comment prendre soin de notre santé mentale lors d’une épidémie de coronavirus – Telemundo Miami (51)

NEW YORK – Dès le début de l’épidémie de coronavirus, la population a commencé à traverser une période d’incertitude et de doutes qui peu à peu peuvent affecter la santé mentale des gens; principalement ceux qui souffrent d’anxiété ou d’autres comportements tels que le trouble obsessionnel-compulsif (TOC).

Pour cette raison, il est important qu’au milieu de la crise que traverse le monde, les gens prennent certaines mesures, non seulement pour prendre soin de leur santé physique et empêcher la propagation du coronavirus; mais aussi leur santé mentale et le stress que la situation pourrait engendrer.

C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une liste de recommandations formulées par son département de la santé mentale pour aider différentes communautés à prendre soin de leur bien-être mental et psychologique pendant l’épidémie de COVID-19. Le CDC pour sa part a également partagé quelques conseils.

CONSEILS POUR LA POPULATION EN GÉNÉRAL:

Restez connecté à vos proches et essayez de continuer vos routines quotidiennes. Vous pouvez rester en contact via les réseaux sociaux, les vidéoconférences et les appels téléphoniques. En période de stress, faites attention à vos propres besoins et sentiments. Faites des activités que vous aimez et qui vous détendent. Faites de l’exercice régulièrement, dormez à votre horaire habituel et mangez sainement. Organisez votre temps pour savoir quand lire les dernières nouvelles sur le coronavirus afin qu’il ne provoque pas de stress ou d’anxiété; et éviter les informations qui génèrent ces sentiments. Pour cela, vous pouvez choisir certains moments de la journée pour connaître les projets de votre communauté pendant cette période et ainsi protéger votre famille. N’associez la maladie à aucune nationalité ou ethnie; Au lieu de cela, soyez plus empathique envers ceux qui ont été testés positifs pour le virus. Trouvez des moyens de partager également des histoires et des expériences positives de personnes qui ont eu la maladie et qui ont récupéré ou reçu le soutien de personnes qu’elles aiment. les personnes qui travaillent dans des professions comme la médecine qui jouent actuellement un rôle important pour sauver nos vies.

CONSEILS POUR LES AGENTS DE SANTÉ:

Il est normal de ressentir du stress dans une situation comme celle que vous vivez en ce moment; Par conséquent, il est important d’essayer de se reposer pendant les changements de quart de travail, de manger suffisamment et en bonne santé et de faire un certain type d’activité physique. Également avec les collègues en qui vous avez confiance: ayez une bonne communication avec votre équipe de travail afin qu’elle puisse surveiller adéquatement les changements de chacun; Découvrez également où se trouvent les services de santé mentale et de soutien psychologique sur votre lieu de travail.

CONSEILS POUR AIDER LES ENFANTS:

Pour les enfants, il est important d’être dans un environnement où ils se sentent en sécurité et soutenus pour exprimer leurs émotions. Pour cela, ils peuvent réaliser des activités comme jouer et dessiner. Il essaie que les mineurs soient proches de leurs parents et de leur famille. S’il est temps pour eux de se séparer, restez en contact avec eux par le biais d’appels vidéo et d’autres moyens. Maintenez une routine quotidienne, surtout maintenant que beaucoup sont à la maison, y compris la socialisation, les jeux et l’apprentissage. Apprenez-leur ce qu’est le coronavirus. avec honnêteté et information appropriée et répondant à vos questions. Ils observent le comportement des parents et la façon dont ils gèrent leurs émotions.

CONSEILS POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Les personnes âgées peuvent ressentir de l’anxiété, car beaucoup ne peuvent pas recevoir de visites parce qu’elles sont les plus vulnérables. Ils recommandent d’expliquer en quoi consiste l’épidémie et comment réduire le risque d’infection de manière respectueuse. Ils peuvent le faire par le biais de dessins ou par écrit.

