* Cet article sera constamment mis à jour pour refléter les informations les plus récentes.

Vendredi 13

23h | La gouverneure Wanda Vázquez offre une conférence de presse

Le gouverneur dit que sur les 11 cas suspects traités par le gouvernement local, trois ont été testés positifs; quatre ont été testés négatifs et attendent les résultats de trois autres. Des six cas d’hôpital pour anciens combattants, quatre étaient négatifs. Une suspension de 14 jours des cours dans les écoles publiques est annoncée. Plus ici. L’arrivée des navires de croisière ou du ferry voyageant vers la République dominicaine ne sera pas autorisée. Le gouverneur accepte la démission du secrétaire du ministère de la Santé, Rafael Rodríguez. Le Dr Concepción Quiñones (mère du secrétaire à la Justice, Dennise Longo), occupera temporairement ce poste.

21h21 | TROIS PREMIERS CAS CONFIRMÉS À PUERTO RICO. Il s’agit de la touriste italienne, de son mari et de la patiente du docteur Fernando Cabanillas. Ce dernier n’a aucun historique de voyage. Plus ici. 18 h 54 | Le gouverneur signale que les tests COVID-19 peuvent maintenant être effectués à Porto Rico. Plus ici. Le ministère de la Santé publie des données limitées sur les patients suspects de coronavirus à Porto Rico. Plus ici. Le président Donald Trump déclare une urgence nationale. Plus ici. Il est révélé qu’une Canadienne dont le test de dépistage du coronavirus était positif se trouvait à Porto Rico. Plus ici. L’UPR annonce l’annulation des cours en classe. Plus ici. Suspendre la prorogation des candidats à la profession d’avocat et de notaire. Plus ici. Le Bureau du Commissaire aux assurances publie une lettre pour les plans médicaux pour couvrir le test COVID-19. Plus ici.

11h | Le gouvernement offre une conférence de presse:

Le secrétaire à la Santé Rafael Rodríguez rapporte qu’ils n’ont toujours pas reçu les résultats de 5 tests envoyés aux Centers for Disease Control (CDC). Rodríguez dit qu’à Porto Rico, ils n’utilisent pas le test allemand que d’autres pays utilisent parce qu’il n’est efficace qu’à 45%. Il prétend que le test américain a une spécificité de 97%. Le secrétaire défend la gestion du gouvernement local et allègue que le CDC a des problèmes de traitement des échantillons. Rodríguez indique que le gouvernement de Porto Rico assiste à 11 cas suspects et que le Veterans Hospital en assiste 6 autres. Le responsable dit qu’il ne dispose que d’informations sur les 11 qu’ils traitent localement et que tous sont stables. “Beaucoup ont connu une amélioration.” Cependant, il dit qu’il fallait l’intuber. Ils répètent que dans les 24 à 48 heures, les tests COVID-19 peuvent être effectués. Des soldats de la Garde nationale seront stationnés à partir de demain dans les aéroports, où ils effectueront des contrôles pour les passagers arrivant sur l’île. Ce soir, un vol Iberia en provenance d’Espagne arrive, où plus de 4 000 infections et 120 décès ont été signalés. . L’épidémiologiste d’État Carmen Deseda dit qu’elle n’a pas connaissance d’un patient Ponce qui présente des symptômes après être allé à la Journée nationale de la Zalsa. Deseda dit que “la plupart des cas”, les suspects ont des antécédents de voyage.

Plus d’incidents vendredi:

Le maire de CoinCarlos López Bonilla a rapporté que le «Corona Pro Surf Circuit», les «Craft Nights» ou Art Walk et le marché agro-économique ont été annulés jusqu’à nouvel ordre. Ils annulent le CircoFest, qui se tiendrait ce week-end dans le Vieux San Juan. Le gouvernement indique que les membres du groupe de travail COVID-19 offriront une conférence de presse (ils se réuniront à 22 h 45) pour mettre à jour les données relatives à l’urgence décrétée. La municipalité de San Lorenzo mène une campagne massive de prévention contre la menace de COVID-19. Ce matin, ils ont distribué du matériel informatif aux conducteurs et aux passants.

