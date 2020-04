Comment mesurer correctement la température corporelle

Parler detempérature normale du corps humainC’est compliqué car il existe différents facteurs tels que l’alimentation, le stress et les émotions qui le font varier légèrement. De même, le sexe influe également, ainsi que la capacité de transpiration, l’âge ou même l’heure du jour ou de la nuit, peuvent faire varier votre température.

Cela dit, une température normale est celle qui estentre 36,6 degrés et 37 degrés. Si vous ne respectez pas cette température, pas de panique car elle peut varier de degré en haut ou en bas. De même, si la température corporelle est dépassée, il ne doit pas toujours s’agir d’une fièvre car elle peut être considérée comme une fièvre de bas grade, c’est-à-dire une augmentation modérée de la température modérée.

Types de fièvre

Lorsque letempérature corporelleAu-delà de 38 degrés, il est important de distinguer entre la fièvre, qui est une réaction physiologique, et l’hyperthermie, qui est toujours pathologique. Dans le cas de l’hypertermina, le coup de chaleur est la condition la plus grave, avec de multiples répercussions sur les organes.

Le ministère de la santé, des services sociaux et de l’égalité dans un document préparé par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), à l’occasion de la publication du plan de prévention des effets des températures élevées, rappelle que toute situation pathologique y a de multiples facteurs endogènes et exogènes capables de faire varier la température corporelle:

Meilleur moment pour mesurer la température corporelle

– L’heure de la journée où la mesure est effectuée: + 0,5ºCentre 6 et 18 heures.

– La saison: un peu plus élevée en hiver qu’en été.

– Âge: l’amplitude de variation pendant la journée est plus faible, entre 0,2 et 0,3ºC.

– Sexe: dans la population féminine, la température est en moyenne 0,2ºC plus élevée que la population masculine, mais elle varie selon l’activité génitale, avec une augmentation d’environ 0,5ºC dans la deuxième partie du cycle, ainsi qu’au début d’une grossesse.

– La position pendant la mesure: en décubitus et en position assise, la température, en général, est inférieure de 0,3ºC à 0,4ºC à la mesure en position debout.

– La nourriture, le stress, l’émotion et la colère sont capables d’augmenter la température d’un maximum de 0,5 degrés.

– L’ingestion d’alcool peut provoquer des variations dans les deux sens en fonction de l’intervalle de temps entre l’ingestion et la mesure de température, et en fonction de la quantité ingérée.

– L’exercice physique, qui a tendance à augmenter la température.

Les méthodes

Dans le document, le département d’Alfonso Alonso a également analysé les différentes méthodes utilisées pour mesurer la température. En ce sens, il prévient que placer le thermomètre sous l’aisselle est la méthode qui “fournit la pire évaluation de la température interne”, car “il peut être affecté par les conditions environnementales.

De même, ils reconnaissent que la mesure rectale a également “certaines limites” puisque la température dans cette zone change lentement par rapport à la variation de la température interne et peut rester élevée “même après que la température du patient a commencé à baisser”.

– Lathermométrie rectale.

La thermométrie rectale a toujours été considérée comme la norme pour mesurer la température, mais de nombreuses études récentes ont montré certaines limites. Latempérature rectaleIl change lentement par rapport à la variation de la température interne et il a été démontré qu’il reste élevé, même après que la température interne du patient a commencé à baisser et vice versa.

De plus, avertissant que des perforations rectales se sont produites et sans technique de stérilisation appropriée, cette thermométrie rectale peut propager les contaminants contenus dans les selles.

– Lathermométrie axillaire.

Bien qu’il soit très facile de mesurer la température axillaire (par rapport aux mesures buccales ou rectales), il a été démontré qu’il fournit la pire évaluation de la température interne.

Pour prendre ce type de température, il est nécessaire de placer un thermomètre à mercure traditionnel juste au-dessus de l’artère axillaire, et la mesure peut être affectée par les conditions environnementales.

– Lathermométrie orale.

L’espace sublingual est facilement accessible et fournit la température des artères linguales. Cependant, la température buccale est facilement modifiée par l’ingestion récente d’aliments ou de boissons et par la respiration buccale.

Pour mesurer la température buccale, il est nécessaire de garder la bouche fermée et la langue tendue pendant 3 à 4 minutes, tâche souvent difficile à réaliser.

– Lathermométrie auriculaire.

La thermométrie auriculaire est facile à utiliser et moins risquée, mais moins sensible pour la détection de la fièvre.

