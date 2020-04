Comment rester en forme lorsque le gymnase est fermé et que vous êtes coincé à la maison

5 applications pour faire de l’exercice à la maison 1:13

(.) – Les préoccupations concernant le coronavirus, l’éloignement social, les fermetures de gymnases et le confinement à domicile peuvent vous inciter à vous recroqueviller sur le canapé et à regarder Netflix de manière compulsive, ou vous perdre toute la journée dans un grand roman.

Mais l’exercice régulier est essentiel pour soutenir une fonction immunitaire saine; prévenir la prise de poids (qui peut affecter la fonction immunitaire); élevez votre humeur; et rester aussi en bonne santé que possible (et hors de l’hôpital ou de la salle d’urgence) pendant cette pandémie mondiale difficile.

Avec le monde un peu hors de votre contrôle, c’est maintenant le moment idéal pour prendre le contrôle de votre santé en intégrant des exercices quotidiens à votre horaire.

Vous devriez viser à faire au moins 30 minutes d’exercice cardiovasculaire par jour, plus un entraînement en force au moins deux fois par semaine. Cela empêchera la prise de poids (surtout si vous êtes diabétique ou pré-diabétique), car la plupart des gens brûlent probablement beaucoup moins de calories qu’ils ne le font normalement en raison de limitations drastiques dans les activités quotidiennes.

Il est également important d’essayer de limiter les comportements sédentaires prolongés. Une étude a révélé que même une heure supplémentaire de comportement sédentaire était associée à une diminution de la fonction immunitaire chez les jeunes hommes, et une étude à grande échelle a révélé que le comportement sédentaire était également associé à un risque accru de maladie cardiaque, de diabète, cancer et risque de mourir.

Mais n’en faites pas trop: un exercice intense ou un surentraînement, en particulier pour les personnes de plus de 65 ans, qui ne sont pas très aptes à commencer ou qui ont une condition médicale préexistante, peuvent temporairement supprimer votre système immunitaire et doivent donc être évités pendant cette pandémie.

L’exercice en plein air comme la course, le vélo, la marche et la randonnée a l’avantage supplémentaire de fournir un peu d’exposition au soleil pour augmenter vos niveaux de vitamine D. La vitamine D est produite dans la peau par l’exposition au soleil et à l’extérieur. À l’extérieur, surtout dans la nature si possible, cela peut même aider à renforcer votre système immunitaire et votre humeur, assurez-vous simplement de maintenir la distance sociale.

Que puis-je faire à la maison?

Êtes-vous préoccupé par l’exposition, êtes-vous mis en quarantaine ou pleut-il? Vous pouvez toujours faire un entraînement complet à la maison.

Si vous n’avez pas d’équipement d’exercice à la maison, il y a encore beaucoup à faire pour rester en forme, actif et en bonne santé en ces temps difficiles. Les services de streaming en ligne, Internet et les magasins d’applications mobiles sont remplis d’une variété de séances d’entraînement à domicile gratuites et à bas prix pour tous les niveaux de forme physique et les préférences d’entraînement, et beaucoup ne nécessitent aucun équipement.

L’expert en pilates et yoga Ellen Barrett recommande de créer un espace confortable pour faire de l’exercice à la maison. «J’ai un tapis de yoga toujours placé et il est dans un coin calme d’un salon à l’extérieur de ma chambre. Il a également beaucoup de lumière naturelle. Cet espace est prêt à méditer ou à faire des étirements légers ou à faire des entraînements pieds nus plus intenses “, a-t-il expliqué.

Une autre idée amusante pour l’exercice à l’intérieur est de «se promener dans la maison», un terme inventé par la fondatrice de Hungry Girl Lisa Lillien. Lisa a en fait commencé à rentrer à la maison dans un hôtel il y a des années parce que son horaire de voyage gênait sa routine d’exercice. Lisa utilise son compteur de pas toute la journée et fait tout ce qu’elle peut: regarder la télévision, se brosser les dents, parler au téléphone, monter et descendre les escaliers, même marcher dans la cuisine tout en préparant des repas sains.

L’entraînement en force est également très important pour maintenir une fonction immunitaire saine et rester à l’extérieur de l’hôpital (des muscles forts des jambes et des hanches aident à réduire le risque de chutes). Cela est particulièrement vrai pour les personnes de plus de 50 ans qui courent un risque accru de perte musculaire liée à l’âge, selon l’American Council on Exercise.

Une étude chez des survivantes du cancer du sein a montré que l’entraînement en résistance trois fois par semaine avait un effet bénéfique sur les cellules tueuses naturelles, un élément important de notre système immunitaire.

Toute la famille

Et n’oubliez pas vos enfants. L’exercice n’est pas seulement important pour votre santé physique et mentale, car la recherche montre qu’il améliore également la concentration et les performances scolaires. De plus, faire de l’exercice avec d’autres personnes peut être plus amusant et prendre des responsabilités.

Rio Saken, entraîneur et directeur du camp sportif de Los Angeles, publiera régulièrement des séances d’entraînement quotidiennes amusantes et gratuites pour les enfants sur YouTube pour aider les parents à garder leurs enfants actifs et en bonne santé pendant ces moments difficiles. Ou, vous pouvez toujours organiser une fête de danse de fortune avec vos enfants pour faire de l’exercice, et vous aurez probablement quelques rires (ce qui peut également stimuler votre système immunitaire).

