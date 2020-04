Conseils pour perdre du poids: découvrez un thé aux propriétés qui vous aidera à perdre du poids sans effort

Bien qu’au cours des derniers mois, de nombreux scientifiques et nutritionnistes aient fait des efforts sur les réseaux sociaux pour essayer de répandre l’idée qu’il n’y a pas de recette magique pour perdre du poids au-delà de cela, la seule façon de perdre du poids avec la santé est de tomber dans un déficit calorique (consommant plus de calories que consommé), aujourd’hui certaines études à l’efficacité prouvée ont montré que Il y a des infusions qui peuvent vous aider dans une tâche qui n’est pas facile aujourd’hui et moins si vous considérez que nous vivons dans un moment d’enfermement dans lequel il est plus que compliqué de prendre une seule minute pour faire de l’exercice.

En ce sens, plusieurs études ont montré ces dernières semaines comment le thé vert peut vous aider à réduire les graisses et à perdre du poids. Le thé vert est un type d’infusion qui, comme expliqué dans le dernier numéro du magazine Mens Health au niveau international, est fabriqué des mêmes ingrédients que le noir mais “transformés différemment”.

La première chose à savoir est que si vous commencez à boire des infusions, vous aurez moins de temps pour consommer des boissons caloriques et sucrées, donc en soustrayant les calories vides que vous ingérez avec certains liquides, il vous sera plus facile de perdre du poids.

En outre, une étude récente a montré qu’un nombre important de personnes en surpoids qui buvaient du thé vert ou certains de ses extraits perdaient plus de poids que celles qui n’en buvaient pas. Dans l’article susmentionné, il est indiqué, par exemple, qu’une étude récente de l’Université d’Oklahoma a révélé que les personnes qui buvaient du thé avaient perdu près d’un kilo de plus que les personnes qui ne l’avaient pas fait au cours du premier mois au cours duquel elles ont commencé à contrôler leur alimentation. . De plus, et ce qui est presque plus important pour les études scientifiques sur la perte de poids, beaucoup de ceux qui ont réussi à réduire les chiffres sur l’échelle ont attaqué l’obésité là où ils étaient le plus intéressés: la graisse abdominale qui était la plus réduite. de toutes.

S’il y a quelque chose qui concerne à la fois le sexe féminin et masculin lorsqu’il s’agit de perdre du poids, c’est sans aucun doute le ventre. C’est là que beaucoup regardent quand ils veulent perdre du poids Bien que cet été, il n’y ait pas trop de plage à montrer.

.