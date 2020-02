Complexity Gaming, champion de la FIFA eClub World Cup 2020 | Sports pratiques

L’équipe nord-américaine Jeux de complexité champion du Coupe du Monde eClub de la FIFA 2020, tenue à Milan, après avoir imposé Ellevens Esports dans une finale palpitante qui s’est décidée sur les tirs au but de la troisième et dernière séance de cette phase décisive.

De cette façon, l’ensemble composé de «Joksan» et «MaXe» Il est devenu le meilleur club au monde de ce jeu vidéo et a rejoint Brondy, double champion de la compétition, et King eSports, comme les trois seuls clubs capables de remporter le titre lors de cet événement.

Leader du groupe D

La compétition a commencé vendredi avec le différend de la phase de groupes. Il Jeux de complexité a conduit la voix du chanteur dans le Groupe D, après avoir transféré à la Coupe du monde son moment impressionnant sous la forme du qualificatif nord-américain.

«Joksan» et «MaXe»Ils ont accepté les huitièmes de finale du tournoi en tant que premier groupe avec 15 points après avoir remporté quatre matchs, trois matchs nuls et deux défaites, atteignant dix buts en faveur et cinq contre. Dans cette première phase, ils ont partagé une peinture avec R288, Sporting CP Esports, Team FW AU, Manchester City eSports et DUX Gaming.

Dans ce premier match nul, l’équipe américaine a gagné Mkers, alors qu’en quart de finale son rival était NEO. L’égalité a été le protagoniste de cette phase, devant avoir recours au troisième match individuel décisif pour savoir quelle équipe accèderait aux demi-finales.

Déjà en demi-finale, la complexité était mesurée à As Roma pour une place dans la grande finale. Après avoir fait match nul et vierge lors du premier match, les Américains ont démontré leur synergie dans le match par deux, laissant le seul club hôte restant dans le caniveau et atteint la finale.

Emotion jusqu’à la fin

Dans la phase du titre, «Joksan» avancé à la complexité en remportant 2-0 le premier match individuel. Cependant, Ellevens, stimulé par son triomphe en double double de la demi-finale, a de nouveau démontré sa qualité au deuxième tour et a mené la finale au troisième match.

Tous les yeux pointés vers «MaXe» et «Resende», les protagonistes de la rencontre. Après un duel des plus égaux, le la finale allait être décidée à partir de onze mètress. ‘MaXe’ a mieux tempéré les nerfs lors des tirs au but et Complexity a remporté son premier tournoi majeur de la FIFA et un prix de 40 000 $ En plus de ce prix en espèces, «Joksan» et «MaXe» ont également reçu 2000 points de la série mondiale chacun, en direction de la FIFA eWorld Cup 2020.

Représentation espagnole

Dans cette Coupe du Monde eClub de la FIFA 2020, il y avait aussi une représentation espagnole. Movistar Riders et DUX Gaming Ce sont les clubs nationaux qui étaient présents lors des finales de Milan. Andoni PM et Zidane 10, ils ont composé l’équipe Riders, tandis que de la part de DUX Gaming, les participants étaient Gravresen et Diego Gonzélez.

Les deux équipes ont été laissées éliminé en phase de groupes après avoir été en cinquième et sixième position de leurs groupes respectifs. De cette façon, les clubs espagnols n’ont pas pu démontrer leur potentiel et ont dit au revoir à la compétition au premier taux de change.

