Comment le fait de ne pas boire d’alcool peut améliorer votre bien-être

Tirer vos cheveux avec un stress de verrouillage? Que G&T n’est peut-être pas le remède dont vous avez besoin

Image: iStock

À la fin d’une journée stressante, beaucoup d’entre nous aiment verser un verre de vin ou un G&T pour nous aider à nous détendre. Et avec les problèmes technologiques de la FMH et les enfants fous qui augmentent notre tension artérielle, sans parler de l’anxiété concernant la santé de nos amis et de notre famille, nous avons besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir dès maintenant.

Il n’y a rien de mal avec les boissons occasionnelles, mais si vous buvez régulièrement plus que la quantité recommandée de 14 unités par semaine, cela peut en fait aggraver votre stress. C’est parce que l’alcool est un dépresseur – il interfère avec les produits chimiques dans le cerveau qui sont vitaux pour une bonne santé mentale.

Donc, si vous souhaitez optimiser votre bien-être pendant ces moments difficiles, pourquoi ne pas envisager de vous associer à ce que nous appelons #drysolation – que vous l’essayiez pendant une semaine, un mois ou que vous continuiez jusqu’à la fin du verrouillage, voici six raisons pour essayer…

1 Tu ne seras pas seul

Les vidéos Jokey sur les réseaux sociaux de personnes à la recherche de réconfort dans un seau de vin pourraient vous faire imaginer que nous sommes une nation de buveurs excessifs – mais la vérité est qu’un adulte sur cinq au Royaume-Uni est maintenant au sommet. Chez les 16-24 ans, le nombre est encore plus élevé avec un peu plus d’un sur quatre. La réduction devient de plus en plus à la mode: Alcohol Change UK a estimé qu’environ 4 millions de personnes ont participé à Dry janvier 2020.

2 Devenir sobre est bon pour votre santé mentale

Comme déjà mentionné, les problèmes d’alcool et de santé mentale vont de pair: une consommation excessive d’alcool peut aggraver les problèmes de santé mentale existants, tandis que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale peuvent utiliser l’alcool comme une béquille malsaine. La consommation d’alcool est également liée à une augmentation de l’anxiété et du stress et peut être un facteur contribuant à la dépression. Le couper peut en fait vous aider à mieux faire face en ces temps difficiles.

3… et pour votre santé physique aussi

L’alcool est lié à de nombreux problèmes de santé, y compris plusieurs types de cancer, y compris le cancer du sein et de la bouche, donc le supprimer réduira vos risques. Aller à la teetotal réduira également votre risque de maladie du foie. De plus, arrêter de boire vous aidera à mieux dormir et pourrait vous aider à perdre du poids, car l’alcool est plein de sucre et de calories vides.

4 Vous êtes moins susceptible de vous embarrasser

Beaucoup d’entre nous ont été là: vous vous réveillez avec une «peur de la bière», essayant de vous souvenir de toutes les choses embarrassantes que vous auriez pu dire ou faire la nuit précédente. OK, donc nos vies sociales réduites signifient qu’il y a moins de danger de faire quelque chose d’embarrassant en public, mais même lorsque vous buvez à la maison, il y a un risque que vos ébats puissent se retrouver sur Instagram et être diffusés à un public encore plus large. Éviter l’alcool est un moyen facile de garder le contrôle et de minimiser vos chances d’avoir à vous supprimer des médias sociaux.

5 Il existe de nombreuses alternatives savoureuses sans alcool

Le marché sans alcool et à faible teneur en alcool a toujours été assez morne. Dernièrement, cependant, le choix des produits s’est considérablement amélioré, car les sociétés de boissons reconnaissent que la modération rapporte de l’argent. Des entreprises telles que Seedlip ouvrent la voie à des alternatives distillées au gin, infusées de mélanges complexes de plantes, tandis que Thomson & Scott Noughty est un vin mousseux composé à 100% de raisins de chardonnay biologiques, avec seulement l’alcool retiré.

6 Cela vous fera économiser de l’argent

En plus des avantages évidents pour la santé de l’abandon de l’alcool, le fait de ne pas consommer d’alcool peut aider votre solde bancaire à paraître un peu plus sain – et avec beaucoup d’entre nous à revenu restreint en ce moment, cela pourrait même être la meilleure raison de toutes. Essayez de mettre de côté l’argent que vous auriez dépensé pour l’alcool pendant un mois et de le consacrer à un traitement d’autosoins, comme des produits de beauté pour vous aider à améliorer votre humeur. L’incitation à la fin du mois vous aidera à rester dans le wagon.

Sommaire

Nom d’article

6 raisons d’essayer #drysolation

La description

À la fin d’une journée stressante, beaucoup d’entre nous aiment verser un verre de vin ou un G&T pour nous aider à nous détendre. Et avec les problèmes technologiques de la FMH et les enfants fous qui augmentent notre tension artérielle, sans parler de l’anxiété concernant la santé de nos amis et de notre famille, nous avons besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir dès maintenant. Donc, si vous souhaitez optimiser votre bien-être pendant ces moments difficiles, pourquoi ne pas envisager de vous associer à ce que nous appelons #drysolation – que vous l’essayiez pendant une semaine, un mois ou que vous continuiez jusqu’à la fin du verrouillage, voici six raisons pour essayer…

Auteur

Magazine sain

Nom de l’éditeur

Magazine sain

Logo de l’éditeur