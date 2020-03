Concacaf et MLS suspendent les tournois en raison d’un coronavirus | Réseaux sociaux sportifs

La Concacaf et la United States Professional Soccer League (MLS) ont décidé jeudi de suspendre immédiatement la Ligue des champions et le tournoi local, respectivement, en raison du coronavirus COVID-19.

Dans un communiqué, la MLS a décidé d’arrêter son tournoi en principe pendant 30 jours, s’il peut contenir la pandémie de coronavirus, tandis que la Concacaf a annoncé qu’elle suspendait la Ligue des champions, également appelée “ Concachampions ”, après avoir tenu compte du nombre élevé des cas positifs pour COVID-19 qui se sont produits en Amérique du Nord.

“Pour Concacaf, le bien-être de tous ceux liés à nos partis et compétitions est de la plus haute importance. Nous suivons de près la situation de la santé publique telle qu’elle a évolué aux États-Unis et dans toute la région”, indique le communiqué. .

Le Los Angeles FC et Cruz Azul devaient jouer ce soir sur le sol américain lors du match retour du quart de finale de Ligue des Champions.