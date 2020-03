Comment prendre soin d’un patient coronavirus à domicile? | Couverture

L’expansion rapide du coronavirus avec un grand nombre de personnes infectées oblige les personnes légèrement malades ou présentant des symptômes à passer en quarantaine à domicile pour éviter l’effondrement des hôpitaux, qui sont laissés exclusivement pour soigner les cas graves.

Mais comment soigner un patient coronavirus à la maison? Voici les directives à suivre:

PAR OU COMMENCER?

– Assurez-vous de bien comprendre les consignes de santé concernant les médicaments et les soins aux patients.

– Assurez-vous qu’une seule personne s’occupe de la personne concernée.

– Suivez attentivement l’évolution des symptômes du patient. Si la maladie s’aggrave, appelez le service de santé.

O SH DEVRAIT ÊTRE LA PERSONNE AFFECTÉE?

– La personne concernée doit être isolée des autres personnes et des animaux pendant au moins 14 jours.

– Vous devez disposer si possible d’une chambre exclusive avec salle de bain à usage individuel. Si ce n’est pas le cas, il sera situé dans une pièce à deux mètres avec fenêtre, évitez les courants et gardez toujours la porte fermée.

– La literie, les serviettes et autres ustensiles de nettoyage du patient doivent être à usage individuel. Aussi les assiettes, verres, tasses et couverts.

– Placez une poubelle à pédale dans la chambre et un sac de fermeture hermétique pour abriter les déchets du patient et un autre pour les vêtements sales.

COMMENT COMMUNIQUER AVEC LES MALADES?

– Divers moyens peuvent être utilisés pour communiquer avec la personne affectée. Du téléphone à l’interphone, comme ceux utilisés avec les bébés, y compris les talkies-walkies. La communication avec les agents de santé pour évaluer l’évolution de la maladie se fera par téléphone.

COMMENT ÉVITER LE CONTACT?

– La personne qui entre dans la chambre du patient infecté doit mettre un masque, porter des gants jetables et si elle a aussi des lunettes et une blouse. Vous devez essayer de maintenir une distance de deux mètres avec la personne affectée.

– Le soignant doit se laver les mains avant et après chaque contact avec le patient, après que le patient a quitté sa chambre, après avoir toussé ou éternué, après avoir manipulé des mouchoirs, avant de manger et après avoir nettoyé toute surface. (Les mains sont lavées avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes ou avec un gel désinfectant contenant 60 à 95 pour cent d’alcool).

– Si le patient quitte la pièce et ne peut pas porter de masque (car cela provoque des difficultés respiratoires, par exemple), les personnes qui vivent avec lui doivent le mettre et rester à deux mètres de distance.

COMMENT NETTOYER LA MAISON, LES VÊTEMENTS OU LES PLATS?

– Protégez-vous avec un masque et des gants à usage unique avant de commencer à nettoyer la maison, ainsi qu’à laver les vêtements et la vaisselle.

– Aérez toutes les pièces au moins 5 minutes par jour.

– Nettoyer avec un verre d’eau de Javel par un demi-seau d’eau toutes les surfaces fréquemment touchées (tables, poignées de porte, téléphones, claviers, tablettes, interrupteurs, clés, robinets, toilettes, …) et toutes celles qui peuvent avoir du sang , matières fécales ou liquides.

– Les vêtements du patient et son lit doivent être tenus à l’écart du corps de la personne qui va le laver. Il doit être déplacé de la pièce à la machine à laver dans un sac fermé et non aéré. Le lavage se fera séparément à une température comprise entre 60 et 90 degrés avec le détergent habituel. Ne stockez pas les vêtements avant qu’ils ne soient complètement secs.

– La vaisselle, les couverts et autres ustensiles de cuisine seront lavés avec de l’eau chaude savonneuse. De préférence au lave-vaisselle, avec un programme qui atteint 60 degrés de température.

– Une fois le nettoyage terminé, mettez les gants, masques et autres sacs jetables usagés dans un sac et fermez-le avant de le jeter avec les autres déchets de la maison.

– Enfin, lavez-vous les mains pendant 40 ou 60 secondes.

Ces recommandations sont basées sur les avis donnés par diverses organisations scientifiques, institutions et sociétés telles que le ministère de la Santé, la Communauté de Madrid ou la Collegiate Organization of Nursing.