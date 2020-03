Comment protéger votre maison contre le coronavirus

Des sites de loisirs fermés à Los Angeles pour Covid-19

(.) – Avec la pandémie de coronavirus, nous passons autant de temps à la maison que possible, mais il y a certaines sorties essentielles que nous devrons faire, comme aller au supermarché ou à la pharmacie. Nous avons quelques conseils pour éviter de ramener le virus à la maison.

Nous nous entretenons avec la Dre Leanna Wen, ancienne commissaire à la santé de la ville de Baltimore et professeure d’urgence et de santé publique à l’Université George Washington; et avec le Dr Koushik Kasanagottu, un médecin résident traitant des patients atteints de coronavirus au John Hopkins Bayview Medical Center à Baltimore, Maryland. Leurs conseils, ajoutés aux directives des Centers for Disease Control and Prevention, peuvent vous aider à éloigner le virus de votre domicile.

Plan

Désignez une personne pour faire les sorties et ainsi limiter vos expositions.

Installez une station de désinfection, c’est-à-dire une zone à l’extérieur de votre maison ou dans une pièce rarement utilisée où vous pouvez désinfecter les aliments emballés.

REGARDEZ: Coronavirus, comment nettoyer et désinfecter les surfaces, les vêtements, les meubles et plus encore? Quels produits pouvez-vous utiliser?

Quand tu sors

Gardez une distance d’au moins 6 pieds (1,82 mètre) des autres.

Nettoyez les poignées et les poignées des paniers d’épicerie ou des chariots avant de commencer à magasiner.

Il n’est pas nécessaire de porter des gants ou un masque; mais lavez-vous les mains fréquemment pendant que vous êtes dans la rue et évitez de vous toucher le visage.

Quand tu reviens

Enlevez les vêtements que vous portiez si vous étiez absent pendant 30 minutes ou plus.

Lavez-vous les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes.

Désinfectez les boîtes à emporter et les aliments emballés à votre station de désinfection.

Lavez bien les fruits et légumes avant de les mettre dans la cuisine.

REGARDEZ: Combien de temps le coronavirus peut-il vivre sur différentes surfaces?

Désinfecte

Désinfectez tout ce que vous touchez: boutons de porte, interrupteurs d’éclairage, clés, téléphone, claviers, télécommandes, etc.

Utilisez des désinfectants approuvés par l’Environmental Protection Agency (EPA) – notamment des lingettes désinfectantes Clorox et certains sprays Lysol – et laissez les surfaces humides pendant 3 à 5 minutes.

Livraisons

Demandez aux livreurs de livrer les commandes à la porte ou dans une zone de votre logement.

Si vous devez ouvrir la porte, gardez une distance de 6 pieds (1,82 mètres).

Payez et donnez un pourboire sur Internet dans la mesure du possible.

Après avoir ramassé le courrier de la boîte aux lettres, lavez-vous les mains

Blanchisserie

Lavez régulièrement vos vêtements, serviettes et draps à la température la plus basse possible.

Désinfectez votre panier à linge ou placez une doublure dessus que vous pourrez retirer.

Ne secouez pas les vêtements sales pour éviter de propager le virus dans l’air.

Visites

Vous ne devriez pas recevoir de visiteurs pour le moment.

Si vous devez loger un membre de la famille ou un ami, évitez autant que possible les parties communes de la maison.

S’ils doivent entrer dans les parties communes de la maison, demandez-leur de rester à 1,82 mètre (6 pieds).

Si quelqu’un tombe malade à la maison

Isolez-les dans une autre pièce et demandez-leur d’utiliser une salle de bain séparée.

Désinfecte les surfaces qui sont fréquemment touchées quotidiennement.

Évitez de partager des choses avec eux.

Portez des gants lorsque vous faites la lessive.

Lavez-vous souvent les mains.

Demandez-leur de porter un masque s’ils en ont un.

Fournitures dont vous avez besoin

Désinfectants approuvés par l’EPA.

Si vous n’avez pas de désinfectants, faites une solution d’eau de Javel:

mélanger 4 cuillères à café d’eau de Javel par litre d’eau

ou utilisez une solution d’alcool à 70%

Détergent à lessive

Sac à poubelle

Médicaments sur ordonnance (vous pouvez les commander par la poste)

Aliments en conserve: fruits, légumes, légumineuses

Produits secs: pains, pâtes, beurres de noix

Aliments surgelés: viandes, légumes, fruits

Les animaux

Surveillez votre animal lorsqu’il se trouve dans le patio ou le jardin de votre maison, si vous en avez.

Vous pouvez jouer avec eux à l’extérieur, mais restez à l’écart des autres humains.

Si vous êtes malade, demandez à quelqu’un avec qui vous vivez de prendre soin de votre animal pendant que vous récupérez.

Si vous devez prendre soin de lui lorsqu’il est malade, lavez-vous souvent les mains.

.