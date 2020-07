Comment un porteur de coronavirus asymptomatique a infecté une douzaine de personnes, tuant une personne

Ce ne sont pas seulement les personnes qui présentent des symptômes de coronavirus qui peuvent propager COVID-19. Les porteurs asymptomatiques peuvent être contagieux, comme le prouve une fois de plus un cas mortel de COVID-19 en Californie.

Un homme a assisté à un barbecue après que certaines restrictions ont été levées en Californie, et il a commencé à se sentir malade dans les jours qui ont suivi.

Il a été testé positif et est décédé de COVID-19 quelques jours après avoir reçu le résultat du test. On pense qu’il a été infecté par un porteur asymptomatique qui a assisté au même événement.

La personne asymptomatique était consciente de son diagnostic positif lorsqu’elle est allée à la fête, mais elle pensait qu’il ne pouvait infecter personne parce qu’il n’avait aucun symptôme. Près d’une douzaine d’autres personnes présentes à la fête ont été infectées.

Nous nous occupons du nouveau coronavirus depuis près de six mois, mais la maladie est loin d’être contenue. C’est en fait tout le contraire, car le monde est confronté à une augmentation massive des cas. Plus de 200 000 personnes ont été diagnostiquées le 1er juillet, dont plus de 50 000 Américains. Ces deux chiffres sont de nouveaux records, ayant dépassé tous les sommets précédents. Tout le monde a entendu à quel point la maladie peut être dangereuse, mais les gens ne peuvent toujours pas s’empêcher d’adopter des comportements à risque susceptibles de favoriser la propagation du COVID-19. Le dernier exemple vient de Californie, où un porteur asymptomatique peut avoir infecté près d’une douzaine de personnes lors d’une fête, y compris un homme de 51 ans qui est décédé plus tard des complications de COVID-19.

«Je suis sorti il ​​y a quelques semaines… à cause de ma stupidité, j’ai mis ma mère et mes sœurs et la santé de ma famille en danger», a écrit Thomas Macias sur Facebook un jour avant de mourir. «Cela a été une expérience très douloureuse. Ce n’est pas une blague. Si vous devez sortir, portez un masque et pratiquez la distanciation sociale. … Avec un peu de chance, avec l’aide de Dieu, je pourrai survivre à cela. «

Le mois dernier, l’homme est allé à une fête près de sa communauté à Lake Elsinore, en Californie. Peu après la fête, il a commencé à se sentir malade. Macias a été testé le 15 juin et a obtenu son résultat positif trois jours plus tard. Il a écrit le message ci-dessus le 20 juin avant de décéder un jour plus tard.

Macias n’était pas la seule personne à avoir attrapé COVID-19 lors de la fête. Un de ses amis est intervenu plus tard pour dire qu’il avait un coronavirus et qu’il connaissait le diagnostic lorsqu’il a assisté à la fête. Mais il ne pensait pas pouvoir infecter qui que ce soit parce qu’il n’avait aucun symptôme. L’homme a fini par infecter près d’une douzaine de personnes lors de l’événement.

«Nous croyons comprendre qu’un monsieur l’a appelé et lui a dit:« Hé, j’étais à la fête, je savais que j’étais positif. Je n’ai rien dit à personne », a déclaré le beau-frère de Gustavo Lopez à .. «Je pense que le monsieur regrettait de ne pas l’avoir dit à tout le monde, et il appelait les gens qui étaient à la fête pour leur recommander de se faire tester.

Macias était bouleversé mais s’est blâmé pour l’erreur de jugement, note le rapport. C’était un diabétique qui sortait à peine avant la levée des restrictions.

Nous avons longuement parlé du fait que les porteurs asymptomatiques peuvent sembler parfaitement bien, mais ils peuvent propager le virus à d’autres. Leurs corps peuvent subir les mêmes types de dommages que les personnes qui développent des symptômes. Des études l’ont déjà confirmé. Des opacités en verre dépoli ont été observées sur les résultats de TDM pour les personnes qui n’avaient aucun signe visible de la maladie. C’est la preuve que le virus se multiplie à l’intérieur du corps, et c’est une indication que les patients asymptomatiques peuvent être dangereux pour tout le monde.

Le Dr Anthony Fauci a expliqué que ce sont les asymptomatiques qui rendent plus difficile la maîtrise de la maladie. Il a récemment détaillé une nouvelle méthode de test pour augmenter la recherche de porteurs asymptomatiques et potentiellement ralentir la vitesse de transmission.

Un diagnostic positif ne sera pas bon pour arrêter la propagation si la personne asymptomatique ne s’isole pas comme indiqué, ou si elle ne porte pas de masque lorsqu’elle est en public. Cette fête californienne ci-dessus est un exemple incroyablement triste de tout ce qui ne va pas. Une personne infectée a assisté à un événement surpeuplé et a transmis le virus à plusieurs personnes, dont un homme décédé. Il ne voulait infecter personne, mais il vivra pour le reste de sa vie en sachant qu’il était probablement responsable de la mort de son ami.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.