Conmebol entame une visite en Colombie pour évaluer certains aspects de la Copa América | Réseaux sociaux sportifs

Des représentants du gouvernement colombien, de Conmebol et de la Fédération colombienne de football se sont réunis ce lundi à Bogotá lors d’une première réunion au cours de laquelle ils ont analysé plusieurs points de la Copa América 2020 organisée conjointement par ce pays et l’Argentine.

“Vous pouvez sentir la tranquillité d’esprit que le gouvernement et la Fédération sont engagés dans les processus de communication et le soutien dont Conmebol a besoin pour mener à bien et avec une satisfaction totale la Copa América”, a déclaré le ministre des Sports Ernesto Lucena.