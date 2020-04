Comment traiter le stress causé par la quarantaine chez les enfants en période de coronavirus?

Les frères Israël et Matías, âgés respectivement de 6 et 9 ans, sont absents depuis près de deux semaines. Leurs parents ont décidé de ne plus les envoyer à l’école pour éviter une éventuelle propagation du nouveau coronavirus. Cependant, être en auto-quarantaine n’est pas facile, surtout pour les enfants qui ne comprennent pas la gravité de la question.

Israël demande à ses parents de rendre visite à ses grands-parents ou d’aller au parc car à la maison, elle “s’ennuie beaucoup”. Elle ne comprend toujours pas pourquoi elle ne peut pas sortir ou même aller en classe. Pour sa part, Matías, bien qu’il sache qu’il peut contracter le coronavirus s’il quitte sa maison, insiste pour partir.

Lire aussi: Le Nicaragua signale un cinquième cas positif de Covid-19

Mais cette situation d’enfermement, et le refus de leurs parents de ne pas les laisser sortir, ont fait paraître les petits frustrés, anxieux ou en colère. Ces signes ne sont qu’une partie du stress que subissent les mineurs, explique la psychologue Alba Rony.

Le stress fait partie de la vie de chaque être humain et les enfants n’en sont pas exemptés. «Le stress est l’énergie dont nous disposons pour réagir aux stimuli. Le problème, c’est lorsque cette énergie atteint des niveaux si élevés qu’elle dépasse les limites normales et devient de l’anxiété, provoquant une gêne chez l’être humain », explique le psychologue.

Les enfants savent que quelque chose de mauvais se produit. Bien qu’ils ne comprennent pas la dimension de la situation, ils savent que la maladie à coronavirus peut tuer une personne, il est donc conseillé de la tenir à l’écart de l’actualité, explique Xiomara Alonso López, spécialiste de l’éducation de la petite enfance.

“Bien que nous ne le voulions pas, ils analysent la situation, ils savent ce qui se passe parce qu’ils écoutent peut-être les conversations des personnes âgées ou voient les informations”, explique Alonso López.

Comment gérer la situation?

Bien que la suspension des cours soit une décision que le gouvernement nicaraguayen refuse de prendre, les parents ont pris leurs propres mesures. Les spécialistes recommandent aux parents de profiter au maximum de leur temps avec leurs enfants.

Cela peut vous intéresser: les parents de Boaco cessent d’envoyer leurs enfants en classe pour les protéger de Covid-19

Le psychologue explique que les parents doivent d’abord analyser comment ils gèrent leurs émotions face à cette épidémie. Beaucoup ont dû ramener leur travail à la maison et, dans le cas des femmes, elles ont même dû s’occuper des tâches ménagères, des enfants et de leur travail.

«Comment gérez-vous vos émotions devant vos enfants? La stabilité émotionnelle des enfants en dépend beaucoup. De nombreux parents apportent des angoisses dans leur vie et ils gèrent toute situation de manière exagérée et chargés d’expressions verbales et non verbales qui génèrent du stress chez leurs enfants “, explique Rony.

Pour sa part, le porte-parole de la Coordination des enfants (Codeni), Jorge Mendoza, déclare que les parents devraient voir ces “temps de coronavirus” comme une occasion de “se revoir” en famille. “Que les parents invitent à prendre plus de participation des enfants à la maison, ce serait une grande erreur de laisser toute la responsabilité de s’occuper de leurs enfants à deux personnages essentiels dans la famille, Internet et la télévision”, explique Mendoza. .

Recommandations

Les spécialistes ont souligné qu’il est important de passer du temps pour les loisirs avec vos enfants à la maison pour contrôler le stress en eux. “C’est partager avec eux mais leur donner sécurité, confiance et indépendance chez les enfants”, explique le spécialiste de la petite enfance.

Alonso López a recommandé aux parents d’encourager leurs enfants à lire, à les aider dans la cuisine, à jouer et à les aider à prendre des décisions.

Lire aussi: Les salles de classe dans les écoles publiques sont vides de peur de Covid-19

Pour sa part, la psychologue a conseillé de créer un programme équilibré à la maison, où ils peuvent avoir du travail, de la famille, des loisirs et des loisirs à la maison.

“En fonction de l’âge des enfants, il est important d’envisager des jeux qui les aident à canaliser l’énergie et les émotions telles que la corde, la chaise vide, les défis de dire des mots avec une certaine lettre, de danser, de prendre le temps de prier, de méditer, d’apprendre pour expirer, avant le coucher, mettre de la musique relationnelle et raconter des histoires où les enfants expriment leur créativité libre “, explique le psychologue.

Le spécialiste de l’éducation de la petite enfance indique que des jeux comme l’arrêt, les dominos ou la lecture aident à développer l’esprit; tandis que les jeux de balles ou de cordes contribuent à la santé.

Chez les enfants, nous pouvons trouver d’innombrables comportements qui peuvent indiquer que nous souffrons d’un excès de stress ou d’anxiété. Quelques signes:

1. Appétit diminué ou augmenté.

2. Agressivité exagérée.

3. Vous dormez beaucoup ou ne pouvez pas dormir (insomnie).

4. Cauchemars.

5. Estomac et / ou maux de tête.

6. Énurésie (commence à mouiller le lit).

7. Chocs lorsque vous dormez.

8. Frustration au moindre stimulus.

9. Augmentation ou diminution exagérée et incontrôlée de l’activité physique.

10. Régression (l’enfant commence à présenter des comportements des étapes précédentes, comme le tenir, parler comme des enfants plus jeunes, etc.)

11. Pleurer sans raison.