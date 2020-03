comprennent le Royaume-Uni et l’Irlande – Telemundo Miami (51)

WASHINGTON – L’administration Donald Trump a annoncé samedi la suspension des voyages en provenance du Royaume-Uni et de l’Irlande, quelques heures après que le nombre de morts du coronavirus aux États-Unis soit passé à 51, avec le premier décès à New York.

Lors d’une conférence de presse, le vice-président Mike Pence a indiqué que la mesure prendra effet à minuit lundi, heure de l’Est, et n’affectera pas les citoyens américains, les résidents légaux et leurs familles.

“Mais en tant que secrétaire de [DHS] détaillera, ils seront acheminés par des aéroports spécifiques “, a ajouté Pence.

Les cas de contagion dépassent déjà la barrière des 2 300, les autorités tentant de stopper l’épidémie en interdisant les grands rassemblements publics, en suspendant les vols vers l’Europe, en mettant en quarantaine et en mobilisant la Garde nationale.

La majoritéà des décès ont été signalés dans l’État de Washington avec 37 décès, dont beaucoup sont liés à une maison de soins infirmiers à la périphérie de Seattle.

Elle est suivie de la Californie avec six décès, puis de la Floride avec deux décès. Pendant ce temps, les États de New York, du New Jersey, du Colorado, du Dakota du Sud, de la Géorgie et du Kansas ont chacun un décès.

Mesures annoncées

Face à la crise mondiale des coronavirus, le président américain Donald Trump a annoncé mercredi soir que les voyages en provenance d’Europe seront suspendus pendant 30 jours à partir de vendredi.

Les législateurs et les autorités médicales ont établi des zones de confinement et de quarantaine et ont tenté de limiter les contacts avec ceux qui pourraient avoir contracté le COVID-19, la maladie qui cause le nouveau coronavirus.

Pendant ce temps, la vie dans le canton de New Rochelle, la zone zéro de coronavirus dans l’État de New York et sur la côte est des États-Unis, progresse après avoir été déclarée “Ground Zero” et des restrictions ont été adoptées pour les deux prochaines semaines. en raison du nombre élevé de cas dans la région.

Les écoles sont fermées, de nombreux travailleurs ne quittent pas leur domicile et une demi-douzaine d’uniformes de la Garde nationale livrent leurs repas à domicile dans un cadre discret.

La peur déclenchée par l’épidémie de coronavirus dans le pays persan a encouragé la diffusion de conseils et de rumeurs sur la manière de se protéger de la maladie: certains positifs et d’autres catastrophiques.

Les grandes chaînes de supermarchés et les endroits où de grands groupes de personnes peuvent se réunir pendant deux semaines ne seront pas non plus, et la Garde nationale sera déployée pour aider au confinement, au nettoyage et au traitement du coronavirus.

Ces initiatives ont été prises coïncidant avec l’intensification de la bataille pour arrêter le virus. De plus en plus d’écoles et d’universités, dont UCLA, Yale et Stanford, ont annoncé leur intention d’envoyer des étudiants chez eux et d’enseigner en ligne.

Les Nations Unies ont annoncé qu’elles fermeraient leur siège de New York au public et suspendraient toutes les visites, et l’un des plus grands hôteliers de Las Vegas, MGM Resorts International, fermerait les buffets de tous ses casinos du Strip par mesure de précaution, bien que les casinos oui, ils seront ouverts.

Pour sa part, le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a déclaré l’état d’urgence après que les cas dans l’État aient grimpé de 51 à 92 en 24 heures. De ce nombre, 70 sont liés à une réunion de la société de biotechnologie Biogen tenue le mois dernier dans un hôtel du centre-ville de Boston.

D’un autre côté, le retard américain dans la réalisation des tests de coronavirus est un “échec”, a déclaré jeudi un haut responsable du gouvernement américain. Les experts en santé publique ont noté qu’ils ne comprenaient pas bien l’étendue de la propagation du nouveau coronavirus.

Initialement, l’effort de test a été entravé par des retards dans la livraison des kits de test aux laboratoires de santé publique, mais les obstacles ont continué, ce qui a amené les scientifiques à conclure que le virus s’est propagé beaucoup plus largement. large de ce que les représentants du gouvernement rapportent.

Beaucoup de gens se demandent quoi faire en cas de toux ou de fièvre.

.