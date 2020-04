Comment protéger les chats du coronavirus

Les experts suggèrent que si l’animal ne se sent pas bien, il doit être immédiatement amené chez le vétérinaire et suivi.

Des scientifiques chinois ont trouvé des anticorps anti-Covid-19 dans le sang des chats. Selon des études de l’Université agricole de Huazhong et de l’Institut de virologie de Wuhan, une partie du les animaux de compagnie ont montré des traces du nouveau coronavirus.

Des rapports de longue date selon lesquels l’épidémie de Covid-19 pourrait affectent non seulement les humains mais aussi les animaux, circulent dans les médias et les réseaux sociaux.

En particulier, il a été signalé que les chats sont très sensibles au coronavirus Et ils semblent pouvoir le transmettre via des gouttes respiratoires à d’autres chats, selon l’étude du Harbin Veterinary Research Institute en Chine.

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a également confirmé qu’un chat de Hong Kong était infecté par le coronavirus SARS-CoV-2.

Maintenant, les scientifiques de Wuhan ont montré que 15% des échantillons prélevés sur des chats domestiques et de rue à Wuhan avaient des anticorps contre Covid-19.

Cela signifie que le les animaux ont été infectés et affectés par le virus. Et les chats domestiques, dont les propriétaires sont tombés malades à cause de Covid-19, ont une concentration d’anticorps beaucoup plus élevée.

L’étude suggère que le Les virus peuvent être transmis de l’homme à l’animal et des animaux aux animaux.

Après la publication de la recherche sur le site Web de BioRxiv, les internautes chinois ont entamé une discussion animée sur ce qu’il faut faire avec les animaux de compagnie.

Protégez votre chat

C’est vrai que protéger les animaux de compagnie pendant l’épidémie, a déclaré à Sputnik un vétérinaire d’une clinique de Chengdu, qui a préféré rester anonyme.

“Oui ils ne sont pas autorisés à sortir à l’extérieur pendant l’épidémie, si le contact avec d’autres animaux et personnes est limité, alors les animaux seront relativement en sécurité. De plus, un désinfection adéquate », a-t-il expliqué.

Le vétérinaire a noté que Il n’a pas été démontré que les chats peuvent infecter des personnes.

“Bien que certains animaux se soient révélés infectés par l’homme, cela ne signifie pas que l’infection peut être transmise dans la direction opposée: des animaux aux humains. Donc le Les gardiens d’animaux n’ont pas à s’inquiéter trop, et encore moins à les abandonner“Il a souligné.

Si l’animal se sent mal, vous devez amenez-le immédiatement chez le vétérinaire et suivez les recommandations des spécialistesat-il ajouté.

Les Chinois partagent également leur expérience de prendre soin de leurs compagnons à fourrure pendant la pandémie en ligne. Certains d’entre eux ils mesurent la température, d’autres mettent des masques dessus. Mais les spécialistes réitèrent que le l’isolement et la quarantaine est le moyen le plus efficace de protéger les animaux de compagnie, en particulier, les chats du Covid-19.

Dans le réseau social chinois Weibo, les #NoAbandonemosaNuestrasPets sont devenus viraux, ce qui rassemble plus de neuf millions de publications. (Ntx.)