Coopération à l’époque du coronavirus

Nous assistons à la propagation d’une nouvelle épidémie au 21e siècle. En moins de quatre mois depuis son irruption, l’urgence tremble sans pouvoir entrevoir à quoi ressemblera le monde dans quelques mois, au lendemain de cette situation dramatique.

Au milieu de la confusion, de la peur et de la désorientation, nous pouvons tirer quelques conclusions et leçons préliminaires. La première est presque évidente: la situation affecte davantage d’économies dont le dynamisme est excessivement lié à un secteur, comme le tourisme, le pétrole ou les matières premières agricoles. L’antidote structurel à long terme est la diversification.

Le ralentissement des échanges commerciaux constitue également un danger pour le plein exercice du droit à l’alimentation, en particulier dans les pays dont la balance commerciale agricole est très déficiente. Dans certains cas, un manque de main-d’œuvre est suggéré pour transporter des marchandises, en particulier pour les longs trajets, bien que cela n’ait pas pour l’instant d’incidence sur la fourniture de nourriture.

Une vingtaine de pays du continent sont des importateurs nets de produits alimentaires. Rien que dans la région des Caraïbes, un chèque de 6 milliards de dollars est émis chaque année pour nourrir 44,5 millions de personnes. La situation nécessite des stratégies de sécurité alimentaire et davantage d’efforts pour une plus grande autosuffisance.

Il est nécessaire de redimensionner le rôle des agriculteurs familiaux, acteurs clés pour assurer l’autosuffisance alimentaire et, paradoxalement, la variable d’ajustement en cas d’incertitude économique.

Ces agriculteurs fournissent environ 60% de l’approvisionnement alimentaire du continent. La situation nécessite de se concentrer sur les politiques qui profitent à ces producteurs, en mettant l’accent sur des questions telles que l’association, la vulgarisation, l’accès aux technologies et l’assurance agricole.

La nouvelle génération de ravageurs et de maladies qui affectent les hommes et les femmes, les cultures et les animaux – comme en témoigne Fusarium sur les bananes, les homards et la peste porcine africaine – nécessite une surveillance sophistiquée et des services de quarantaine agricole, afin de renforcer la importance du renseignement sanitaire et de la surveillance prospective.

Il est nécessaire de renforcer les systèmes nationaux et régionaux d’innovation et de développement avant que l’écart avec les pays développés ne devienne impossible. Nous devons augmenter la productivité des principales cultures et, en même temps, leur résistance à la sécheresse, aux ravageurs et aux maladies, dans un cadre de plus en plus rigoureux dans les pays concernant l’utilisation aveugle de certains produits agrochimiques.

L’enjeu est le bien-être et la sécurité alimentaire de nos populations, ce qui signifie maintenir l’ordre mondial tel que nous le connaissons. La situation rend indispensable une coopération plus technique, efficace et excellente.

L’auteur est directeur de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA).