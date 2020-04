Conseils de perte de poids: les nutritionnistes révèlent la nourriture que vous devriez manger 30 grammes par jour pour perdre du poids sans effort

Si les nutritionnistes sont clairs sur quelque chose, c’est que perdre du poids et changer de style de vie doivent être deux activités que vous entreprenez en parallèle. En d’autres termes, cela sera inutile si vous cessez de manger si vous ne bougez plus. Cela ne vous sera pas non plus utile de commencer à aller au gymnase pendant quatre heures par jour si vous n’arrêtez pas de vous nourrir d’aliments ultra-transformés. Mais Il y a toujours de petites astuces que vous pouvez appliquer au quotidien et qui seront plus qu’utiles pour atteindre votre objectif de perdre du poids de manière saine et naturelle. Et considérant que vous devez toujours améliorer votre style de vie pour prospérer non seulement aujourd’hui: vous devez continuer avec vos nouvelles habitudes.

La nutritionniste Miquel Girones a expliqué il y a quelques jours dans ses profils sur les réseaux sociaux les avantages de manger 30 grammes de noix par jour. L’expert (Il est toujours bon de s’entourer de ces types de professionnels face à la perte de poids car ce sont eux qui peuvent vous conseiller le mieux), Il a assuré qu’il existe plusieurs études qui montrent que manger cette quantité de ceux qui en ont fait a perdu plus de poids que ceux qui ne l’ont pas fait.

Mais quelle en est la raison? On pense qu’ils ont à voir avec le métabolisme. “Vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais les preuves scientifiques sont claires.” Girones commence sa réflexion en soulignant qu’il existe plusieurs études de qualité qui démontrent ces données. “On pense que c’est peut-être parce que nous n’absorbons pas toutes les calories à cent pour cent ou qu’il augmente le métabolisme basal ou la thermogenèse par un mécanisme encore inconnu”, précise-t-il.

Le cas est que, comme ils le font pour d’autres aliments tels que les fruits, ces noix vous feront manger de la vraie nourriture et n’entreront pas dans des processus ultra-transformés qui vous feront grossir. N’oubliez pas qu’il n’y a pas d’autre moyen de perdre du poids que de tomber dans le déficit calorique typique qui vous fait perdre plus de calories que vous n’en gagnez en mangeant. L’Organisation mondiale de la santé elle-même garantit que vous devez effectuer environ 15 000 pas par jour. Et c’est juste pour être en bonne santé. Pour perdre du poids, vous devez bouger davantage et manger des fruits, des légumes et, bien sûr, des noix. Nous espérons que nos conseils vous seront utiles et que vous pourrez modifier votre alimentation et votre vie.

