Comment une station de ski autrichienne a aidé le coronavirus à se propager à travers l’Europe

Vienne, Autriche (.) – Henrik Lerfeldt garde de bons souvenirs de Kitzloch, un restaurant et bar populaire de la station de ski autrichienne d’Ischgl, où il a passé plusieurs nuits en vacances il y a trois semaines.

Le Danois de 56 ans, qui a parlé à . de sa propre quarantaine à son domicile à 80 km de Copenhague la semaine dernière, a déclaré que son séjour à Kitzloch, dans la province autrichienne du Tyrol, était la façon dont il était censé Ce doit être le “post-ski”. “Beaucoup de gens, beaucoup de boissons et de bons serveurs heureux de vous servir davantage.”

Quatre jours après son retour à la maison, Lerfeldt a été testé positif pour le coronavirus, ou covid-19, tout comme l’un des amis avec qui il voyageait. Mais ce ne sont que deux sur des centaines de personnes à travers l’Europe dont les infections remontent à Ischgl, certaines directement à Kitzloch, selon les autorités européennes.

Kitzloch a refusé de commenter lorsque . les a contactés. Son propriétaire, Bernhard Zangerl, a déclaré au site de nouvelles allemand t-online le 16 mars que ses employés devaient également avoir contracté le virus de quelqu’un, et le site rapporte que Zangerl a déclaré qu’il était audacieux d’essayer d’attribuer cela à une entreprise.

Malgré un avertissement officiel du gouvernement islandais le 4 mars selon lequel un groupe de ses citoyens avait contracté le coronavirus à Ischgl, les autorités autrichiennes ont autorisé le tourisme de ski et les vacances qui l’accompagnent à se poursuivre pendant neuf jours auparavant. mettre en quarantaine complète le 13 mars. Les bars d’Ischgl ont fermé le 10 mars.

Même après qu’un barman ait été testé positif au virus, l’autorité médicale du Tyrol, où le tourisme de ski est l’un des principaux moteurs économiques, a réitéré dans un communiqué de presse du 8 mars qu ‘”il n’y avait aucune raison de s’inquiéter”. . a contacté Franz Katzgraber, le directeur de l’autorité médicale du Tyrol, pour plus de commentaires et n’a reçu aucune réponse.

Ischgl et ses villages voisins attirent environ 500 000 visiteurs chaque hiver, avec des célébrités et des politiciens de premier plan comme Paris Hilton, Naomi Campbell et Bill Clinton parmi eux les années précédentes.

Après une série de réfutations selon lesquelles la ville et le barreau étaient liés à la propagation du virus, les autorités autrichiennes ont admis que c’était le cas.

Dans une déclaration envoyée par courriel à ., le gouvernement provincial a nié avoir retardé la prise de mesures, affirmant qu’il avait agi de manière opportune et efficace. “Grâce aux mesures prises, les autorités ont pu contenir la poursuite de la chaîne des infections”, a déclaré Bernhard Tilg, conseiller provincial du Tyrol chargé de la santé, des soins, de la science et de la recherche.

Les experts de la santé disent cependant le contraire.

Activez les alarmes

Le directeur adjoint de la santé à la direction de la santé islandaise a déclaré à . que l’épidémiologiste en chef du pays, Thorolfur Gudnason, avait signalé aux autorités autrichiennes le 4 mars que plusieurs touristes islandais avaient été infectés par le virus à Ischgl. Gudnason a utilisé le système officiel d’alerte précoce et de réponse de l’Europe, l’adresse confirmée dans un e-mail.

Le 5 mars, le lendemain du jour où l’Islande a informé l’Autriche que les touristes islandais avaient contracté le covid-19, Reykjavik a ajouté Ischgl à sa liste des zones à risque de transmission du covid-19, mettant le risque d’infection dans le des gens à égalité avec la Chine, la Corée du Sud, l’Italie et l’Iran.

