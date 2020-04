Conseils pour sortir avec des enfants en toute sécurité | Couverture

À partir de ce dimanche, les enfants de moins de quatorze ans descendront dans la rue après six semaines de confinement et, bien qu’ils soient à une heure de marche maximum et à moins d’un kilomètre de leur domicile, ils pourront courir, sauter et porter leurs propres jouets, tout en suivant toujours les indications de distance et d’hygiène.

Vous trouverez ci-dessous quelques réponses aux principales questions concernant la sécurité de ces issues, sur la base des informations de l’arrêté du ministère de la santé publié au Journal officiel de l’État, du guide des bonnes pratiques publié par le gouvernement et du recommandations de l’Association espagnole de pédiatrie et du Conseil général des soins infirmiers.

Qui pourra sortir?

Enfants de moins de quatorze ans, toujours accompagnés d’un adulte. Ce seront de courtes promenades, qui ne peuvent excéder une heure, entre 9h00 et 21h00.

Les mineurs qui présentent des symptômes ou sont isolés à la maison en raison d’un diagnostic de coronavirus, ou qui sont en quarantaine pour avoir eu des contacts avec une personne diagnostiquée ou présentant des symptômes, peuvent ne pas le faire.

Les enfants handicapés, qui présentent des troubles du comportement, tels que des troubles du spectre autistique et des comportements perturbateurs, dans lesquels le confinement peut aggraver la situation, peuvent circuler dans la rue aussi souvent que médicalement recommandé, tant que les mesures nécessaires pour éviter la contagion sont respectées.

Qui devrait les accompagner?

Les garçons et les filles feront leur promenade quotidienne toujours accompagnés d’un adulte responsable qui vit avec eux. Tout au plus, l’adulte peut sortir avec trois enfants.

Un adulte responsable s’entend comme une personne majeure qui vit avec l’enfant à la même adresse à l’heure actuelle, ou qui est un employé de maison en charge du mineur.

Lorsque l’adulte responsable est une personne différente des parents, tuteurs, curateurs, parents nourriciers ou tuteurs légaux, ou en fait, ils doivent avoir une autorisation préalable de leur part.

Où peuvent-ils aller?

Par une route ou un espace à usage public, y compris les espaces naturels et les espaces verts autorisés, qui ne sont pas à plus d’un kilomètre de la maison, mais l’accès aux “espaces de loisirs extérieurs pour enfants, ainsi qu’aux installations sportives” n’est pas autorisé.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de marcher aux heures ensoleillées et d’éviter les départs aux heures de pointe d’entrée et de sortie des centres de travail dans la région où vous vivez.

Il est de la responsabilité de l’adulte de s’assurer que les exigences sont remplies pendant le trajet pour éviter une éventuelle contagion.

Comment préparer le départ?

Avant de partir, vous devez vous laver les mains.

Il faut expliquer “très bien” aux enfants qu’ils doivent tenir à distance des autres personnes, ce que le gouvernement a établi à au moins deux mètres, et l’hygiène des mains est également essentielle.

Il faut leur apprendre qu’ils n’ont pas à se toucher les yeux, le nez et la bouche et que lorsqu’ils toussent ou éternuent, par exemple, ils doivent se couvrir le coude fléchi.

Les enfants doivent également être exposés à la nouvelle situation car s’ils sont petits, ils peuvent avoir peur de voir des gens porter des masques.

Vous ne devez pas générer de fausses attentes concernant les sorties, telles que voir vos amis ou qu’ils pourront aller dans des endroits ou faire des choses qui ne sont pas autorisées. Ils doivent connaître “les règles du jeu” et ne pas avoir de relations avec les autres enfants.

En ce sens, il peut être utile de pratiquer toutes les mesures préventives à domicile avant de jouer.

L’Organisation mondiale de la santé a préparé une histoire destinée aux enfants pour aider en particulier les enfants de 6 à 11 ans à faire face à la pandémie, qui peut être téléchargée sur le site officiel de cette organisation (who.int/es).

Peuvent-ils apporter des jouets?

Oui, aussi des scooters ou des balles, mais ils ne peuvent pas prendre les autres.

Que peut-on faire dans la rue?

Faites de l’exercice, courez, sautez, mais vous devez éviter de toucher quoi que ce soit dans la rue.

Vous ne pouvez pas rester avec des amis ou faire des activités sportives de groupe.

Vous ne pouvez parler qu’occasionnellement à des tiers, mais en gardant toujours une distance d’environ deux mètres. La communication doit être brève.

L’utilisation de masques est-elle nécessaire? Et des gants?

Dans le cas où vous iriez dans des endroits où il n’est pas sûr de maintenir une distance d’environ deux mètres entre les personnes, l’utilisation d’un masque hygiénique est recommandée à partir de 3 ans et à condition que l’utilisation appropriée du pareil.

L’AEP considère que le masque “n’est pas une panacée”, mais ajoute un degré de protection supplémentaire. Si l’enfant le tolère, il peut le porter, sinon et s’il commence à le toucher ou à jouer avec, il vaut mieux ne pas le faire.

Il faut veiller à ne pas laisser tomber le masque sur le sol.

Quant aux gants, l’AEP prévient qu’ils ont un effet parfois «néfaste» en donnant un faux sentiment de protection.

Que faire à votre retour à la maison?

Si le masque n’est pas réutilisable, il doit être jeté à la maison, dans la poubelle à déchets ou indifférencié, en s’assurant par la suite que le sac est bien fermé.

Le conseil des soins infirmiers recommande de laisser les chaussures et les jouets qui ont été emmenés dans la rue dans une boîte et de les nettoyer. Lavez-vous soigneusement les mains et, si nécessaire, retirez les masques.