Comment utiliser des gants pour éviter l’infection Covid-19 – . Miami (51)

La pandémie de COVID-19 a non seulement fait ressortir le meilleur de l’être humain, mais aussi le pire, il y a ceux qui jettent les déchets de gants et de masques.

Les gants et les masques sont les produits les plus demandés à l’époque de COVID-19, les trouver dans les pharmacies ou les supermarchés est presque impossible, aujourd’hui ce qui inquiète le plus, c’est l’utilisation abusive que certaines personnes donnent à ces produits.

“Chaque personne est responsable du stockage ou de l’élimination des masques et des gants dans un endroit sûr”, a déclaré Anderson, un résident de Miami. La chose la plus triste selon elle est que maintenant il est courant de voir ces produits jetés dans la rue, devenant un foyer de contamination.

Il s’agit de l’éducation environnementale et de ne pas nuire aux autres. Pour retirer les gants, les experts recommandent une méthode très simple.

Utilisez deux doigts pour saisir le gant avec la partie extérieure, retirez-le très soigneusement pour qu’il ne se casse pas et ne touchez pas la partie extérieure du gant, faites une petite boule avec la main là où vous avez toujours le gant, maintenant vous avez une main nettoyer et vous devez retirer l’autre gant, insérer un doigt à l’intérieur du gant en essayant de laisser la partie contaminée à l’intérieur.

Cela vous permettra de laisser un gant à l’intérieur de l’autre, maintenant jetez-les à la poubelle. Une fois que vous avez retiré vos gants, n’oubliez pas de vous laver les mains à l’eau et au savon.

“Les personnes qui portent des gants, si elles doivent les retirer, devraient chercher une poubelle et les jeter”, ont déclaré des habitants de Miami.

Face à la pénurie de ce matériel, certaines personnes choisissent de les nettoyer et de les réutiliser. Il vaut mieux ne pas le faire, ce sont des équipements de protection individuelle à usage unique, il est donc préférable que lorsque nous rentrons chez nous nous les jetions immédiatement.

En période d’urgence comme celle dans laquelle nous vivons, deux choses peuvent sauver des vies: “hygiène et discipline”, cette dernière va de pair avec le respect des recommandations des autorités sanitaires.

