Comment protéger vos biens en cas de décès inattendu – . Miami (51)

Alors que la peur du coronavirus grandit, les experts

Ils disent que de plus en plus de gens cherchent à préparer leur testament.

“Ce virus fait peur, cela amène la population à entrer dans ce sujet, ce qui est très désagréable, malheureusement, mais c’est nécessaire”, explique Alexandra Varona, avocate associée au cabinet Kelley Kronenberg.

Alexandra se réfère à la planification

succession et l’établissement d’un testament valide, deux choses qu’elle

Il dit qu’ils sont très importants si vous mourrez subitement.

“C’est très

important de veiller à ce que vos actifs et vos biens reviennent

que vous voulez qu’ils reçoivent ces marchandises », ajoute Varona.

Si vous ne préparez pas de testament valide, la loi de la Floride

dit que tous vos biens pourraient aller à votre conjoint, à vos descendants ou

sera réparti entre votre conjoint et vos descendants, en fonction de la

la situation. S’il n’y a aucun conjoint ou descendant survivant, vos biens

Ils pourraient aller voir vos parents ou vos frères et sœurs.

“Si vous tombez malade, quelle est la personne que vous souhaitez prendre certaines décisions médicales?”, Demande Varona.

Elle dit de choisir un remplaçant

les soins et la préparation d’un testament de vie sont importants au cas où vous

inconscient et votre famille fait face à la tâche ardue de devoir prendre

certaines décisions médicales.

“Un médecin dans une salle d’urgence, très exposé au coronavirus … Elle est très inquiète … Et si je contracte ce virus et que je meurs, et que je n’ai rien de réparé?” Pas de volonté », dit Varona.

C’est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens aujourd’hui, et Varona ajoute que si vous voulez vous assurer que vos souhaits sont réalisés, vous devez vérifier que votre testament est valide en vertu de la loi de la Floride.

“Dans l’État de Floride, la volonté doit être

assisté par deux témoins et notarié », explique Varona.

Même si c’est quelque chose que même les avocats trouvent

difficile à faire aujourd’hui en raison des ordres de distanciation sociale.

“Cela nous donne un peu de travail, mais nous

nous trouvons différentes façons d’aider nos clients avec cela »,

Ajoute Varona.

De plus, bien que certains cabinets d’avocats proposent des honoraires

fixé pour préparer les testaments, Varona ajoute que cela dépend toujours de la façon dont

votre situation est compliquée. Pour consulter le statut complet de la Floride sur

cet article, veuillez cliquer sur ce lien:

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0700-0799/0732/0732.html

.