Comment survivre au confinement du coronavirus en tant que parents, en particulier les mères qui portent le fardeau

(CNN) – Écrire cela a été difficile.

Pratiquement parlant, je me sens dépassé. Je suis en retard au travail parce que j’ai gardé mon fils sur le nez qui coule, mais sinon ça allait bien, à la maison loin de l’école pendant quelques jours pour ne pas inquiéter ses professeurs.

Mon panier d’achat en ligne a fait l’objet d’un grand nombre de commandes et d’avis. Avons-nous besoin de plus de papier toilette? Thon en conserve? Combien est prudent? Combien coûte la thésaurisation ou même éthique?

Je me suis aussi profondément immergé dans le monde du désinfectant sur Internet. Et je suis toujours les mains vides. Ensuite, il y a le linge supplémentaire à laver, la préparation supplémentaire des aliments et un engagement ferme à faire en sorte que tout le monde s’endorme à l’heure pour que son système immunitaire continue de fonctionner.

Tout cela, et la question que nous avons tous posée tellement de fois que nous pouvons à peine reconnaître les mots: vous êtes-vous lavé les mains? Tu t’es lavé les mains? Tu t’es lavé les mains?

Emotionnellement, je suis à la dérive. Je crains que mes amis et ma famille attrapent COVID-19. Je crains que les écoles ne ferment. Je crains que les écoles ne ferment pas.

Comme beaucoup de mères, je suis la personne de mon mariage avec un emploi flexible, ce qui signifie que tous les bouleversements de l’horaire que je dois gérer et qu’ils ne me paient pas les jours d’incapacité.

En plus de cela, j’ai passé deux jours entiers de travail à lire tout ce que je pouvais trouver sur le virus: la recherche de cet article. Comme beaucoup, je suis passé de la prudence à la nervosité à la panique à une vitesse vertigineuse. Plus vous en savez … J’ai vu des photos déchirantes d’hôpitaux italiens. J’ai vu des graphiques qui illustrent le manque de préparation de l’Amérique. Tom Hanks. NBA.

C’est la paternité à l’époque du coronavirus.

C’est exigeant, émouvant et de penser que je me suis senti dépassé le mois dernier. Pour moi et pour beaucoup d’autres, la gestion de la menace virale ajoute une nouvelle dose importante de travail domestique et émotionnel à nos vies. Si vous êtes la mère de famille, la plupart de ce travail vous tombe probablement sur les genoux.

Gérer les sentiments et l’anxiété

Le fait d’élever, ou de bien élever du moins, nécessite une certaine anxiété initiale.

«Pour devenir parent, il faut être hyper vigilant face à d’éventuelles menaces. Vous devenez une machine de détection des menaces », a déclaré Darby Saxbe, professeur agrégé de psychologie et directeur du Center for the Changing Family de l’Université de Californie du Sud.

Ce qui rend l’anxiété du coronavirus bien pire que l’anxiété de mon tout-petit qui court vers les voitures, c’est son potentiel de perturber nos routines quotidiennes combiné à une incertitude plus profonde sur la façon dont il se développera.

Combien de temps nos enfants ne seront-ils pas scolarisés? Comment ferons-nous notre travail? Et cela s’applique aux parents ayant un emploi rémunéré et à ceux qui restent à la maison. Gérer des enfants et une maison, c’est travailler.

Les inquiétudes logistiques sont beaucoup plus graves pour les millions de parents qui s’occupent également d’un parent vieillissant ou qui n’ont pas accès à des congés de maladie payés. En temps normal, cela comprend un quart des travailleurs du secteur privé et 70% des travailleurs à bas salaires, selon la National Association for Women and Families des États-Unis.

De là, il est facile de se référer à des questions plus grandes et plus existentielles. Combien de personnes vont mourir? De plus, les pandémies sont des tests de résistance pour les sociétés. Va-t-il passer?

Prendre nos instincts parentaux en otage

“Nous n’aurions pas d’espèce si nous n’avions pas ces mécanismes pour répondre à nos enfants”, a déclaré Saxbe. “Mais ces problèmes mondiaux peuvent prendre ces systèmes en otage pour être des parents protecteurs.”

Yael Krieger est la mère de trois jeunes enfants à Berkeley, en Californie. Sujette à l’anxiété, elle est maintenant dans une bataille constante avec les pires scénarios possibles qui continuent de surgir dans sa tête.

Au centre de son anxiété se trouvent toutes les inconnues, difficiles à raisonner. D’une part, notre compréhension de la maladie et de son fonctionnement est extrêmement limitée, et il y a chaque jour de nouvelles découvertes. En outre, il estime que le gouvernement des États-Unis ne lui a donné que très peu de raisons de croire en sa capacité à gérer l’épidémie.

“Il y a beaucoup de frustration cognitive. Pourquoi notre gouvernement ne fait-il pas plus? Pourquoi n’ont-ils pas testé? Et comment suis-je censé m’occuper correctement de mes enfants, sachant que les gens qui sont censés s’occuper du pays ne font pas leur travail correctement? », A déclaré Krieger.

Saxbe suggère aux parents d’essayer de faire une pause dans les nouvelles et de mettre le risque de leur famille en perspective. Elle sait que ce sera difficile. (Il l’est.) Nous devons quand même l’essayer.

“Dans un monde terrifiant, il est important que les parents protègent leur santé mentale, car les enfants peuvent être traumatisés par l’anxiété des parents”, a-t-il déclaré.

Un sens de l’ordre au milieu du chaos

Alors que tous les enfants sont nerveux dans une certaine mesure, ceux dont les écoles sont annulées sont probablement plus agités. Les enfants prospèrent grâce à la stabilité et à la routine. Quand il disparaît, c’est aux parents de déterminer comment y faire face, a déclaré Saxbe.

