Concerts des balcons en période de quarantaine – . Miami (51)

Le DJ clique depuis le balcon de sa maison et fait un streaming suivi de centaines sur instagram, comme d’autres musiciens. Et donc informel, depuis son balcon de Key Bizcayne, le violoniste joue une sérénade.

“J’ai un groupe. Il s’appelle Fuacatá et nous chantions dans des restaurants et quand ils ont fermé, nous avons décidé de faire la joie des gens chez eux”, explique Omar Arellano, un musicien de Miami.

C’était aussi la motivation de Luis Noa, musicien, chanteur violoniste. «Ce que nous, les musiciens, savons, c’est apporter de la joie au cœur de chaque maison, où tous ces gens sont enfermés. Comme vous le savez, nous avons du sang latin.

Pour les musiciens, le streaming de concerts depuis leur domicile a été une nouvelle expérience qui a nécessité une adaptation.

“Ici, dans la maison, c’est un peu un arrangement technique et ce fut en fait un succès. J’ai passé un bon moment, j’ai reçu beaucoup de commentaires que nous étions un peu heureux pour la nuit”, explique Omar.

Pour sa part, Luis Noa reconnaît que “j’étais un peu nerveux car c’était une nouvelle plateforme pour moi. Et quand j’ai fini je vois qu’il y a près de 6 000 personnes qui viennent de me voir et je dis: Wao”.

Cette fois, les applaudissements étaient différents mais excitants. “Beaucoup de gens sont venus sur la page et m’ont laissé des commentaires en temps réel. C’était un peu différent mais on ressent la même émotion”, explique Omar.

De leur côté, la police de la ville de Miami a eu l’idée des nouveaux concerts.

“Un concert depuis les balcons, où chaque résident est chez lui, tandis que la musique leur parvient de la piscine et que chacun garde ses distances sociales”, explique Freddy Cruz, porte-parole de la police de Miami.

.