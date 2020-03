Comment nous avons surmonté les pandémies passées

Crédit: ANTHONY WALLACE / . via .

Note de l’éditeur: John Avlon est analyste politique principal à .. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les vôtres. Voir plus d’opinions sur ..

(.) – Ce sont des jours étranges et difficiles. Nous vivons une pandémie et tout ce qui est normal dans notre vie quotidienne a été suspendu. Un câlin ou une poignée de main pourrait propager une maladie mortelle qui galopait déjà hors de contrôle.

Cela va empirer avant de s’améliorer. Plus de gens tomberont malades et certains mourront. Mais on s’en remettra.

Savez-vous comment nous pouvons dire cela avec certitude? Parce que nous avons vécu des choses bien pires auparavant.

Il y a un peu plus de 100 ans, le monde souffrait de l’épidémie de grippe espagnole. Malgré son nom, la plupart des enquêteurs pensent qu’il a en fait commencé dans une base de l’armée du Kansas au printemps 1918. Il a tué plus de 50 millions de personnes dans le monde, y compris des membres de ma famille, et plus de 675 000 personnes. ils sont morts ici en Amérique en même temps, alors que notre population était un tiers de sa taille actuelle.

Pour mettre les choses en perspective, ce sont plus d’Américains que de tués pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et au Vietnam … combinés.

Il avait un taux de mortalité de 2%, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ deux fois ce que les experts pensent être le taux de mortalité par coronavirus, et 20 fois celle de la grippe commune. Heureusement, la science médicale s’est considérablement améliorée depuis lors, lorsque la santé publique en était à ses balbutiements.

Mais les leçons à tirer de l’épidémie de grippe espagnole sont principalement ce qu’il ne faut pas faire.

Le gouvernement était dans le déni au début. Le président Woodrow Wilson n’a jamais pris la parole en public, bien qu’il soit lui-même affecté. On pensait que parler du virus nuisait au moral à la sortie du pays de la Première Guerre mondiale.

Alors que les écoles publiques et la Cour suprême étaient fermées à Washington, le chirurgien général des États-Unis a dit aux gens “qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer si des précautions sont prises”.

À Philadelphie, les autorités locales ont ignoré les avertissements de santé publique et ont permis qu’un défilé patriotique massif se poursuive quelques jours après l’arrivée d’un navire transportant des soldats d’Europe depuis le port. En 10 jours, selon un historien, plus de 1 000 habitants de Philadelphie ont été tués et environ 200 000 malades.

Malgré cela, le maire de Pittsburgh, à l’extrémité ouest du même État, a résisté aux ordres de fermer les restaurants et les bars, affirmant que cela ne semblait pas affecter sa ville en grand nombre. C’est vite arrivé. D’autres villes, telles que Denver et Cheyenne, Wyoming, ont rouvert trop tôt et les morts ont de nouveau augmenté.

Enfin, la grippe espagnole a suivi son cours. Mais le coût humain était stupéfiant. Nous n’avions pas la science pour la combattre ou la contenir.

Nous devons appliquer les leçons de l’histoire pour éviter de les répéter.

Premièrement, la vérité et la transparence sont importantes. Comme John M. Barry, auteur de “The Great Flu”, a déclaré au Washington Post, “La leçon numéro un … est que si vous voulez éviter la panique, vous dites la vérité.”

Deuxièmement, la distanciation sociale fonctionne: ce n’est pas sorcier. Ils en savaient assez pour le faire en 1918. Cela fonctionnait alors dans les villes qui l’imposaient tôt, comme Saint-Louis. Alors restez à la maison si vous le pouvez.

Troisièmement, pratiquez une bonne hygiène personnelle: se laver les mains est essentiel, et le port de masques peut aider à empêcher le virus, si vous en avez un.

Enfin, écoutez les experts en santé publique. La science compte. Nous allons innover pour en sortir, mais il faudra du temps pour trouver un traitement et bien plus un vaccin.

Au cours du siècle dernier, nous avons surmonté de redoutables maladies comme la polio, qui profitait principalement aux enfants et qui aurait paralysé Franklin Delano Roosevelt 12 ans avant de devenir président. Et lorsque le scientifique américain Jonas Salk a découvert un vaccin, il a renoncé gratuitement à aider le plus de personnes possible.

Nous avons surmonté des pandémies telles que la grippe largement oubliée de 1957-58, qui a tué environ 1,1 million de personnes dans le monde, dont 116 000 Américains. Nous avons également stoppé des pandémies potentielles comme le virus Ebola grâce à des initiatives proactives de santé publique qui ont contribué à enrayer sa propagation en Afrique de l’Ouest. Et certaines pandémies, comme le VIH, continuent de nous affliger, après plus d’un demi-million de morts aux États-Unis. et 32 ​​millions dans le monde, malgré le développement de médicaments qui maintiennent désormais les gens en vie.

Si vous vous sentez anxieux, vous n’êtes pas seul. Mais la panique n’a jamais résolu un problème.

Le monde semble finir, mais ce n’est pas le cas. Récemment, la chanson REM de 1987 “C’est la fin du monde telle que nous la connaissons” est réapparue dans les charts, mais c’est la dernière moitié de ce titre qui compte le plus… “telle que nous la connaissons”.

Le monde a changé et ne sera plus le même pour un temps. Mais plus nous ajustons nos habitudes maintenant, plus nous émergerons avec succès.

Nous devrons tirer les bonnes leçons de la crise des coronavirus, des inégalités dans notre système de santé, à la fabrication nationale d’articles essentiels tels que les masques, à un filet de sécurité renforcé pour les petites entreprises et les indépendants. Dans ces domaines et dans bien d’autres, nous devons réexaminer si nous avons directement nos priorités en tant que nation.

Mais sachez que nous y parviendrons – surtout si nous apprenons les leçons de l’histoire et écoutons la science.

