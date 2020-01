Comment profiter du Goya et ne pas mourir de gueule de bois | Le style

Avec la vitamine B1, B6, B12 et C, le tout mélangé avec un peu de caféine, d’antioxydants, de magnésium, de zinc et une pincée de levure, la famille du cinéma espagnol appréciera la 34e édition des Goya Awards Sans mourir de gueule de bois.

Pour la deuxième année consécutive, Andreu Buenafuente et Silvia Abril ils agiront en tant que maîtres de cérémonie du gala, qui aura lieu à Malaga, dans le centre sportif Martín Carpena et qui, pour la première fois dans l’histoire de ces prix, vient “Mano de Santo”.

Un complément alimentaire qui “aide à métaboliser l’alcool”, a expliqué jeudi à l’EFE Jesus Navarro, propriétaire à côté de Gónzalo Castello de “Drink Eraser”, entreprise qui commercialise ce produit.

La crème de tartre qui est les sédiments de la fermentation du vin et sert de levure naturelle “est l’ingrédient principal de ce produit”, explique Navarro, qui détaille que ce produit comprend également du fructose, de la caféine, des antioxydants et des minéraux tels que le magnésium et zinc

Ce nouveau produit, né fin 2018, sera présent dans les hôtels où les acteurs, actrices et réalisateurs du monde du cinéma national se reposeront pendant leur séjour à Malaga pour assister aux Goya awards.

“Sainte main” permet de se lever le lendemain parfait et profitez de la nouvelle journée. “La gueule de bois est nulle”, explique Navarro, qui explique que ce produit “n’est pas un médicament”.

Les hôtels AC Marriot et Barceló Málaga abritera le fameux “kit” antirresaca “Mano de Santo”, qui contient un gobelet jetable, une enveloppe avec soixante-dix centilitres d’eau, un dissolvant les poudres magiques qui soulagent la gueule de bois Après avoir savouré de la bonne nourriture, des bouillons et des cocktails lors d’une longue fête. EFE