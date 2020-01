Conduisez votre moto la nuit sans jouer avec ces neuf conseils | Moteur

Conduire une moto la nuit implique une série de risques qui ne se produisent pas pendant la journée, c’est pourquoi vous devez soyez prudent et prenez en compte une série de conseils pour éviter les événements imprévus ou les peurs.

Fabricant de pneus ContinentJ’ai résumé en neuf les principaux recommandations que chaque motard doit avoir dans sa tête.

– robe vêtements haute visibilité. Les vestes fluorescentes, les gilets spécifiques ou les autocollants sur le casque sont les plus appropriés.

– Réduisez la vitesse afin d’avoir plus de possibilités de réagir à temps à n’importe quelle situation.

– Vérifiez le illuminé (phares avant et arrière, ainsi que les clignotants) pour pouvoir voir correctement et être vu par le reste des occupants de la route.

– Faites attention à tous points de lumière sur la route ou sur les routes, pour distinguer s’il s’agit d’un autre véhicule ou d’une source lumineuse différente.

– Si vous conduisez également pendant la journée, retirez la visière fumée du casque ce qui empêche le soleil ou l’éblouissement de nous déranger pendant les heures centrales de la journée. La nuit, son utilisation est totalement interdite, vous devez donc le retirer ou le remplacer par un écran transparent.

– Circulaire à travers la partie centrale du carril parce que c’est là que vous êtes le moins susceptible de rencontrer des nids de poule ou de la saleté (cela est plus fréquent près de l’épaule).

– Évitez les voyages ou les longs trajets sans vous être suffisamment reposé et arrêter toutes les deux heures. Pendant la nuit, la fatigue est aggravée, car avec l’obscurité, le corps se détend encore plus et l’apparition de somnolence est plus probable.

– Oeil à froid et au humidité qui mouillent la route et soustraient l’adhérence sur la moto.

– Vérifiez le statut du pneus vérifier que les indicateurs d’usure n’ont pas été atteints et que la pression de caoutchouc est correcte.