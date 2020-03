Comment le gouvernement prédit l’avancée du coronavirus – . Miami (51)

WASHINGTON (AP) – Identique aux météorologues

suivre une méga-tempête, les responsables de la Maison Blanche font confiance à la

des modèles statistiques pour aider à prévoir l’impact de l’épidémie de coronavirus

et essayez de protéger autant de personnes que possible.

La population a pu voir pour la première fois

projections du gouvernement américain lors de la conférence de presse quotidienne

Mardi.

C’est ce que l’agence a déterminé.

Le nombre élevé de décès estimé par différents modèles a retenu l’attention du président Donald Trump. Il a cessé de parler de la relance du pays pour Pâques et a plutôt demandé à la population de rester chez elle pendant un mois et d’éviter les contacts sociaux.

Ces modèles sont un outil d’épidémiologie standard, la branche de la médecine qui étudie la propagation de la maladie et les moyens de la contrôler.

Mais en réalité, ce ne sont que des estimations sophistiquées, et les résultats varient en fonction des facteurs qui incluent leurs créateurs. Certains qui sont mis à jour quotidiennement peuvent sembler déroutants pour beaucoup de ceux qui les consultent avec certitude.

Le Dr Deborah Birx, conseiller du groupe de travail de la Maison Blanche sur le coronavirus, et le Dr Anthony Fauci des National Institutes of Health ont discuté des modèles dans leurs apparitions dans la presse.

Fauci en a cité un dimanche qu’il a estimé à 100 000 morts. Birx a déclaré que les responsables travaillaient à ajuster leur propre modèle.

Trump a déclaré lundi que la Maison Blanche allait bientôt expliquer ses prévisions. “Nous nous réunirons à nouveau demain pour quelques statistiques”, a-t-il déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse quotidienne.

Dès qu’il sera rendu public, le modèle de la Maison Blanche sera très probablement soigneusement examiné par des experts indépendants.

Les modèles peuvent être alimentés avec des données de tout le pays sur les décès, entre autres.

Ils utilisent une analyse statistique pour prédire la trajectoire de l’épidémie, sa gravité et l’impact final sur les patients, la capacité hospitalière et les vies perdues. Fauci et Birx ont discuté de l’utilisation des données de test une fois que suffisamment de matériel est disponible.

Une partie de l’idée est d’essayer d’appliquer ces données

aux communautés, offrant une vision personnalisée qui peut aider

autorités étatiques et locales. Par exemple, l’âge d’une population

le local peut faire la différence.

Un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré que d’autres sources de données analysées comprennent la capacité des hôpitaux locaux, la capacité des services de santé à retrouver les contacts des personnes infectées, le type d’entreprises dans une communauté et s’ils peuvent garantir la sécurité de ses travailleurs en cas de réouverture, et des modèles économiques dans différents scénarios.

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter des détails du projet.

.