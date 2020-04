Conseils de perte de poids: les experts dévoilent la “détox pcima” qui est devenue à la mode pour perdre du poids sans effort

Arrive le moment le plus redouté de l’année, celui de “l’opération bikini”. Il y a des centaines de personnes qui sont obsédées par la perte de poids et qui veulent se débarrasser des kilos en trop. Beaucoup prétendent le faire sans effort mais nous avons de mauvaises nouvelles pour eux: c’est impossible. Vous ne pouvez pas abaisser votre ventre sans travailler au moins un peu.Mais attention, tout ne va pas être mauvais. Bien au contraire.S’il est vrai que la seule façon de perdre du poids est de faire de l’exercice et de tomber dans un déficit calorique(c’est-à-dire manger moins de calories que vous n’en dépensez)Il est également vrai qu’il existe de petites astuces qui peuvent vous aider.

Et c’est que tomber dans ce déficit calorique n’est pas facile non plus. Alors, comment pouvez-vous le faire? Très facile. Vous devez d’abord commencer à bouger davantage. Laissez la voiture à deux pâtés de maisons de votre lieu de travail, commencez à vous forcer à marcher environ 15 000 pas par jour (notez que c’est le minimum établi par l’Organisation mondiale de la santé juste pour être en bonne santé ou même pour perdre du poids ) et commencez à manger moins.Comment atteindre ce dernier objectif? Voici de petits conseils qui peuvent vous aider.Par exemple, en utilisant une boisson considérée comme “détox” qui peut vous aider à perdre du poids.

Il s’agit demélanger de l’eau tiède, des légumes (type concombre) et un peu de gingembre. Il s’agirait de faire un thé avec tout ce mélange et de le boire avec un morceau de fruit en milieu de matinée et en milieu d’après-midi. Qu’allez-vous réaliser avec cela? Deux choses.Le premier (et le plus important) vous allez pouvoir renoncer à tous les ultra-transformés que nous abusons à de nombreuses reprises à toute heure, surtout lorsque nous volons la machine à bonbons du bureau. Et aussi, et ce n’est pas moins important, vous allez vous rassasier et vous affronter l’heure du déjeuner et du dîner avec beaucoup moins d’anxiété.

Et vous savez déjà qu’il existe deux types de faim. En plus du normal, du physique pour ainsi dire, il y a le psychologique qui vous fait manger sans contrôle et sans que votre corps en ait besoin. Pour les distinguer les uns des autres, il vous suffit de faire un thé comme celui que nous vous avons recommandé ou, plus simple encore, de boire un verre d’eau. Si cela vous calme ou vous rassasie, vous n’avez vraiment pas faim. N’oubliez pas que dans tous les cas, ce qui compte, c’est votre santé, pas l’esthétique, et que l’objectif de perdre du poids doit toujours et en tout cas se sentir bien dans sa peau et éviter les maladies liées à la prise de poids et à l’excès de poids.

