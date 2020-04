Comment vérifier l’état de votre paiement de stimulus contre les coronavirus en ligne – .

Mercredi, l’IRS a lancé un outil en ligne «Get My Payment» qui permet aux déclarants américains de suivre l’état de leur paiement de stimulation du coronavirus.

L’outil «Get My Payment» permet également aux utilisateurs de confirmer comment ils recevront leur paiement et de fournir des coordonnées bancaires afin que l’IRS sache où déposer l’argent.

Le statut de votre paiement de stimulus contre les coronavirus ne sera mis à jour qu’une fois par jour.

Mercredi matin, l’Internal Revenue Service a lancé un outil sur son site Web qui permet aux Américains qui ont déposé leurs impôts cette année ou la dernière fois de vérifier l’état de leurs paiements de relance en vertu de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security). En plus de vous permettre de voir l’état de votre paiement, l’outil “Get My Payment” vous permet également de confirmer le type de paiement que vous recevrez (chèque ou dépôt direct) et d’entrer vos informations de compte bancaire pour le dépôt direct si l’IRS ne le fait pas. ‘ai pas les détails nécessaires pour déposer votre argent.

Voici l’avertissement que vous verrez lorsque vous accédez à l’outil Get My Payment sur le site Web de l’IRS:

L’utilisation de ce système constitue un consentement à la surveillance, l’interception, l’enregistrement, la lecture, la copie ou la capture par le personnel autorisé de toutes les activités. Il n’y a aucun droit à la confidentialité dans ce système. L’utilisation non autorisée de ce système est interdite et passible de sanctions pénales et civiles, y compris toutes les sanctions applicables à l’accès non autorisé délibéré (UNAX) ou à l’inspection des dossiers des contribuables.

Une fois que vous accédez à l’outil, vous devrez saisir votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance, votre adresse postale et votre code postal ou zip. Vous apprendrez si vous êtes admissible ou non au paiement de relance de la Loi CARES et vous devrez fournir des détails concernant votre déclaration de revenus et votre compte bancaire, tels que votre revenu brut ajusté, votre montant de remboursement (ou le montant que vous deviez), votre numéro d’acheminement et votre numéro de compte bancaire.

Si vous souhaitez terminer ce processus le plus rapidement possible, assurez-vous d’avoir tout ce qui précède à portée de main. Malgré le fait que j’ai déposé mes impôts 2019 il y a des semaines et que j’ai déjà reçu mon remboursement, on m’a toujours demandé de fournir toutes ces informations et plus, donc même si vous êtes sûr que l’IRS a déjà vos informations de dépôt direct, il ne le ferait pas pas mal à passer par le processus si vous n’avez pas encore reçu votre paiement de relance.

Il convient également de noter que lors de la rédaction de cet article, j’ai tenté d’accéder à l’outil Get My Payment plusieurs fois et je me suis souvent retrouvé dans une file d’attente ou sur une page de maintenance m’informant que ma demande n’a pas pu être traitée. Naturellement, le site est susceptible d’être submergé en ce moment et pour les prochains jours.

Une fois que j’ai réussi après avoir fourni à l’IRS tout ce qu’il m’a demandé, il y a eu un message m’informant que j’étais effectivement éligible au paiement, et il m’a fait savoir que la page d’état sera mise à jour lorsqu’une date de paiement aura été décidée . De plus, les mises à jour de la page ne seront pas effectuées plus d’une fois par jour.

