre un et trois pour cent, et son nombre total de décès est choquant en partie en raison de sa portée généralisée, proliférant dans tout le pays après pays à travers le monde.

Un nom familier

La pandémie de grippe espagnole a été déclenchée par un virus qui est maintenant un nom familier: H1N1. Le H1N1 a refait surface en 2009, se propageant à nouveau aux confins de la planète, mais avec seulement une petite fraction du nombre de morts de sa première apparition.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un virus identique, il aurait pu être tout aussi mortel en théorie, en partie en raison de son potentiel à tuer des personnes plus jeunes et non autrement considérées comme vulnérables à la mortalité liée à la grippe. Le taux de mortalité absolu de la pandémie H1N1 de 2009 était de 0,001-0,007%. Le nombre total de morts dans cette affaire se chiffrait par centaines de milliers dans le monde, et un nombre disproportionné serait affecté en Asie du Sud-Est et en Afrique.

L’hôpital Walter Reed de la grippe pendant l’épidémie de grippe espagnole de 1918-1919, à Washington D.C.

(Shutterstock)

Pourquoi les grandes différences de mortalité? Ces deux versions de H1N1 n’avaient pas la même origine, et il existe également une tendance évolutive pour que les versions ultérieures du même virus soient moins mortelles. Les deux versions du H1N1 auraient donc été différentes à ces égards.

Mais surtout, le monde était différent aussi. Les conditions dans lesquelles la grippe espagnole a envahi le monde étaient horribles. La Première Guerre mondiale fait rage depuis plusieurs années et les premières lignes où la maladie est apparue étaient des endroits où de jeunes soldats vivaient parmi des cadavres, des rats et de l’eau contaminée, et les possibilités d’hygiène personnelle étaient limitées.

En 2009, même les nations les plus pauvres du monde avaient de meilleures conditions de vie que celles que connaît le soldat moyen dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Malgré cela, les pays qui avaient le moins de capacité à fournir des environnements propres à leurs populations ont été les plus durement touchés par les infections à H1N1, avec un grand nombre de personnes infectées et de nombreux décès.

La propagation du COVID-19 en Chine – et les cas récents apparaissant plus près de chez eux – ont inquiété les gens au sujet d’un autre scénario de grippe espagnole. Ce ne sera pas une autre grippe espagnole, mais nous avons une occasion importante de contrôler la prolifération du virus au sein de nos propres populations.

Comportement et immunité collective

L’immunité collective est un concept qui vient du domaine de la zoologie. Il fait référence à la capacité d’une population d’animaux à résister à l’infection par un agent pathogène – tel qu’un virus – car un nombre suffisamment important d’individus au sein de la population ont une immunité humorale au niveau individuel. L’immunité humorale est la capacité du système immunitaire à former des anticorps contre un agent infectieux spécifique.

Avec l’immunité collective, la transmissibilité dans une population est considérablement réduite via des mécanismes immunologiques. Telle est la théorie derrière les vaccins, qui renforcent l’immunité spécifique au sein (idéalement) d’une très grande proportion de la population, de sorte qu’une maladie transmissible ne prend jamais pied.

Remarquez le terme «mécanisme immunologique» et demandez-vous si le même principe pourrait s’appliquer au niveau comportemental.

Une image au microscope électronique publiée par les National Institutes of Health des États-Unis en février 2020 montrant le nouveau coronavirus 2019-nCoV, le virus qui cause le COVID-19.

(NIAID-RML via AP)

Comme les réponses immunitaires humorales du corps dévient l’infection, les comportements qui bloquent les voies dans le corps pour un agent infectieux font de même. Avec une très grande proportion de la population qui applique systématiquement des comportements qui réduisent la transmissibilité, les épidémies peuvent être prévenues ou largement limitées, sans la mesure réactionnaire de la quarantaine.

Tout comme l’immunité humorale ne confère pas une protection parfaite à l’individu, il en va de même pour l’immunité comportementale; il est simplement important qu’une proportion très élevée de la population adopte des comportements de précaution de manière cohérente. La protection se situe au niveau du troupeau, plus qu’au niveau de l’individu.

Parlons-nous des mauvaises choses?

Dans le contexte de ce concept d ‘«immunité comportementale du troupeau», les discussions actuelles sur COVID-19 dans les médias conventionnels et sociaux peuvent être axées sur les mauvaises choses. Plutôt que de parler de scénarios contrefactuels induisant la peur (et si), nous devons nous concentrer sur les stratégies de crowdsourcing qui limitent la capacité de l’infection à prendre pied dans notre population.

Un vaccin serait bien et arrivera finalement. Mais en attendant, des épidémies comme COVID-19 peuvent être évitées en augmentant la prévalence des comportements de précaution dans la population générale qui entravent sa propagation.

Ces mesures comprennent quelques maximes familières, dont aucune n’est mise en œuvre de manière suffisamment cohérente, et quelques-unes qui ne sont pas familières, et qui doivent être prises en compte individuellement en masse. Etc.

Les familiers:

se laver les mains fréquemment et correctement;

couvrez votre bouche (avec votre bras) lorsque vous toussez ou éternuez;

éviter les contacts étroits avec ceux qui sont déjà infectés.

Avant de brosser ce qui précède comme évident, nous devons nous demander: faisons-nous cela avec une cohérence complète? Pouvons-nous faire mieux? Considérez également les comportements suivants, moins évidents mais tout aussi importants:

L’écran de votre appareil est une boîte de Pétri portable.

(Shutterstock)

1. Désinfectez l’écran de votre appareil mobile deux fois par jour – c’est une boîte de Pétri portable, accumulant des bactéries et, oui, des virus. Les lingettes antibactériennes sont nécessaires ici, car elles tuent généralement aussi les virus. Nettoyez votre appareil au moins deux fois par jour, une fois au déjeuner et une fois au dîner (ou lié à une autre routine quotidienne). Une étude récemment publiée estime que des virus comme COVID-19 peuvent persister jusqu’à neuf jours sur des surfaces en verre et en plastique lisses, comme un écran de téléphone portable.

2. Évitez de toucher votre visage. Votre bouche, votre nez, vos yeux et vos oreilles sont tous des voies d’accès à votre corps pour les virus, et vos doigts sont constamment en contact avec des surfaces pouvant contenir des virus. Cette mesure simple est très difficile à maintenir de manière cohérente, mais elle est essentielle pour le contrôle des infections.

3. N’utilisez des masques que si vous êtes vous-même malade et donner des félicitations sociales aux personnes qui sont suffisamment responsables pour les utiliser en cas de maladie.

4. Auto-quarantaine si vous êtes malade et avez de la fièvre.

5. Engagez votre réseau social pour réfléchir à d’autres changements de comportement simples.

Prévenir la propagation

Le renforcement de l’immunité du troupeau par le comportement est essentiel pour prévenir la propagation du COVID-19. Nous devons en parler davantage et le faire davantage. Dans la mer d’incertitudes provoquant la peur, c’est quelque chose que nous contrôlons individuellement et en masse.

Faisons mieux pour mettre en œuvre les comportements de précaution ci-dessus avec une cohérence élevée et à long terme.

Et voici un avantage secondaire: nous empêcherons de nombreuses autres maladies infectieuses de se propager, y compris la grippe saisonnière, qui tue plus de personnes au cours d’un mois moyen que COVID-19 le mois dernier.

Peter Hall, professeur, École de santé publique et des systèmes de santé, Université de Waterloo

Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.