Confirmation du premier cas de COVID-19 à Tamaulipas – Telemundo Miami (51)

Le secrétariat à la santé de Tamaulipas (SST) a confirmé lundi le premier cas du nouveau coronavirus COVID-19 dans l’état.

Il s’agit d’un homme de 55 ans originaire de Malaisie qui travaille pour une entreprise transnationale dans le port de Tampico.

Gloria Molina Gamboa, secrétaire à la santé, a indiqué qu’après la confirmation de ce cas, le protocole de biosécurité a été activé pour assurer le suivi de la personne qui habite chez elle et avec qui elle a eu des contacts.

Selon le SST, le patient de 55 ans présente des symptômes bénins tels qu’un mal de gorge et est isolé.

Molina Gamboa a insisté sur le fait de ne pas abaisser la garde et de poursuivre de bonnes pratiques d’hygiène telles que le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou au gel désinfectant, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets d’usage courant.

Le secrétaire à la santé a également demandé à toute personne présentant l’un des symptômes suivants, tels que: fièvre supérieure à 38 ° C, maux de tête, mal de gorge, écoulement nasal, entre autres, de contacter un médecin et de rester à la maison dans l’affirmative. le médecin l’indique.

