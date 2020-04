Conseils pour bouger davantage pendant l’accouchement

Il y a beaucoup de gens qui ont vu leurs possibilités d’exercice en raison de l’accouchement diminuées. Beaucoup d’entre eux allaient courir, soit au gymnase, soit pour nager dans la piscine, par exemple, et maintenant c’est impossible pour eux étant donné l’état d’alarme et la nécessité de rester à la maison.

À long terme, cela peut être un défi majeur pour rester physiquement actif, comme le reconnaîtOrganisation mondiale de la SANTE(OMS), car selon l’alerte, un comportement sédentaire et de faibles niveaux d’activité physique peuvent avoireffets négatifs sur la santé, dans le bien-être et la qualité de vie des personnes.

“La mise en quarantaine peut également provoquer un stress supplémentaire et remettre en cause la santé mentale des citoyens. L’activité physique et les techniques de relaxation peuvent être des outils précieux pour vous aider à rester calme et à protéger votre santé pendant cette période”, ajoute-t-il.

Dans cette ligne, l’entraîneur personnel et éducateur du mouvement Rober Sánchez travaille, dans une interview avec Infosalus, où il prévient que,Plus que jamais, il est important que nous nous déplacions.“Avant, nous devions aller chercher du pain, ou travailler, chercher les enfants, ou n’importe où, mais maintenant nous ne pouvons pas faire toutes ces choses, il est donc très important que nous essayions de bouger le plus possible pendant l’accouchement de la maison” “défend le spécialiste.

“Les articulations et les muscles perdent leur forme, leur fonction, le corps rouille,non seulement à l’extérieur mais aussi à l’intérieur, et des problèmes digestifs peuvent se développer, tels que la constipation, et même des dysfonctionnements hormonaux causés par le manque de mouvement, que les hormones ne sont pas sécrétées avec la régularité avec laquelle elles doivent le faire “, soutient-il. l’expert, qui est également l’auteur de “Marcher, sauter, danser. Bouger plus et vivre mieux” (Plateforme actuelle).

Dans le cas où cette situation de quarantaine se prolonge pendant longtemps, Sánchez maintient que si nous restons assis pendant longtemps, nous pouvons même développer des problèmes neurologiques, en particulier les personnes âgées, ainsi que des problèmes moteurs et de coordination et que nous devenons encore maladroit.

Pour commencer, l’entraîneur personnel et l’éducateur du mouvement soutient qu’il vaut mieux quepassons le moins de temps possible à la maisonParce que ce faisant, “le corps se comprime, la colonne vertébrale et la cage thoracique se compressent plus en position assise qu’en position debout, et des problèmes respiratoires et posturaux peuvent survenir”. Au niveau digestif, il souligne que la position assise peut également être contre-productive car, lorsque nous sommes debout, nous stimulons la motilité intestinale, alors que nous ne le sommes pas.

Un autre point que Sánchez considère comme fondamental est d’essayer de se déplacer dans la maison autant que possible.Si nous pouvons monter et descendre des escaliers dans notre immeuble, parce que nos circonstances le permettent, faisons-le.

Cours en ligne

Une autre option consiste à suivre des cours en ligne à partir deexercices cardiovasculaires, pilates, yoga, par exemple, en bref, de l’exercice volontaire avec les alternatives que nous pouvons trouver.

Plus précisément, l’entraîneur personnel considère ces points comme fondamentaux:

1.- Rupture fréquente avec des épisodes sédentaires.

La meilleure astuce que nous pouvons faire est de régler une alarme toutes les heures et quand elle sonne bouger de 5 minutes. Comment le faire?, En aucune façon. Vous pouvez faire des étirements, des exercices particuliers, tels que des pompes ou des squats, rebondir un peu, une petite mais très brève routine de yoga, danser sur une chanson que nous aimons, jouer passer le ballon avec nos compagnons ou même le Twister. “Si pendant 8 heures, nous bougeons de 5 minutes toutes les heures, au final nous avons bougé de 40 minutes, un stimulus plus que suffisant pour que le corps fonctionne mieux aux niveaux articulaire, musculaire, respiratoire et hormonal”, maintient-il.

2.- Au niveau corporel, puisque nous sommes chez nous, nous pourrions enlever nos chaussures.

“Être à la maison est un environnement sûr pour que les pieds puissent mieux bouger. La façon dont ils bougent détermine la façon dont le reste du corps se déplace en étant en contact avec le sol”, a-t-il ajouté.

3.- Essayez un peu d’oublier de vous asseoir sur des chaises et des canapés et faites-le par terre.

Être plus mal à l’aise que de le faire dans d’autres médias, vous vous forcez à adopter des positions différentes à chaque fois que vous vous asseyez et stimulez beaucoup le bas du dos en diversifiant vos positions. D’un autre côté, en vous asseyant et en vous levant, vous vous exercez de manière masquée.

4.- Étirez vos bras au-dessus de votre tête

Une autre grande habitude qui affecte notre posture et notre respiration consiste à s’étirer avec nos bras au-dessus de nos têtes, à s’appuyer contre le cadre de la porte et à porter le poids du corps vers l’avant afin que le corps se dilate, de sorte que la colonne vertébrale et la cage thoracique se décompresse et fonctionne bien.

Appliquez ces conseils tous les jours et150 minutes d’exercices cardiovasculairesqui recommande, au moins, l’OMS par semaine, sont de l’avis de Sánchez suffisant pour que notre corps ne s’atrophie pas de nos jours.

Le fait est que, malgré l’accouchement, l’OMS maintient sa recommandation de 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine, ou 75 minutes d’intensité vigoureuse par semaine, ou une combinaison des deux. “Ces recommandations peuvent encore être réalisées même à domicile, sans équipement spécial et avec un espace limité”, défend l’institution internationale.

Par conséquent, il fournit une autre série de conseils sur la façon de rester actif et de réduire le comportement sédentaire à la maison en quarantaine:

– Faites de courtes pauses actives pendant la journée. De courtes périodes d’activité physique s’ajoutent aux recommandations hebdomadaires. Pour être actif tous les jours, vous pouvez danser, jouer avec les enfants et faire des tâches ménagères comme le nettoyage et le jardinage.

– Marche.Même dans les petits espaces, marcher ou marcher sur le terrain peut vous aider à rester actif. Si vous avez un appel, parlez en marchant.

– Lève-toi.Essayez d’interrompre le temps assis et couché toutes les 30 minutes. Essayez de travailler debout. Pendant le temps libre sédentaire, privilégiez les activités stimulantes sur le plan cognitif telles que la lecture, les jeux de société et les puzzles.

– détendez-vous.La méditation et les respirations profondes peuvent vous aider à rester calme.

.