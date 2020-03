Conapred demande de ne pas attaquer les infirmières et les médecins

Ces derniers jours, il y a eu des attaques contre du personnel médical en raison de soupçons sur leur santé en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Le Conseil national pour prévenir la discrimination (Conapred) a appelé la population à éviter les actes d’estimation, de discrimination ou de violence contre le personnel médical qui assiste à l’urgence due au coronvirus Covid-19.

Selon les autorités, il y a eu agressions non fondées contre des infirmières, des infirmières, des médecins et du personnel de nettoyage soupçonné de son état de santé.

Conapred a noté que les médecins, les infirmières et le personnel de nettoyage protocole de soins défini contre la propagation de la pandémie, établie par le ministère de la Santé.

«Tout le personnel chargé de détecter, de soigner et de soigner la population dispose des mesures de formation et d’hygiène nécessaires pour éviter les infections et mérite tout le soutien, le respect, la solidarité et l’appréciation des citoyens.

“Le le personnel médical et infirmier peut nous sauver la vie ou celle de nos familles“L’agence a souligné dans un communiqué.

L’agence a souligné que ses portes sont ouvertes au personnel de santé pour signaler tout acte affectant leur intégrité et qu’il mène en faveur des citoyens face à une urgence sanitaire.

Nous appelons les citoyens à ne pas stigmatiser ni à mener des actions discriminatoires et violentes contre le personnel médical et infirmier qui assistent aux affaires COVID-19. pic.twitter.com/Bvxt0PEvjs

– conapred (@CONAPRED) 30 mars 2020