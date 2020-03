Consar émet des recommandations pour Afores contre le coronavirus

L’Afore doit maintenir le fonctionnement et le registre de la réception et de l’individualisation des ressources provenant des cotisations travailleur-employeur.

La Commission nationale du système d’épargne-retraite (Consar) a indiqué qu’en raison de l’éventualité du pays due au coronavirus Covid-19, Afores doit suivre certaines règles de service à la clientèle.

Dans un communiqué, l’organisme de réglementation a précisé que les administrateurs de fonds de retraite (Afore), doit maintenir, en tout temps, le fonctionnement et l’enregistrement de la réception et de l’individualisation des ressources provenant des cotisations travailleur-employeur et contributions volontaires.

En outre, pour éviter la concentration physique, le transit ou le déplacement de personnes, la prestation de services se fera principalement par des moyens non directs, en tirant parti de l’utilisation des technologies de l’information, des appareils électroniques et des centres d’appels.

En ce sens, a-t-il dit, les canaux d’attention des travailleurs doivent continuer sans interruption, tels que Numéro gratuit de SARTEL 55 1328 5000; l’application AforeMóvil; le portail de service www.e-sar.com.mx et les portails de service de l’Afore eux-mêmes et la page Internet du Consar.

Exceptionnellement, les travailleurs qui ont un rendez-vous doivent être présents dans les succursales, exclusivement pour la réalisation des procédures essentielles, telles que les retraits totaux, les retraites partielles pour le chômage et la fourniture de ressources d’épargne volontaire, et celles qui ont un impact direct sur les procédures de retraite (enregistrement, correction des données, séparation et unification des comptes) .

Les retraits de chômage des travailleurs cotisant à l’IMSS ils devraient être installés dans une seule exposition, pour éviter que les travailleurs ne se rendent dans les succursales, modules ou unités spécialisées à plusieurs reprises, a-t-il expliqué.

Les transferts doivent être effectués avec le plus grand soin pour les mesures d’éloignement et de prévention, afin de protéger la santé des travailleurs et du personnel de l’administrateur, de sorte que ces rendez-vous peuvent être reportés de manière à ce qu’il n’y ait pas une forte concentration de personnes dans les succursales, les modules et les unités spécialisées.

La déclaration précise que les administrateurs détermineront les heures d’ouverture en fonction de la capacité de leur personnel disponible, en informant le grand public de chaque branche, module et unité spécialisée; En cas d’augmentation du temps d’attente, ils doivent mettre en place des messages avertissant l’utilisateur de cette situation afin d’éviter des mouvements inutiles.

Il précise également que Les mesures seront temporaires et seront en vigueur jusqu’au 19 avril 2020, jusqu’à ce que l’autorité sanitaire compétente détermine une autre date. (Ntx)