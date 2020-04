Conseils de David Kessler pour traiter le deuil pendant la pandémie

Trouver un sens

Dans ce nouveau travail révolutionnaire, David Kessler – un expert du deuil et coauteur avec Elisabeth Kübler-Ross de l’emblématique On Grief and Grieving – voyage au-delà des cinq étapes classiques pour découvrir une sixième étape: le sens.

En 1969, Elisabeth Kübler Ross a identifié pour la première fois les étapes de la mort dans son livre transformateur On Death and Dying. Des décennies plus tard, elle et David Kessler ont écrit le classique On Grief and Grieving, présentant les étapes du deuil avec le même pragmatisme transformateur et la même compassion. Maintenant, sur la base d’expériences personnelles durement gagnées, ainsi que de connaissances et de sagesse acquises au cours de décennies de travail avec le deuil, Kessler introduit une sixième étape critique.

Beaucoup de gens recherchent une «fermeture» après une perte. Kessler fait valoir qu’il trouve un sens au-delà des étapes du deuil que la plupart d’entre nous connaissent – déni, colère, négociation, dépression et acceptation – qui peuvent transformer le deuil en une expérience plus paisible et pleine d’espoir. Dans Trouver un sens, Kessler partage les idées, la sagesse collective et les outils puissants qui aideront ceux qui subissent une perte.