Conquérez vos envies avec les biscuits protéinés Quest

La délicieuse collation à faible teneur en sucre et riche en protéines pour chaque fois que vous avez besoin de satisfaction

Les envies de nourriture peuvent être un véritable combat – en particulier à cette période de l’année où le temps froid et humide peut atténuer votre humeur. Parfois, vous avez juste envie du goût de quelque chose de délicieux pour vous donner un coup de pouce. Mais vous voulez aussi de la satisfaction sans compromettre vos saines habitudes alimentaires.

Maintenant, vous pouvez vous adonner à votre dent sucrée sans compromettre la nutrition, avec les nouveaux biscuits protéinés Quest – des biscuits mous et moelleux avec moins de 2 g de sucre!

Ce ne sont pas seulement des barres protéinées écrasées en forme de biscuits, mais ce sont des biscuits mous et appétissants chargés d’inclusions et de morceaux – mais sans tout le sucre et les glucides. Pensez à votre biscuit de boulangerie préféré en magasin avec cette texture et cette saveur indulgentes, mais qui sont nutritionnellement avantageuses et vous permettent de satisfaire les envies que nous obtenons tous – sans compromettre vos macros ou le goût.

Chaque biscuit Quest contient <1 g ou <2 g de sucre, avec 12 à 13 g de protéines et riche en fibres. Et tout comme les délicieuses barres Quest, elles n'utilisent que des sources de protéines complètes qui fournissent les neuf acides aminés essentiels, plutôt que de se regrouper avec des sources incomplètes comme la gélatine ou le collagène. Contrairement au maltitol, qui augmente le taux de sucre dans le sang et que l'on trouve dans d'autres collations et barres protéinées, Quest adoucit avec de l'érythritol, une friandise à faible teneur en sucre qui n'a pas d'impact sur la glycémie.

Les biscuits protéinés Quest sont disponibles dès maintenant dans certains magasins Holland & Barrett et en ligne sur hollandandbarrett.com, en trois saveurs délicieuses – Chocolate Chip, chargé de gros morceaux de chocolat; Double Chocolate, pour ce coup chocolaté supplémentaire; et le beurre d’arachide pour les accros au beurre de noix.