Confus par la terminologie du coronavirus? Ce guide peut vous aider – Telemundo Miami (51)

Le coronavirus a changé des vies, des économies et des systèmes de santé tels que nous les connaissons.

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a classé COVID-19 comme pandémie. Le virus respiratoire originaire de Chine a infecté plus de 227 000 personnes dans le monde et en a tué plus de 9 000.

Depuis la classification de l’OMS, les États-Unis et d’autres pays ont pris des mesures drastiques pour essayer d’arrêter la propagation du virus. Des réfugiés à la maison, des restrictions de voyage à la fermeture totale des frontières, la pandémie mondiale a touché presque tous les aspects de la vie quotidienne.

Les nouvelles et les informations sur la maladie évoluent constamment et la plupart d’entre nous ne sont pas nécessairement familiers avec certains des termes médicaux ou techniques souvent mentionnés. Ci-dessous, nous avons compilé quelques mots et expressions courants liés au coronavirus.

Aplatissez la courbe: terme utilisé pour désigner les mesures prises pour réduire le nombre de cas de COVID-19. Sans mesures de protection, les responsables de la santé disent que nous verrons une forte augmentation du nombre de cas, ce qui submergerait inévitablement le système de santé.

Isolement: sépare les personnes malades atteintes d’une maladie contagieuse des personnes non malades. L’isolement peut avoir lieu à la maison ou dans un hôpital ou un établissement de soins. En plus de servir de fonctions médicales, l’isolement et la mise en quarantaine sont également des fonctions de «pouvoir policier», dérivées du droit de l’État de prendre des mesures qui affectent les personnes au profit de la société.

Asymptomatique: asymptomatique signifie ne montrer aucun signe de maladie.

Auto-isolement: c’est l’isolement volontaire. Chaque jour, les gens peuvent utiliser cette phrase lorsqu’ils ne sont pas infectés et se distancier simplement socialement.

Auto-quarantaine: l’auto-quarantaine, c’est quand quelqu’un n’est pas ordonné de mettre en quarantaine, mais choisit de le faire par précaution. Les autorités demandent aux gens de s’auto-mettre en quarantaine s’ils sont récemment revenus d’un voyage dans une partie du pays ou du monde où COVID-19 se propage rapidement, ou s’ils ont été sciemment exposés à une personne infectée. La période typique d’auto-quarantaine est de 14 jours. Après deux semaines, si le patient ne présente aucun symptôme, il lui est demandé de contacter son médecin pour obtenir des instructions sur la manière de reprendre sa routine normale.

CDC: Centers for Disease Control and Prevention, une agence fédérale qui sert de principal institut national de santé publique aux États-Unis.

Achats nerveux: Les achats nerveux ont été au milieu de la propagation mondiale du nouveau coronavirus, et les consommateurs du monde entier stockent des produits comme un désinfectant pour les mains, des aliments en conserve et du papier toilette, ce qui entraîne des étagères vides et des chocs d’offre et de demande. “Les gens voient des photos d’étagères vides et, que ce soit rationnel ou non, cela leur envoie le signal que c’est la bonne chose à faire”, a déclaré Sander van der Linden, professeur adjoint de psychologie sociale à l’Université de Cambridge.

Coronavirus: Les coronavirus sont une grande famille de virus qui causent des maladies allant du rhume à des maladies plus graves, telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV).

COVID-19: c’est la maladie causée par le nouveau coronavirus. C’est une nouvelle souche qui a été découverte en 2019 et n’a pas été identifiée auparavant chez l’homme.

Distance sociale: C’est la pratique de réduire les contacts étroits entre les personnes pour réduire la propagation de l’infection ou de la maladie. Les mesures de distanciation sociale comprennent la limitation de grands groupes de personnes rejoignant, la fermeture de bâtiments et l’annulation d’événements.

Voici quelques exemples de distanciation sociale qui vous permettent d’éviter de grandes foules ou des espaces surpeuplés:

Travail à domicile plutôt qu’au bureau Fermeture d’écoles ou passage à des cours en ligne / rencontres d’apprentissage avec la famille et les amis à l’aide d’appareils électroniques plutôt qu’en personne Annulation ou report de conférences, grandes réunions, etc.

Le président a déclaré que la FDA était sur le point d’autoriser au moins deux médicaments et qu’un vaccin était en cours de développement.

Épidémie: cela se réfère à une augmentation souvent soudaine du nombre de cas de maladie au-dessus de ce qui est normalement attendu dans cette population dans cette région.

Epidémiologie: C’est la branche de la médecine qui traite de l’incidence, de la distribution et du contrôle possible des maladies et d’autres facteurs liés à la santé.

Fermeture préventive: Cela signifie que vous devez rester à la maison et ne pouvez quitter votre domicile que pour des «activités essentielles» pour travailler pour une «entreprise essentielle» ou pour des «voyages essentiels».

Généralement, il s’agit d’un ordre de rester dans un endroit sûr en raison d’une urgence (par exemple, des conditions météorologiques extrêmes, des risques chimiques) jusqu’à ce que les autorités vous donnent la permission d’évacuer. Le CDC dit que l’endroit où vous devriez rester peut être différent pour différents types d’urgences.

Immunité: c’est une protection contre une maladie infectieuse. Si vous êtes immunisé contre la maladie, vous pouvez y être exposé sans être infecté. Les humains n’ont actuellement aucune immunité au COVID-19.

Le Dr Javier Pérez Fernández explique comment le coronavirus pourrait affecter les poumons.

Immunodéprimé: Les personnes immunodéprimées ont un système immunitaire affaibli ou affaibli.

Organisation mondiale de la santé (OMS): Il s’agit de l’agence des Nations Unies pour la santé. Les États-Unis en sont membres.

Pandémie: L’Organisation mondiale de la santé définit une pandémie comme «la propagation mondiale d’une nouvelle maladie». Les Centers for Disease Control and Prevention élargit cette définition: “La pandémie se réfère à une épidémie qui s’est propagée à plusieurs pays ou continents, affectant généralement un grand nombre de personnes”, précise le site Internet du CDC. .

Période d’incubation: c’est la période entre l’infection et l’apparition des premiers symptômes. Actuellement, le CDC indique que la période d’incubation du nouveau coronavirus se situe entre 2 et 14 jours après l’exposition au virus.

Diffusion communautaire: La propagation dans la communauté signifie que certaines personnes ont été infectées et on ne sait pas comment ni où elles ont été exposées.

Symptôme: une caractéristique physique ou mentale considérée comme révélatrice d’une maladie, en particulier une caractéristique évidente pour le patient.

Transmissible: cela signifie “pouvant être facilement étendu ou transmis”. COVID-19 est une maladie contagieuse.

Le Dr Javier Pérez Fernández parle de la différence entre les deux maladies.

Virus: un agent infectieux qui consiste généralement en une molécule d’acide nucléique avec une couche de protéine. Il est trop petit pour être vu par microscopie optique et ne peut se multiplier que dans les cellules vivantes d’un hôte.

Zoonotique: Les animaux peuvent parfois transporter des germes nocifs qui peuvent se propager aux humains et provoquer des maladies. COVID-19 est un virus zoonotique.

Les termes ci-dessus sont dérivés des éléments suivants: CDC, dictionary.com, John Hopkins Medicine et WHO.