Jan Pravsgaard Christensen, professeur d’immunologie des maladies infectieuses à l’Université de Copenhague, a déclaré à . que la liste de l’Islande aurait dû immédiatement déclencher une alarme.

“Étant donné que c’est un endroit où les gens sont en contact étroit dans les bars, les restaurants, etc., une fois qu’ils savent qu’il y a des personnes infectées dans la même zone, ils auraient dû commencer une quarantaine très rapidement”, a-t-il dit.

Cependant, les autorités régionales du Tyrol ont minimisé le risque. Dans une première réaction officielle à la liste islandaise, Katzgraber a déclaré dans un communiqué de presse le 5 mars qu’il était “peu probable” qu’il y ait une contagion au Tyrol.

Sur la base d’une déclaration d’un seul voyageur qui a déclaré qu’un touriste malade qui avait visité l’Italie partageait le même vol pour l’Islande, Katzgraber a déclaré dans le même communiqué que le groupe de touristes islandais avait probablement contracté le virus après leur départ. d’Autriche, sans témoigner.

Bière et sifflets partagés

Le 7 mars, trois jours après l’avertissement de l’Islande, un garçon de 36 ans de Kitzloch a été testé positif. Vingt-deux des contacts du barman ont été mis en quarantaine, dont 15 ont depuis été testés positifs pour covid-19, a confirmé le gouvernement provincial dans des communiqués de presse.

L’épidémie s’était propagée bien au-delà du Tyrol.

Les derniers chiffres disponibles du gouvernement danois montrent que sur plus de 1 400 cas au Danemark, 298 ont contracté le virus en Autriche. En comparaison, seuls 61 cas sont liés à des voyages en Italie, à ce jour le pays le plus touché d’Europe.

Au 20 mars, les autorités islandaises avaient connaissance de huit personnes infectées par un coronavirus à Ischgl en particulier, a déclaré l’autorité sanitaire à ..

“Au début, nous ne comprenions pas combien de cas auraient pu se produire”, a déclaré Christensen, qui avait été informé par des experts travaillant sur la réponse de l’Islande à la pandémie. Mais une image plus claire est apparue lorsque les responsables ont découvert ce qui se passait dans certains bars et clubs bondés d’Ischgl.

“Nous avons réalisé qu’ils échangeaient de la salive parce qu’ils jouaient au ping-pong de la bière”, en utilisant leur bouche, a-t-il dit, bien qu’il n’ait pas identifié de bars spécifiques où le jeu aurait lieu. Le jeu consistait à cracher des balles de ping-pong de leur bouche dans des verres à bière, et ces balles ont été réutilisées par d’autres personnes.

Lerfeldt a rapporté que les barmans de Kitzloch, y compris l’homme de 36 ans qui a ensuite été testé positif pour le coronavirus, ont sifflé en laiton pour éloigner les gens tout en vaccinant les clients. Plusieurs clients ont également sifflé pour le plaisir, a déclaré Lerfeldt. “Je peux voir pourquoi les gens voudraient le siffler, et personne ne savait qu’il était malade”, a déclaré Lerfeldt.

Monika Redlberger-Fritz, directrice du département de la grippe à l’Université de médecine de Vienne, a déclaré à . que la façon dont le virus s’est propagé à Ischgl signifie qu’il y a probablement au moins une personne qui a infecté un grand nombre de les gens.

“Cela signifie qu’il y avait au moins un patient qui avait une charge virale très élevée, et bien que la plupart des gens en infecteraient deux ou trois de plus en moyenne, ces personnes peuvent transmettre la maladie à 40, 50 ou 80 personnes.” Redlberger-Fritz a déclaré que cela pourrait avoir réduit le temps d’attente pour que les autorités réagissent de plusieurs jours.

Anita Luckner-Hornischer, une responsable du Tyrol, a déclaré dans un communiqué de presse le 8 mars que “d’un point de vue médical, une transmission du virus aux clients du bar est peu probable”. Elle n’a donné aucune preuve.

