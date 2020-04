Conseils psychologiques pour faire face à la désescalade: enfants, personnes âgées, santé …

Maintenant que nous parlons de «désescalade» et que de nombreux citoyens ne savent toujours pas comment y faire face,Psychologues @ Homeétablir une série de recommandations pour faire face à la désescalade de l’état d’alarme Covid-19, ainsi qu’aux effets émotionnels et économiques de la crise sanitaire et économique.

“Laretour à la normalepose de nombreux défis pour la société dans les mois à venir “, explique Natalia Pedrajas, directrice de Psychologist @ s at Home:” La peur d’attraper les personnes âgées, la réinvention de nombreux indépendants qui ont perdu leur emploi, les ruptures, les deuil des enfants, continuité du télétravail des parents … “.

Nos aînés

Au 28 avril, l’Espagne enregistrait 23 822 décès dus au coronavirus.60% avaient plus de 60 anset 95% en avaient déjà 80 ou plus. Pendant l’accouchement, de nombreuses personnes âgées de notre troisième et quatrième âge ont accentué leurs images de dépression et d’anxiété. “Lorsqu’ils cessent de se sentir utiles parce qu’ils ont perdu leur activité habituelle et leurs contacts physiques avec leurs petits-enfants, ils ont également subi une baisse deestime de soiNatalia Pedrajas insiste.

Face à leur sortie progressive de l’internement, Psicólog @ s en Casa leur recommande de ne pas développer de menaces imaginaires car elles les rendent encore plus vulnérables. “Lepeur de l’excèsgénère du stress et de l’anxiété, abaissant les défenses de leur système immunitaire “, explique Natalia Pedrajas.” Au contraire, penser que tout est résolu conduit à sauter les mesures de sécurité, comme certains parents le font lors de leur première journée avec des mineurs “, ajoute-t-il. .

Bien que l’état d’alarme ait été décrété jusqu’au 10 mai, tout indique que le gouvernement le prolongera de 15 jours. Les psychologues à domicile insistent pour substituer la distance physique au rapprochement émotionnel, alliant créativité et nouvelles technologies. “Déguisez-vouset envoyez à votre mère une vidéo chantant sa chanson préférée “, propose Natalia Pedrajas. Elle invite également les infirmières des maisons de retraite à lire aux aînés les messages de leurs enfants et petits-enfants.

Beaucoup ont perdu des êtres chers sans même pouvoir dire au revoir. Dans ces duels à distance, “petits rituelscomme faire un autel avec des photos est un moyen réparateur de commencer à dire au revoir à la maison », explique Natalia Pedrajas.

Indépendants et chômeurs

Selon les dernières données du Service public de l’emploi de l’État, près de 9 millions de personnes sont déjà au chômage. Parmi eux, 1,12 million d’indépendants ont demandé une aide pour la cessation d’activité ou une réduction de revenu de plus de 75%. Le tourisme, les petites entreprises, les hôtels et les restaurants sont parmi les secteurs les plus touchés. Dans une première phase, Psychologists @ Home recommande “d’accepter la perte d’emploi d’untristesse réfléchieet non déprimant. “

“Ensuite, ils continueront à exécuter leurs plansréinvention du travailmotivée par une rage saine, et non par la haine, la critique ou la culpabilité “, poursuit Natalia Pedrajas. Elle se démarque comme un exemple à suivre par les hôtels et restaurants, qui” ont déjà conçu des mesures créatives pour lancer leur entreprise dans le nouveau exigences de la crise sanitaire “.

Couples et mineurs

La coexistence de la quarantaine intensifie les processus de séparation des couples ayant des problèmes antérieurs. Bien qu’il soit recommandé de ne pas prendre de décisions mais d’essayer de vivre ensemble, Natalia Pedrajas reconnaît que “de nombreux mariages déjà détériorés consolident leurs plans de divorce pourlorsque la fermeture est terminée“Ne pouvant pas quitter la maison, il suffit de regarder son reflet devant le miroir, et cela devient très douloureux”, ajoute-t-il.

De nombreux employés de grandes entreprises ne reviendront au bureau qu’après l’été et les enfants ne retourneront pas à l’école avant septembre. “Une réconciliation saine nécessite de mettre une limite raisonnable au télétravail”, souligne la psychologue Carla Rodríguez. “Son excès entraîne une baisse des performances et estlié à l’anxiété et à l’insatisfactionchroniques de notre société “, ajoute-t-il.

Concernant le changement de sommeil des enfants,Carla RodríguezIl propose de terminer la journée avec des défis mentaux qui les aident à se déconnecter. “Il ne s’agit pas de les dépenser physiquement, car leur fatigue physique ne se traduit pas par une fatigue mentale”, précise-t-il.

La mise en quarantaine est également un bon moment pour leur faire découvrir le concept de la mort, toujours en fonction de l’âge. “Les enfants ne restent pas inconscients du chagrin, non seulement parce qu’un membre de leur famille est décédé, mais aussi parce qu’ils ne peuvent pas échapper aux informations télévisées, commenteréseaux sociauxou les conversations de ses parents “, explique Natalia Pedrajas.

Les petits accusent silencieusement le manque de contact avec leurs camarades de classe. Pour qu’ils se sentent à nouveau proches, Psicólog @ s en Casa recommande aux parents d’organiser des vidéoconférences entre les enfants. “Les adolescents souffrent moins de cette absence car ils continuent d’interagirWhatsApp, réseaux sociaux et jeux vidéo “, ajoute l’expert.

Le rêve des toilettes

Pour les agents de santé qui ne s’endorment pas, Psicólog @ s en Casa propose une écriture thérapeutique créative. “Ils vivent dans une situation de guerre qu’ils ne subiront que s’ils s’en approprient”, explique-t-il.Natalia Pedrajas.Pendant une semaine, il les invite chaque soir à écrire un titre et quelques lignes sur le film de son époque. “Cela les aidera à raconter leur expérience à d’autres à l’avenir”, conclut-il.

Comment faire face à la peur de l’avenir? “L’incertitude des prochains mois est source d’anxiété et de stress”, reconnaît-ilCarla Rodríguez,qui conseille de recréer quelques scénarios possibles et de concevoir un plan pour chacun. “Par exemple, que ferais-je si je ne récupère pas mon travail. Donc, nous anticipons à qui nous demanderons de l’aide et quelles ressources nous utiliserons, nous générons la sécurité”, explique-t-il.

En tant que professionnel de santé agréé, Psicólog @ s en Casa s’occupe des cas les plus graves à domicile, en respectant toutes les règles de sécurité. Gestion émotionnelle, duels et pré-duels,anxiété, dépressionet l’alimentation consciente font partie des thérapies habituelles de la crise. “Le sac à dos que nous avions auparavant est devenu plus lourd et plus difficile à gérer”, explique Natalia Pedrajas.

Ainsi, beaucoup abusent d’une mauvaise alimentation,tabac, alcool et droguescar “ils reproduisent chez eux leurs anciennes manières de gérer les problèmes”. “Maintenant, il faut s’appuyer sur de nouvelles cannes. Par exemple, le sport”, conclut le psychologue. Sans aucun doute, après la désescalade, nous aurons chacun une nouvelle façon d’être dans le monde.

