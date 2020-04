Conseils de perte de poids: le produit que vous devriez manger une poignée de tous les jours pour perdre du poids sans effort

Perdre du poids est l’un des principaux objectifs que beaucoup se sont fixés pour l’été. L’opération “bikini” est quelque chose qui attire de plus en plus l’attention de ceux qui veulent aller à la plage avec un corps sombre et sain. Si c’est votre option, rappelez-vous que, comme le disent les nutritionnistes, la chose la plus importante est de changer votre mode de vie, et pas seulement d’arrêter de manger des graisses. Vous devez commencer un régime qui vous permet de consommer plus de nourriture que ce qui est considéré comme “réel”. En ce sens, ceux qui peuvent vous conseiller le plus sur la nutrition sont les experts qui savent quoi manger.

L’un des nutritionnistes les plus suivis sur les réseaux sociaux est Miquel Girones qui utilise ses comptes sur Instagram, par exemple, pour lancer des conseils que vous pouvez suivre dans votre vie de tous les jours et qui vous aideront (en plus de perdre du poids), à porter un vie plus saine. Dans son conseil, Girones en répète constamment un qui est plus qu’utile: c’est la nécessité de manger une poignée de noix tous les jours.

Ce type d’aliment présente plusieurs avantages. Le premier est qu’il vous donne beaucoup d’énergie. Et c’est quelque chose de nécessaire pour que vous n’ayez pas à grignoter entre les heures du matin ou de l’après-midi en consommant des produits ultra transformés qui ne vous supposeront pas un apport excessif en calories ou en sucre. Les noix sont également des aliments que vous pouvez combiner de manière très simple. Il suffit que les objectifs du petit déjeuner, en dessert ou simplement en collation pour rompre un après-midi de travail. Ce sont aussi de vrais aliments sans calories excessives.

Mais rappelez-vous que ce n’est pas la seule chose que vous devez faire pour perdre du poids. Il est également important que vous bougiez davantage. Une vie saine a toujours deux piliers: en plus de bien manger, il faut bouger plus et passer plus de temps à marcher. L’Organisation mondiale de la santé dit que vous devez prendre au moins 15 000 pas par jour pour être en bonne santé. Il n’y a pas plus de mystère pour perdre du poids que de tomber dans ce qu’on appelle un déficit calorique. En d’autres termes, consommez plus de calories que vous n’en ingérez dans votre corps, en vous assurant toujours que celles que vous mangez ne sont pas négatives, telles que celles qui incluent des boissons alcoolisées ou des produits sucrés ou excessivement sucrés.

N’oubliez pas que la chose la plus importante est toujours de maintenir votre santé et pas seulement votre poids.

.