Consternation politique et médiatique de la mort de Gistau | Culture et divertissement

La mort de l’écrivain et journaliste David Gistau à 49 ans a provoqué la consternation parmi ses collègues des différents médias et parmi les dirigeants politiques, qui ont exprimé leur douleur à travers le réseau social Twitter.

Ainsi, pour le président du gouvernement, Pedro Sánchez, c’est le “pire résultat de deux mois de lutte. Il nous laisse un journaliste et chroniqueur de grand talent, cinglant et intelligent. Mes câlins à sa famille, amis et collègues de @elmundoes. Jusqu’à toujours, Gistau. “