Jeudi 12

22 h 00 | Le gouvernement continue sans résultats d’éventuels cas de COVID-19.

18 h 30 | La maire de San Juan, Carmen Yulín Cruz, suspend les cours à l’école des sciences et des mathématiques pendant 14 jours.

Un enseignant a participé le samedi 7 mars dernier au congrès de la salsa (hôtel Sheraton) et le dimanche 8 mars dernier, lors de la fête nationale de la zalsa. Plus tard, lundi, il est allé à l’école.

12 h 40 | Le gouverneur Wanda Vázquez et d’autres responsables tiennent une conférence de presse. Voici les points les plus importants:

Des espèces seront affichées dans les aéroports pour surveiller les passagers.

– Augmenter jusqu’à 17 cas suspects à Porto Rico. Ils signalent que le gouvernement local traite 11 cas; l’Hôpital des anciens combattants en a 6 autres.

– La gouverneure annonce qu’elle déclare État d’urgence par coronavirus pour activer la Garde nationale à titre préventif.

-Vázquez dit que le CDC a promis qu’en 48 heures les tests #coronavirus pourraient être effectués à Porto Rico. Ils seront effectués par la “Branche Dengue”. Les résultats des tests soumis, selon le CDC, devraient être ce soir ou demain.

-Vázquez demande annulation d’événements de masse.

-Le gouverneur demande aux employeurs d’autoriser les employés (qui peuvent) travailler à domicile.

-Extend licences et labels jusqu’au 30 avril et dépôt de feuilles de calcul individuel jusqu’au 15 mai. Ils avancent également les chèques WIC pendant trois mois.

-Le secrétaire du ministère de l’Éducation, Eligio Hernández, informe quel groupe de étudiants qui a joué dans une activité Sheraton (activité avant la Journée nationale de Zalsa), ils sont en quarantaine.

-Oui vous avez des symptômes, appelez le 787-999-6202.

Plus d’incidents signalés jeudi:

Fermeture de la faculté de droit de l’EPU. Plus ici Ils offrent des marchés familiaux. Plus ici. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico annonce 100% des cours à distance. Voici les détails. Le président du Parti démocratique populaire (PPD), Aníbal José Torres, a annoncé la suspension de tous les actes politiques massifs. Le maire de San Juan signale la fermeture du Hiram Bithorn et d’autres mesures. Pour en savoir plus, Copur ordonne de suspendre toutes les compétitions en raison de la menace d’un coronavirus. Plus ici. Ils font référence à Santé, le premier cas suspect de coronavirus à Ponce. Le jeune homme a des symptômes et était à la fête nationale de la zalsa. Plus ici. Le producteur Rolando Santa Jr. a rapporté jeudi que le concert du chanteur et acteur José Luis Rodríguez “Le puma”, prévue ce dimanche au Colisée José Miguel Agrelot de Porto Rico, a été reportée au dimanche 16 août 2020 à 18h00. au même endroit. La Fédération de baseball de Porto Rico a suspendu la saison 2020 Superior Baseball Double A jusqu’à nouvel ordre en raison de l’urgence mondiale du coronavirus (Covid-19). Le groupe de pilotage de Vitrine de volley-ball de Porto Rico (PRVS), a décidé jeudi de reporter l’événement qui se tiendra du mercredi 18 au dimanche 22 mars 2020. Le coordinateur des fonctionnaires avec Pierluisi du Nouveau Parti progressiste, William Green, a annoncé la suspension de l’activité masse de fonctionnaires progressistes avec le candidat au gouvernement du PNP, Pedro Pierluisi, qui devait avoir lieu dimanche 22 mars à l’Hacienda Sabanera de Cidra. Autorité portuaire de Porto Rico Il n’autorisera pas les membres d’équipage des navires de charge, quelle que soit leur origine, à débarquer pendant qu’ils restent sur l’île, a annoncé le directeur exécutif par intérim des ports, Joel A. Pizá Batiz. La Ligue athlétique Interuniversitaria a annoncé qu’elle suspendrait toutes les activités sportives à titre préventif contre le COVID-19. Les tournois pour enfants, tels que ACB (basket-ball), annulent les tournois. Spanish Broadcasting System (SBS) a annoncé qu’il reporterait tous ses concerts et événements spéciaux. Il a réitéré qu’il est à la disposition du gouverneur de Porto Rico pour lui fournir toutes les informations nécessaires sur les personnes qui ont acheté des billets dans les lignes désignées de la fête nationale de la Zalsa, où le Panaméen qui a été testé positif au COVID-19 était . – Ils signalent que le test du coronavirus sera effectué sans frais pour ceux qui n’ont pas de plan médical. Conférence de presse du gouvernement prévue à 11h, elle est reportée à midi. Les cours sont suspendus dans le Université du Sacré-Cœur à partir de demain. Les cours commenceront à être dispensés en ligne à partir du 23 mars. Le Municipalité de Guaynabo suspend des événements massifs: les vendredis Culture, Rythme et Goût. Le carnaval de Mabó et le festival Patita Guisá sont également reportés jusqu’à nouvel ordre. Mollusque Elle reporte son spectacle. Fédération de basket-ball de Porto Rico annuler leurs tournois. Plus ici. Ils agissent sur la Centre de compression du cancer par employé présentant des symptômes de maladie respiratoire. Plus ici. Il est révélé que la directrice de la société de tourisme, Carla Campos, était également à la fête nationale de la Zalsa. Cependant, il ne sera pas isolé. Plus ici.Il y a, au moins 15 cas suspects. Le plus récent: Un cas est celui d’une femme de 50 ans qui s’est rendue au Wisconsin. Une autre femme, 33 ans, est hospitalisée avec une photo de pneumonie. En outre, un homme de 23 ans, qui est au centre médical avec de la fièvre et une détresse respiratoire. Il aurait voyagé de New York. À 11 h 30 Les résultats des huit tests effectués sont inconnus.

