Conseils pour perdre du poids: les aliments que tous les nutritionnistes recommandent pour perdre du poids sans effort

Le premier mois de l’année est celui qui génère le plus d’intérêt pour tout ce qui concerne les régimes pour perdre du poids. Il est donc intéressant de savoir quels aliments vous pouvez consommer quotidiennement (ou ceux que vous pouvez utiliser pour remplacer les plus gras).La clé est toujours la même. Vous devez trouver des choses saines.Il ne sert à rien de perdre beaucoup de poids avec des produits plus ou moins “miraculeux” (ou avec des boissons artificielles) si par la suite vous allez gagner en quelques jours tout le poids que vous avez perdu en quelques semaines. C’est pourquoi nous vous conseillons d’essayer des produits particulièrement naturels. Baser votre alimentation sur de la “vraie nourriture” vous fera perdre plus de poids mais vous rendra également plus sain.

Dans ces “produits naturels”, vous pouvez inclure toutes sortes de choses. Dans cet article, nous vous avons indiqué, par exemple, les épices pour lesquelles vous pouvez remplacer le sucre. Ce n’est pas un secret qu’il faut cesser d’ajouter du sucre à tout:nous consommons déjà suffisamment pour “engraisser” la liste des produits sucrés. Mais ces substituts ne sont pas les seuls que vous pouvez appliquer à votre alimentation quotidienne.

Le nutritionniste Miquel Girones, l’un des plus suivis sur les réseaux sociaux, a recommandé il y a quelques jours sur son compte Instagram un autre aliment qui est de plus en plus ajouté par les nutritionnistes et qui est très bon pour la santé:il s’agit de la citrouille.C’est un produit naturel comme peu d’autres, bon marché (un kilo va très loin et vous pouvez le trouver pour un euro ou moins au supermarché), qui est disponible presque toute l’année et qui vous sert à manger de nombreuses façons.

Ceux qui mangent régulièrement de la citrouille disent que cela convient aussi bien en été qu’en hiver. Dans la saison la plus froide, il doit être pris dans des bouillons, tandis que dans les périodes chaudes, vous pouvez le manger dans une salade ou simplement cuit avec un peu d’huile.Cela nous aide à vous rappeler que chaque jour, vous pouvez trouver des recettes de “vraie nourriture” dans des groupes présents sur les réseaux sociaux comme Facebook qui peuvent vous aider à changer votre alimentation..

Tous ces types de régimes ont un inconvénient:Vous ne verrez pas les résultats immédiatement, mais vous les verrez à moyen terme.C’est la clé: perdre du poids petit à petit mais de manière très sûre car de cette façon vous pourrez terminer l’année avec moins de kilos et avec une santé en fer. Vous le remarquerez dans votre analyse et dans votre quotidien.