Un entraînement quotidien que vous pouvez commencer dès aujourd’hui

L’entraîneure Lynn Montoya, experte en conditionnement physique pour les personnes de plus de 50 ans, a partagé cet excellent entraînement de musculation avec tout son poids corporel ou quelques articles à la maison. Vous pouvez même effectuer plusieurs de ces mouvements avec vos enfants ou tous en fonction de l’âge de votre enfant, assurez-vous simplement de choisir un âge ou un poids approprié et vérifiez que sa forme est correcte afin qu’ils ne soient pas blessés.

Effectuez chaque exercice 10 à 12 fois avant de passer au suivant et effectuez un à trois tours de tous les mouvements avec 30 secondes de genoux hauts, de sauts ou de marche en place entre chaque tour.

Squats Tenez-vous la tête en avant et la poitrine relevée. Placez vos pieds à la largeur des épaules ou légèrement plus larges. Étendez vos mains vers l’avant pour vous aider à équilibrer. Penchez vos hanches en arrière comme si vous étiez sur le point de vous asseoir sur une chaise. Gardez la tête en avant tandis que le haut de votre corps se penche légèrement en avant. Plus bas pour que vos cuisses soient aussi parallèles au sol que possible (mais, d’accord), avec vos genoux au-dessus de vos chevilles. Appuyez votre poids dans les talons. Gardez votre corps bien serré et poussez à travers les talons pour revenir à la position de départ.

Fentes inversées. Tenez-vous debout avec les pieds écartés de la largeur des épaules, les mains sur les côtés ou les hanches. Avec votre pied droit, faites un long pas en arrière, atterrissant avec la balle de ce pied sur le sol et le talon vers le haut. Abaissez la jambe arrière jusqu’à ce qu’elle touche doucement le sol ou près de celle-ci, créant un angle de 90 degrés sur la jambe avant. Poussez à travers le talon et le milieu du pied de la jambe avant pour revenir sur vos pieds, en alignant votre pied droit avec votre gauche. Répétez sur le côté gauche. C’est une répétition. (Remarque: si vous avez des problèmes de genou ou si vous êtes débutant, abaissez votre genou à un quart de la descente, en travaillant dans votre plage sans douleur. Vous pouvez également commencer avec une longueur de foulée plus courte et augmenter la distance comme vous devenez plus fort.)

Des pompes au genou. Commencez en position mains-genoux sur le sol avec vos yeux sur le sol en dessous de vous et vos mains légèrement plus larges que la largeur des épaules. Vos genoux doivent être à une distance confortable. Inspirez en abaissant lentement vos coudes pour amener votre estomac au sol. Assurez-vous de garder vos muscles de base contractés! Faites une pause d’une seconde, puis expirez en poussant du sol vers votre position de départ. Lorsque vous vous renforcez, fléchissez des orteils.

Des rangées de bras. Si vous n’avez pas de poids, essayez d’utiliser une bouteille de détergent à lessive, des produits en conserve, une bouteille d’eau ou même une boîte de lait. Penché sur le bras d’un canapé ou d’une chaise, vous voulez avoir une courbure à 45 degrés de votre haut du corps. Gardez votre dos neutre et gardez votre centre contracté. Tirez le poids (ou la fortune) à côté de vous. Gardez votre bras près de votre corps tout en tirant votre coude vers l’arrière, serrez l’omoplate avant d’étendre complètement votre bras à la position de départ. Répéter

L Curl ’des biceps à l’unisson. Tenez-vous debout avec vos pieds à la largeur des hanches Tenez un poids ou un poids de fortune dans chaque main avec vos bras sur les côtés et les paumes vers l’avant. Gardez vos abdos serrés et vos coudes collés à vos côtés, pliez vos coudes (pas vos poignets!) Pour fléchir vos poids sur vos épaules. Maintenez la position pendant un moment, puis revenez lentement à la position de départ.

Immersion triceps. Depuis une chaise ou un comptoir, placez vos paumes vers l’avant sur le bord du comptoir ou le bord d’une chaise et placez vos pieds à un angle de 45 degrés. Gardez vos genoux mous et votre centre contracté, pliez lentement vos genoux lorsque vous pliez vos coudes en arrière. Revenez à la position de départ. Pour rendre cela plus difficile, essayez de soulever légèrement votre pied du sol.

Position de la table. Placez vos mains directement sous les épaules, légèrement plus larges que la largeur des épaules, comme si vous étiez sur le point de faire un push-up. Fixez vos orteils au sol et serrez vos fessiers. Pour aider à neutraliser votre cou, trouvez une place au sol à 30 centimètres au-delà de vos mains; vous voulez que votre tête soit alignée avec votre dos. Maintenez la position pendant 30 secondes. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le mouvement, maintenez la position de la planche le plus longtemps possible sans compromettre votre forme ou votre respiration.

J’espère que ces conseils et exercices simples vous aideront, vous et votre famille, à être en forme et en bonne santé pendant la pandémie et bien après. Vous n’êtes jamais trop vieux ou trop jeune pour commencer à développer de bonnes habitudes de vie.

Le Dr Melina Jampolis est un interniste médical certifié et spécialiste de la nutrition et auteur de plusieurs livres, dont “Spice Up, Slim Down”.

