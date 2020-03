Conte confirme l’isolement de la Lombardie et de 14 provinces par le coronavirus | Monde

Le président du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a confirmé que l’entrée et la sortie de la région nord de la Lombardie et des 14 autres provinces voisines sont interdites jusqu’au 3 avril pour limiter la propagation du coronavirus qui a déjà fait 233 morts et 5061 infectés dans le monde. le pays.

Les autres provinces affectées des régions du Piémont, des Marches, de la Vénétie et de Reggio Emilia et qui sont devenues “zone rouge” sont Modène, Parme, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venise, Padoue, Verbano-Cus- Osola, Treviso, Vercelli, Novara, Asti et Alessandria.