Mercredi 11

Le gouvernement rapporte qu’un médecin panaméen qui a été testé positif pour le coronavirus a présenté des symptômes lors de son séjour à Porto Rico. L’homme est resté à Isla Verde, était à l’hôtel Sheraton de San Juan et dans le Fête nationale de la Zalsa. Le gouverneur Wanda Vázquez a demandé que ceux qui se rendaient à la Journée nationale de la Zalsa et qui se trouvaient dans la section VIP (rangées K, L, M, N et O) restent dans leurs résidences en quarantaine, pendant 14 jours. À titre indicatif, les personnes qui présentent des symptômes (fièvre, toux et détresse respiratoire) peuvent appeler le (787) -999-6202, à partir de jeudi à 8 h 00.

Mardi 10

Cinquième cas suspect confirmé. Des échantillons ont été prélevés sur un prêtre de 86 ans, qui n’a aucun antécédent de voyage associé à ses symptômes. Cependant, il a échoué à tous les tests médicaux pour identifier son état. Pour le moment, son tableau clinique est sévère

Les premiers cas

Le premier cas signalé était celui d’un touriste italien, 68 ans, qui est arrivé dimanche sur l’île à bord du navire de croisière Costa Luminosa, qui a quitté Fort Lauderdale. La femme présente des symptômes indiquant une pneumonie. Comme indiqué, le test a été effectué sur elle et son mari et il a été envoyé aux Centers for Disease Control (CDC).

L’autre échantillon a été prélevé sur un Vétéran de 87 ans, qui souffre de troubles respiratoires. Selon le secrétaire, une plaque thoracique indique qu’il souffre d’une pneumonie bilatérale. “Il a répondu au traitement et s’améliore considérablement”, a déclaré Rodriguez, se référant aux antibiotiques qui ont été administrés. L’homme est au centre médical Mayagüez.

L’autre cas est celui du patient hospitalisé par le Dr Fernando Cabanillas, dont le test de la grippe a donné un résultat négatif. Initialement, le Département de la santé a refusé d’envoyer des échantillons au CDC parce que l’homme n’avait aucun antécédent de voyage. Cependant, un changement dans le protocole a rendu les exigences plus flexibles, il a donc été envoyé.