Les autorités ont fermé Kitzloch le 9 mars et déclaré qu’il n’y avait pas de risque accru de transmission.

Le 10 mars, Günther Platter, le gouverneur de la province du Tyrol, a déclaré lors d’une conférence de presse que tous les nouveaux cas confirmés dans la province ce jour-là, 16 au total, étaient liés à un seul bar et à l’un de ses barmans. Les autorités locales ont confirmé plus tard que le bar était Kitzloch, le petit mais animé bar où Lerfeldt a déclaré que lui et ses amis faisaient la fête pendant cinq nuits.

«Nous avons constaté que le risque d’infection est très élevé dans les bars. Tous les cas retournent dans un bar », a déclaré Platter lors de la conférence de presse.

Des centaines de cas retournent à Ischgl

Au moins quatre pays ont signalé des relations avec Ischgl, montrant comment le petit village, qui ne compte pas plus de 1600 résidents permanents, est devenu un vecteur important de la propagation de la covid-19.

Avec le Danemark et l’Islande, l’Allemagne a suivi quelque 300 cas à Ischgl, dont plus de 80 à Hambourg et 200 dans la petite ville d’Aalen, selon les médias allemands. . n’a pas pu vérifier indépendamment ces chiffres.

Le nombre est si élevé qu’Aalen a créé une nouvelle adresse e-mail spécialement pour les personnes qui ont visité Ischgl pour contacter les autorités. Lors d’une conférence de presse virtuelle le 17 mars, le ministre allemand de la Santé du Bade-Wurtemberg a déclaré, selon l’agence de presse allemande DPA: “Notre problème ne s’appelle pas l’Iran, c’est Ischgl”.

La Norvège a également confirmé qu’au 20 mars, 862 de ses 1 742 cas étaient infectés à l’étranger et a indiqué qu’elle en avait retracé 549 en Autriche, selon l’Institut norvégien de santé publique.

Kitzloch a une capacité de 100 personnes et, lorsque Lerfeldt était là, il était plein de clients du Danemark, de Suède, de Norvège et d’Allemagne, a-t-il déclaré.

Lorsque le gouvernement national a annoncé la fermeture de la zone dans l’après-midi du 13 mars, neuf jours après la notification de l’Islande, les autres touristes ont été invités à quitter la ville et à rentrer chez eux sans escale.

La plupart sont retournés directement dans leur pays d’origine, a-t-il déclaré au diffuseur public autrichien ORF Tilg, conseiller provincial responsable des services de santé, de soins et de recherche, mais les propriétaires d’hôtels de la capitale provinciale d’Innsbruck ont ​​confirmé aux médias locaux que Des centaines de touristes d’Ischgl bloqués ce vendredi après-midi dans leurs établissements pour attendre les vols du samedi.

“Les autorités ont agi correctement à tous égards”, a réitéré Tilg à plusieurs reprises dans l’interview de l’ORF le 16 mars, et a rejeté toute critique dans un e-mail à ..

Tilg a imputé la propagation du virus au Tyrol, qui représente environ un quart des plus de 4400 cas de coronavirus en Autriche au 23 mars, aux touristes qui l’ont amené dans la province ou qui n’ont pas suivi les conseils des autorités. régional pour rentrer chez lui immédiatement.

L’Europe est désormais l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, et l’Union européenne a fermé ses frontières à tous les voyages non essentiels tout en essayant d’enrayer sa propagation. Le gouvernement autrichien a placé Ischgl en pleine quarantaine le 13 mars. Cinq jours plus tard, le 18 mars, les autorités locales ont étendu ces mesures et ordonné aux 279 communautés du Tyrol de s’isoler.

Alors que Lerfeldt et ses amis disent qu’ils se sont complètement rétablis, Christensen a déclaré qu’il était impossible de déterminer le nombre de personnes qui ont été infectées par les touristes de ski d’Ischgl une fois rentrées chez elles, dans les pays d’Europe.

