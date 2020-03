Confirmation des premières entreprises audiovisuelles et touristiques présentes dans l’industrie du platine | Communications | Édition Amérique

Warner Media, Motion Pictures Association, Claro Video, Latido Films, TV Azteca, Olympusat, Nous sommes la télévision, Albavisión, Ibermedia, Telefónica et Iberia, parmi d’autres entreprises et institutions de premier plan, seront présentes au forum de l’audiovisuel, du tourisme et de l’éducation en Amérique latine

Claro Video, Warner Media et MestizoLab sont les premiers à confirmer qu’ils recevront le pitch du projet

Mexico, 9 mars 2020 – Le marché de l’audiovisuel, du tourisme et de l’éducation en Amérique latine, Platino Industria, qui se tiendra du 1er au 3 mai à la Barceló Maya Arena de Rivera Maya (Mexique), présentera présence de sociétés importantes telles que la multinationale des médias et du divertissement Warner Media, la Association cinématographique (MPA), qui représente les plus grands producteurs et distributeurs de contenu créatif au monde, et dont le PDG Charles Rivkin participera à une conférence, et

Telefónica Media Networks, contenu audiovisuel multinational.

Ils seront également la chaîne mexicaine Aztec TV, la société de contenus audiovisuels fortement implantée en Amérique latine, Sure Video, qui recevra des projets en Pitching for series et présentera deux avant-premières exclusives de ses prochaines productions et celle d’un film mexicain restauré. Nous aurons également la participation de la compagnie aérienne espagnole Ibérie.

Il soulignera également l’aide de l’Association des producteurs de films et de télévision de Turquie (TESIYAP), dont les membres produisent près de 100% du cinéma et de la télévision dans ce pays; ainsi que celle de Ibermedia, le fonds d’aide et de coopération pour la cinématographie ibéro-américaine.

De même, trois réseaux de chaînes de grande importance dans l’audiovisuel qui ont leur siège aux États-Unis arrivent à Platino Industria: Olympusat, Nous sommes la télévision et Albavision, axée sur le marché hispanique dans l’Union américaine et avec une présence dans divers pays d’Amérique latine.

Dans cette première édition de Platino Industria, les distributeurs espagnols participeront également Films au caramel, qui a sorti des titres comme The Officer and the Spy, Les Misérables ou Ida, Cinéma Syldavia, qui a conduit aux salles Ara Malikian, une vie entre les cordes ou L’histoire des belettes, l’agence de vente internationale Films de battement de coeur, axé sur les films hispanophones et a commercialisé des titres tels que Buñuel dans le labyrinthe des tortues, Chavela ou Regrettable Stories et Bosco Films avec des titres tels que The Dream Seller et Contemplation; outre les argentins Films australiens, Filmsharks et 3cFilms.

Ils ne manqueront pas non plus cet événement, qui vise à dynamiser les affaires et à générer des projets et des alliances, les producteurs espagnols de renom Gerardo Herrero (Le royaume ou le secret de ses yeux) et Miguel Asensio Llamas (Faites-le mec et nous verrons); et l’Argentine Fernando Sokolowicz, producteur entre autres du film The Illustrious Citizen.

Deux sociétés mondiales en tant que distributeur Sous la voie lactée et le gestionnaire des droits cinématographiques et télévisuels Maison Vintage Ils participeront également à la réunion, à travers leurs représentations respectivement en Espagne et en Amérique latine.

La société mexicaine de postproduction sonore sera également présente Planet Audio; le bureau de conseil juridique sur les projets audiovisuels Liquidation et droit d’auteur et en connexion, un cabinet fiscal et comptable largement reconnu au Mexique qui a travaillé dans plus de 60 films.

Platino Industria a lancé le pitch «destination to producteur», dont les bases de participation sont sur le web. Les premières candidatures pour participer à cet événement sont déjà reçues. La Commission de tournage de Guanajuato, au Mexique, la Direction générale du cinéma de la République dominicaine, et des représentants de la Colombie, du Pérou et de l’Équateur, en plus de présenter leur candidature, seront présents sur le marché.

En outre, Mestizo Lab, forum de coproduction audiovisuelle entre l’Espagne et le Mexique qui vise à promouvoir la réalisation de contenu pour tous les types de plateformes, recevra des projets dans l’industrie du platine.

Et les agences de communication seront également présentes Royaume de l’art et talent Talent On The Road Management à la Rencontre de l’industrie audiovisuelle, du tourisme et du secteur éducatif, espace de réseautage.

À propos de l’industrie du platine. Réunion de l’industrie audiovisuelle, du tourisme et du secteur éducatif, organisée par l’Entité pour la gestion des droits des producteurs audiovisuels (EGEDA), la Fédération ibéro-américaine des producteurs cinématographiques et audiovisuels (FIPCA), le gouvernement de Quintana Roo, Mexique; l’Organisation mondiale du tourisme, le groupe Barceló et d’autres voyagistes de la région, et le soutien de la Chambre nationale de l’industrie cinématographique (Canacine) du Mexique.



Coïncidant avec le grand appel à professionnels des PLATINO Xcaret Awards, Platino Industria a l’intention d’ouvrir des opportunités commerciales et d’échanges pour les dirigeants politiques et institutionnels, les producteurs, les réalisateurs, les distributeurs, les investisseurs, les commissions du film et les fournisseurs de services audiovisuels et cinématographiques hispanophones. et portugais, liés aux secteurs de l’éducation et du tourisme.

Dans ce forum, les entités de promotion du tourisme et de gestion des destinations affiliées à l’OMT peuvent également présenter leurs projets aux producteurs de l’industrie audiovisuelle.