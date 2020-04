Comment réseauter en période de COVID-19

Dans les moments de distanciation sociale dus au nouveau coronavirus, on peut continuer les relations de travail sans quitter la maison.

Par Karla Montes

La contingence actuelle et le «ne pas savoir» jusqu’où un défi deviendra une opportunité met inévitablement sur la table les compétences professionnelles qui ont particulièrement besoin aujourd’hui, d’une plus grande importance.

Le réseautage est un concept perçu par la plupart des professionnels comme quelque chose qui se produit naturellement. Cependant, les temps que nous vivons nécessitent une plus grande concentration sur la clarification de la manière dont les objectifs sont atteints.

Jeff Bezos, PDG d’Amazon, a inventé la célèbre phrase: “Votre marque est ce que les autres disent de vous, lorsque vous n’êtes pas dans la pièce.”

Au-delà de parler de réputation, l’objectif est de gérer l’image de marque personnelle et le réseautage l’un des outils les plus puissants.

Heureusement, les plateformes en ligne et hors ligne coexistent et toutes les actions envoient un message.

Ainsi, la mise en réseau puissante a non seulement un, mais deux principes de base, explique Borja Castelar, chef des nouvelles affaires chez LinkedIn Talent Solutions pour l’Amérique latine: «Créez un vaste réseau de contacts et prenez soin des relations au sein de ce réseau, ce qui est ce que que nous négligeons souvent. “

Compte tenu de l’éloignement social, le public passe plus de temps sur ses appareils numériques, de sorte que l’isolement peut être mis à profit pour partager des informations précieuses sur les médias sociaux: éduquer et informer, partager les réussites des clients, motiver et partager les «coulisses» .

Créer des contacts

Le défi est plus grand compte tenu des conditions, mais pas impossible. Bien que les meilleures «sources» de réseautage soient des événements ou des conférences, il est essentiel de prendre le temps d’examiner les profils sociaux, explique Castelar.

«La première chose que je fais est de regarder les profils LinkedIn. Cela peut grandement contribuer à trouver un terrain d’entente, même étudier au même endroit peut grandement contribuer à «briser la glace».

Une erreur, cependant, est d’oublier qu’avant de passer en revue les profils du grand univers qu’implique un réseau social, il ne s’agit pas de délimiter le public cible: la gamme s’étend des responsables des ressources humaines, des développeurs d’entreprises, des investisseurs, des universitaires et des gestionnaires.

Qui sont-ils et comment les gens pensent-ils contacter? Qu’est-ce qui les inquiète? Quels types de motivations ont-ils? Visualiser la «personnalité» du public cible permet de définir la première base de données avec laquelle vous cherchez à vous connecter.

Cependant, le dialogue ne doit pas se limiter à une simple “vente”. Alberto Equihua, collaborateur sur les questions de développement des affaires à l’Université Intercontinentale (UIC), assure qu’il doit y avoir un véritable intérêt pour la conversation.

«Le réseautage ne signifie pas la collecte de relations. Nous devons soigneusement observer les points communs possibles; ne pas les voir comme un objectif et le signe des pesos est de valoriser le contact », ajoute Equihua.

Prenez soin du réseau qui se forme

Il s’agit de nourrir avec empathie et même avec une attitude désintéressée ce dont le contact a besoin.

«La priorité est d’écouter; Rester avec une saine curiosité donne lieu à des relations à long terme basées sur la confiance », explique Equihua.

De plus, “dans un réseau numérique, vous pouvez toujours les contacter ultérieurement par message ou par e-mail et le profil est nourri en interagissant avec des commentaires ou des messages directs”, se souvient Borja Castelar.

Rebekah Radice, experte en marketing numérique, insiste sur l’importance de planifier les appels téléphoniques: “Répéter ce que vous voulez communiquer au premier appel est élémentaire.”

Quelques idées:

Tenez compte des points clés de l’appel

Répétez avec votre propre enregistrement

À l’écoute de vous-même: le message vous semble-t-il attrayant, concis?

Éliminez les erreurs ou les mots qui ne génèrent ni émotion ni intérêt.

Le réseautage non invasif fonctionnera s’il existe une communication qui répond à des besoins réels.

“Nous sommes les ambassadeurs de notre propre marque”, affirme Equihua, “la vision pour l’avenir d’un réseau basé sur l’honnêteté, c’est ce qui ouvre les portes”.