Copa América repoussée à 2021

Copa América et Eurocopa, seulement en 2021

(CNN espagnol) – La Copa América, qui devrait se jouer en 2020 en Colombie et en Argentine, sera reportée à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

“Après une analyse détaillée de la situation concernant l’évolution mondiale et régionale du Coronavirus (COVID19), et des recommandations faites par les organisations internationales dans le domaine de la Santé Publique pour prendre des précautions extrêmes, CONMEBOL annonce le report de l’édition 47 de la CONMEBOL Copa América du 11 juin au 11 juillet 2021 », ont-ils rapporté dans un communiqué.

«C’est une mesure extraordinaire pour une situation inattendue, et répond donc au besoin fondamental d’éviter une évolution exponentielle du virus; déjà présente dans tous les pays des associations membres de la Confédération », a indiqué le président Alejandro Domínguez dans son communiqué.

“Nul doute que le plus ancien tournoi par équipe du monde reviendra avec une force renouvelée en 2021, prêt à faire vibrer à nouveau le continent et le monde entier avec la passion qui nous caractérise toujours”, ont-ils ajouté.

Ce mardi, il a également été annoncé que la Coupe Euro serait reportée à 2021.

Position de la FIFA

Le changement de date de l’America’s Cup et de l’Euro Cup a un impact direct sur le calendrier de la FIFA, qui dispose d’un espace réservé au nouveau format de la Coupe du monde des clubs.

C’est pourquoi le président de l’organisation Gianni Infantino, comme il l’a exprimé dans un communiqué, aura une réunion pour évaluer les changements à suivre:

-Accepter les reports de la Copa América CONMEBOL 2020 et de l’UEFA EURO 2020, jusqu’en juin / juillet 2021.

-Décider ultérieurement de la reprogrammation de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

-Discuter avec la Fédération chinoise de football et le gouvernement de ce pays, du report de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à partir de 2021.

-Discuter de l’impact de ces changements sur le calendrier avec les confédérations, associations membres et autres parties prenantes avant la fin avril.

-Travailler avec les parties intéressées du football professionnel, sur les modifications nécessaires pour le transfert des joueurs avec les changements dans les calendriers de chaque ligue.

-La Fifa fera un don de 10 millions de dollars à l’Organisation mondiale de la santé et au Fonds de réponse solidaire COVID-19.