Pour survivre, nous devons tous nous engager dans un certain sens de l’ordre et, en même temps, céder au chaos.

Les parents font tout ce qu’ils doivent faire pour réduire leur niveau de stress, qu’ils aient du temps seuls ou qu’ils fassent de l’exercice. Peut-être qu’ils assoupliront leur politique en matière de télévision et de jeux vidéo ou accepteront le pouvoir des bonbons comme pot-de-vin pour aider leurs enfants à se conformer. Créez une structure dans laquelle vous pouvez vous engager de manière réaliste et la plupart du temps, réalisez-la et, surtout, assurez-vous d’en apprécier certaines parties.

Yehuda Kurtzer a trois enfants, dont deux ont manqué l’école à cause du coronavirus et dont l’un est en quarantaine pour une éventuelle exposition. Elle fait partie d’un couple qu’ils travaillent tous les deux à Riverdale, New York, et a tendance à voyager beaucoup pour le travail.

Le travail à domicile avec vos enfants a été un peu fou, comme on pouvait s’y attendre. Mais elle parvient à atténuer une partie de l’anxiété qui l’accompagne en trouvant des moyens de vivre cette vie des années 1950 qui est impossible pour sa famille en temps normal.

“Nous avons fait beaucoup de lessive, et nous avons fait de s’asseoir et de manger ensemble des repas normaux une priorité”, a déclaré Kurtzer. “Nous voulons insuffler un sentiment d’hygiène dans notre maison et un sens de la communauté. Les deux choses semblent importantes. “

Nous y sommes ensemble

Que les enfants soient scolarisés ou non, la menace du coronavirus a fait de la gestion de la vie de famille un travail beaucoup plus important. Fait intéressant, les mamans assument davantage ce travail émotionnel et domestique.

Eve Rodsky, auteur de “Fair Play: une solution qui change la donne lorsque vous avez beaucoup à faire (et plus de vie à vivre)”, a déclaré que la recherche montre que la plupart des perturbations de la vie quotidienne sont gérées par les mères, même lorsque les deux parents travaillent.

«Nous considérons le temps des femmes comme infini, comme du sable. Et nous considérons le temps des hommes comme fini, comme un diamant “, a déclaré Rodsky. En conséquence, les femmes se soucient quand elles le doivent et les hommes se soucient quand elles le peuvent.

En plus de cela, les femmes sont plus susceptibles de faire ce que les experts appellent le “travail de souci”, a expliqué Rodsky. Les mamans sont plus susceptibles que les pères d’anticiper les besoins de la famille et de planifier à l’avance le pire scénario possible. (Écoutez attentivement, et vous pouvez entendre le bourdonnement de “quelle est la prochaine?” Dans une boucle constante dans la tête de la plupart des mères.)

Dans mon cas, ma profonde connaissance du panier d’achat de Target.com et des articles Reddit sur le désinfectant pour les mains la semaine dernière.

Erin Vey, une mère de deux enfants qui travaille à plein temps dans la banlieue de Seattle, a déclaré que la fermeture des écoles locales avait servi de réveil pour de nombreuses familles sur la façon dont davantage de mères s’occupent des enfants et de l’administration domestique que les parents, même lorsque les deux ont un emploi rémunéré à temps plein.

“Beaucoup de mères sont les plus affectées par la gestion du travail et de la communication à l’école [que ha establecido el aprendizaje remoto]. Il y en a peut-être cinq par heure “, a expliqué Vey.

“Il y a aussi beaucoup de logistique en termes d’achats”, a-t-il expliqué, car de nombreux articles essentiels, dont le papier toilette, sont en rupture de stock dans les magasins locaux. “Tout cela se termine sous la responsabilité des femmes.”

Les femmes assument davantage de «travail émotionnel»

Certains hommes que Vey connaît ont répondu à la situation de chacun à la maison en exigeant leur espace et leur temps personnels, et l’un d’eux est allé jusqu’à installer un bureau dans la salle de bain principale avec la porte fermée pendant que sa femme et ses enfants employés restaient à l’écart.

“Si cela ne dit pas” maman fait tout “, alors je ne sais pas ce qui se passe”, a déclaré Vey.

Mais beaucoup d’autres, comme son mari, envisagent le déséquilibre dans leur foyer et tentent de le changer. Avant le coronavirus, le mari de Vey n’avait pas prêté beaucoup d’attention aux courriels des écoles de sa fille. Pourquoi s’embêter? Sa femme s’en occuperait.

Maintenant, ils font équipe, divisent autant que possible les jours de travail et la gestion de la maison, ce qui rend la vie bien meilleure.

S’il y a quelque chose de positif dans tout cela, ou au moins une leçon que nous pourrions vouloir enseigner à nos enfants, c’est bien celle-ci. Dans nos villes, nos lieux de travail, nos salles de classe et nos maisons, nous sommes obligés de réaliser que la vie fonctionne mieux quand nous pouvons dépendre les uns des autres.

Parents: Lorsque vous dites à vos enfants de se laver les mains, ne dites pas simplement qu’ils doivent le faire pour rester en bonne santé ou garder la famille en bonne santé.

Dites-leur qu’ils doivent se laver les mains pour garder tout le monde en bonne santé et expliquez pourquoi. Alors peut-être qu’ils laisseront un mot à un voisin âgé lui demandant s’il a besoin d’aide.

Les germes, comme l’amour et les soins, se déplacent parmi nous. Connaître les premiers est un moyen de partager les seconds.

Elissa Strauss écrit sur la politique et la culture de la parentalité.

